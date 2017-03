10 Gründe, wieso man sich lieber ein Windows-Tablet anschaffen sollte als ein Apple iPad

Es scheint oft so, als ist das iPad von Apple immer noch das Maß der Tablet-Dinge. Das zweifellos tolle Gerät hat aber neben der riesigen Android-Konkurrenz auch in Devices mit Windows immer größere Konkurrenten. Wir nennen zehn Gründe, wieso Windows-Tablets besser sind als ihr Ruf – und vielleicht sogar einem iPad vorzuziehen sein könnten.

Es ist noch gar nicht so super lange her, dass wir die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, wenn wir uns ein Windows-Tablet angeschaut haben. Zu Windows 7-Zeiten machte es schlicht noch keinen Sinn, weil die Software absolut gar nicht dafür optimiert war, per Touch bedient zu werden. Selbst Windows 8 machte nicht alles direkt besser, wir haben das Gefühl, dass sich die Situation erst mit dem Update auf Windows 8.1 merklich verbessert hat.

Die Verkaufszahlen ziehen langsam an und vor allem immer mehr Hersteller zaubern Windows-Geräte aus dem Hut. Wenig verwunderlich also, dass man immer öfter feststellt, dass die Tablets mit dem Microsoft-OS in einigen Bereichen absolut auf Augenhöhe mit Android und iOS sind, in manch anderen sogar mittlerweile die Nase vorn haben. Wir haben zehn Gründe zusammengefasst, wieso sich die Anschaffung eines Windows-Tablets für den Käufer mehr rechnen könnte als der Kauf eines iPads von Apple:

1. Auswahl

Dell, Lenovo, HP, ASUS, Samsung, Acer und viele mehr – all diese PC-Giganten haben mindestens ein Windows-Tablet im Angebot, tendenziell aber gleich eine ganze Tablet-Palette. Viel Auswahl, das bedeutet viele Anbieter, viele Formfaktoren und Display-Größen. So langsam wird es wirklich kunterbunt bei den Windows-Tablets, da kann Apple mit zwei Größen und je einem Modell pro Jahr einfach nicht mithalten.

2. Anschlüsse

Die ersten Windows-Tablets waren vor allem eins: Klobige Geräte, mit denen man nicht wirklich arbeiten wollte. Heute jedoch sind es im Grunde vollwertige PCs und das gilt auch für die vorhandenen Anschlüsse. So wie ihr es von den Desktop-PCs gewohnt seid, könnt ihr auch bei den Tablets zumeist alles vom externen Laufwerk über den Monitor bis zur Maus und noch vieles mehr anschließen.

3. Windows wird besser und besser

Ich erwähnte es eingangs bereits: Selbst mit Windows 8 war bei weitem nicht alles Gold was glänzte. Spätestens aber seit dem Windows 8.1-Update hat man das Gefühl, dass die Jungs aus Redmond in die Spur finden und das von den OEMs entsprechend honoriert wird, indem sie sich mehr und mehr auf diese Plattform einlassen. Im Gegensatz zu früher scheint das Microsoft von heute wirklich bestrebt zu sein, auf Kritik zu hören und sie möglichst zur nächsten Version auch abzustellen.

4. Doppelt gut

Oben erwähnte ich bereits die vielen Formfaktoren der Windows-Geräte. Es gibt sehr viele Hybriden, die sowohl Tablet als auch Notebook sind. Diese 2-in-1s sind euer mobiler Begleiter für den Zeitvertreib, wenn ihr es braucht – aber eben auch eure Arbeitsmaschine, wenn es drauf ankommt. Klar, mit Bluetooth-Tastatur wird auch aus jedem Androiden oder iPad eine Art Laptop, gegen eine wirklich robuste und stimmige Tastatur ist das jedoch allenfalls ein müder Kompromiss. Die Software reagiert zudem perfekt darauf, ob ihr im Tablet- oder Notebook-Modus unterwegs seid – hier hängt Redmond die Konkurrenz ab.

5. Microsoft Office

Microsoft Office ist die Mutter aller Office-Suiten, da dürfte es keine zwei Meinungen geben, egal was Open Office, die Google-Alternativen oder noch andere Office-Lösungen bieten können. Wirklich perfekt nutzen könnt ihr die Suite lediglich auf Windows-Maschinen, da können Android- und iOS-Versionen nicht mithalten. Dazu kommt, dass die Software sehr oft schon im Kaufpreis der Tablets inbegriffen ist.

6. Produktives Arbeiten

Wenn „Arbeiten“ auf einem Tablet bedeutet, dass man seine E-Mails beantwortet oder hier und da mal einen Text schreibt, dann geht das mit jedem Betriebssystem unbestritten. Wer aber wirklich produktiv arbeiten muss, dabei auf Software wie das eben genannte Office-Paket angewiesen ist oder auf andere spezialisierte Software, die oftmals nur in Windows-Versionen vorliegt, dann seid ihr eben auch auf ein Tablet mit Windows 8.1 angewiesen.

7. App-Auswahl

Wenn es um die Anzahl der verfügbaren Apps geht, sollte man eigentlich denken, dass Windows hinter Android und iOS deutlich das Nachsehen hat. Die anfangs doch sehr dürfte Zahl an Apps im Windows Store wächst aber äußerst schnell und auch bei den für Tablets optimierten Anwendungen holt man langsam auf. Dadurch, dass ihr aber vollwertige Windows-Geräte vor euch habt, könnt ihr auch weiter auf die Software vertrauen, die ihr auch auf euren stationären Rechnern nutzt und die ihr gewohnt seid. So lässt es sich durchaus entspannt darauf warten, bis auch diese Anwendungen in modernen, Tablet-optimierten Versionen im Windows-Store auftauchen.

8. Nutzt jeden beliebigen Browser

Klar, auch für andere Betriebssysteme werden verschiedene Browser angeboten. Wirklich frei in eurer Entscheidung seid ihr aber auch in diesem Fall lediglich bei Windows-Tablets, weil ihr hier jeden Browser einsetzen könnt, der auch auf eurem PC zu haben ist. Kein unwichtiger Punkt bei einem Device wie einem Tablet, auf dem man zweifellos auch viel Zeit mit Surfen verbringt.

9. Multitasking

Auch, wenn die anderen Systeme bemüht sind, uns zunehmend bessere Multitasking-Möglichkeiten zu bieten, ist Windows in diesem Bereich unerreicht. Nicht nur, dass ihr komplett frei die gewünschten zwei Apps nebeneinander nutzen könnt, ihr habt auch freie Wahl dabei, wie groß die genutzten Anwendungen jeweils sein dürfen. Gerade Apple hat hier noch das Nachsehen.

10. Langlebigkeit

Gerade im mobilen Bereich kommen und gehen Unternehmen und Trends sehr schnell. Microsoft ist da ein Fels in der Brandung, der gefühlte 1000 Jahre am Start ist und so schnell auch nicht verschwinden dürfte. Wer sich heute ein mobiles Device zulegt, der muss auch immer abwägen, ob er auf ein zukunftsfähiges System setzt oder befürchten muss, dass es schon bei der nächsten Generation vielleicht nicht mehr unterstützt wird. Eine Garantie gibt man euch auch bei Microsoft nicht, aber hier kann man schon davon ausgehen, dass dieses Unternehmen nicht so plötzlich von der Software-Landkarte verschwindet, das dürfte klar sein.

Was sagt ihr? Könnt ihr euch diesen zehn Punkten anschließen und stellt ebenfalls fest, dass Windows endlich so richtig bei den Tablets angekommen ist? Oder seid ihr skeptisch und denkt, dass es allemal pfiffiger wäre, in jedem Fall ein iPad jedem Tablet mit Windows vorzuziehen? Teilt es uns in den Comments mit.