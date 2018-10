259 Selfie-Tote: Werden wir immer dümmer? Oder immer narzisstischer?

Hallo Selfie-Freunde. Schließt mal kurz Instagram bzw. die Kamera-App eures Vertrauens und werdet euch dessen gewahr, was ihr da für ein lebensgefährliches Hobby betreibt, wenn ihr wieder und wieder euer eigenes Antlitz ablichtet. Einer neuen Studie zufolge sind nämlich bereits 259 Menschen beim Selfie-Knipsen zu Tode gekommen.

Okay, sowohl die Einleitung als auch die provokante Headline sind vielleicht ein wenig drüber. Immerhin werden Abermillionen von Selfies geschossen und eine akkumulierte Zahl von 259 Menschen weltweit steht daher in keinem Verhältnis zum tatsächlichen Todesrisiko. Andererseits: 259 Menschen, die jetzt noch leben könnten, hätten sie nicht genau dieses eine Foto zu viel gemacht, sind irgendwie schon eine Menge Holz.

Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir schon einmal über eine solche Studie berichtet haben. Vor zwei Jahren waren es 49 Menschen, die nachweislich durch die beliebte Selbst-Fotografie zu Tode kamen. Das bedeutet, dass allein in den letzten zwei Jahren über zweihundert Fälle dazu kamen, so dass wir hier eine sehr bedenkliche Tendenz erkennen können.

Ja, es sind relativ gesehen immer noch sehr wenige Fälle, aber sie nehmen von Jahr zu Jahr überproportional zu. Und eine Sache wollen wir ja auch nicht vergessen: Das sind hier die negativen Ausschläge, bei denen Leben durch ein Foto beendet wurden. Nur im Ansatz lässt sich da erahnen, wie viele Fotos wohl blutige Nasen, aufgeschlitzte Arme und gebrochene Beine verursacht haben könnten — also Fälle, in denen die Protagonisten verglichen mit den Todesfällen nochmal recht glimpflich davongekommen sind.

Alles beim Alten: Die Selfie-Opfer sind zumeist jung und männlich

Kommen wir zur aktuellen Studie: Vor zwei Jahren berichteten wir, dass etwa drei Viertel der Todesfälle männlich sein. Zudem gibt es eine Häufung bei Personen, die im Bereich zwischen 19 und 23 Jahre alt sind, also zumeist jüngere Menschen. Beides verwunderte eher nicht: Männer sind in der Tendenz leichtsinniger — liegt vielleicht auch an unserer unschönen Angewohnheit, gerne mal auf dicke Hose zu machen ;-) Außerdem ist es auch nicht ungewöhnlich, dass mehr junge Menschen als ältere verunglücken. Das ist schlicht das Gesetz der Zahl, weil wohl entschieden mehr junge als alte Menschen Selfies knipsen.

Die US National Library of Medicine hat sich jetzt Zahlen vorgeknöpft, die zwischen 2011 und 2017 erfasst wurden und kam auf besagtes Ergebnis von 259 Selfie-Toten. Im Jahr 2011 ermittelten sie gerade einmal drei Todesopfer, im letzten Jahren waren es bereits 93 an der Zahl. So viel also nochmal zu der Tendenz. Das, was ich oben geschrieben habe zu den hauptsächlich männlichen und jungen Opfern, gilt auch weiterhin: 72,5 Prozent der Verstorbenen waren männlich. Die Spanne beim Alter geht von 10 bis 68 Jahren, wobei der Durchschnitt bei 22,94 Jahren liegt. Etwa die Hälfte der Betroffenen war zwischen 20 und 29 Jahre alt, immerhin noch 36 Prozent lagen zwischen 10 und 19 Jahren.

Auch bei den Ursachen und der Nationalität der Verunglückten wird der Trend unseres Artikels von 2016 bestätigt: Am häufigsten erwischt es Inder, gefolgt von Russen und US-Amerikanern. Bei den Todesursachen ist nach wie vor das Ertrinken mit 70 Fällen auf Platz 1. Auch Stürze (48 Fälle), Feuer (48) und Transporte (51) sind häufige Gründe fürs Verunglücken beim Fotografieren.

In der Übersicht seht ihr, dass Unfälle mit Schusswaffen “lediglich” mit 11 Todesfällen zubuche stehen, diese aber hauptsächlich in den USA zustande kamen. Das ist sicher nicht das Hauptargument, wieso man in den USA endlich mal über restriktivere Waffengesetze diskutieren sollte, unterstreicht aber sehr schön, was dort verkehrt läuft.

Bei den Ertrinkenden gibt es unterschiedliche Ursachen: Oft sind es Boote, die kentern, aber es gibt auch Menschen, die am Strand von einer Welle erfasst werden und als Folge daraus ums Leben kommen.

Alles in allem klingt das noch immer a) nach einer recht überschaubaren Zahl an Opfern und b) zumeist auch nach sehr exotischen Arten zu sterben. Man sollte also meinen, dass wir es hier mit einem denkbar geringen Risiko zu tun haben, dass man beim Drücken des Auslösers tödlich verunglückt.

Vergesst dabei aber nicht, dass wir mit einer sehr hohen Dunkelziffer rechnen müssen. Bei der Studie hat man zwar gründlich recherchiert, aber in sehr vielen Fällen wird das Selfie eben nicht als Todesursache angegeben. Beispiel: Ihr marschiert auf die Straße, um von dort ein Bild zu knipsen, bzw. spaziert fotografierend durch die Gegend und bekommt gar nicht mit, dass ihr auf die Straße baselt. In so einem Fall wird der Verunglückte eben nur als Verkehrstoter gezählt und nicht explizit als Selfie-Opfer.

Die für die aktuelle Studie verantwortlichen Forscher fordern Verbotszonen an besonders gefährlichen Orten, beispielsweise auf Berggipfeln, an Gewässern und auf hohen Gebäuden. Ich hab keinen Schimmer, wer sowas kontrollieren möchte, denn an einem eher einsamen Bergpass, oder der Bucht eines Sees wird kaum jemand in der Lage sein, so ein Verbot wirklich durchzudrücken.

Man sollte meinen, dass der gesunde Menschenverstand uns davor bewahren sollte, es beim Fotografieren zu übertreiben — unabhängig davon, ob wir durchs Fotografieren einfach unaufmerksam sind, oder ob wir uns für ein spektakuläres Bild wissentlich in Gefahr bringen. Und so komm ich nochmal zurück zur Ausgangsfrage: Sind wir dümmer geworden, weil uns diese Dinge widerfahren? Oder sind wir zu selbstverliebt und Selfie-geil? Ich bin sicher, dass beides auf so manchen Zeitgenossen zutrifft, aber ich weigere mich, ausufernde Dummheit der Menschheit als Grund zu nennen für diese Art, ums Leben zu kommen. Teilweise bringen sich Menschen eben wie erwähnt bewusst in Gefahr, weil sie den Kick und/oder das aufregende Bild wollen. Aber alle anderen sind im Wesentlichen eher ungeschickt als dumm, glaube ich mal — auch, wenn es da natürlich eine Schnittmenge gibt.

So kann ich euch am Endes dieses Beitrages nur herzlich dazu auffordern, gerne weiter eure Selfies zu machen, wenn ihr denn mögt — aber doch bitte nur, wenn ihr wisst, dass definitiv keine Welle euch erfassen kann, kein Auto heranrauscht oder ihr vom Häuserdach purzeln könntet.

via Futurezone.at