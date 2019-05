5G kommt — irgendwann auch nach Deutschland. Zaghafte erste Tarif-Pflänzchen dürfen wir 2020 erwarten. Bis es flächendeckend durchstartet, ist es also noch was hin mit dieser neuen Technologie bzw. diesem neuen Standard. Dennoch wird jetzt schon viel und heftig drüber diskutiert, viel berichtet, auch hier auf dem Blog selbstverständlich.

Gerade nach den Europawahlen kommt man nicht umhin festzustellen, dass gerade in der Bundespolitik noch nicht wirklich angekommen ist, wie wichtig dieses Projekt ist und dass es nicht in erster Linie darum geht, dass das Internet auf unseren Smartphones noch flotter wird. 5G wird vor allem auf die Industrie einen massiven Impact haben und das macht es eben so wichtig, dass Deutschland hier den Anschluss nicht verpasst.

Nun gibt es aber auch viele Stimmen, die vor 5G warnen und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Dabei geht es um die Strahlung, der wir uns aussetzen und die sich ein wenig anders darstellt, als das bislang bei den bisherigen Technologien der Fall ist. Je nach Medium, welches wir betrachten, wird diese Gefahr durch Strahlung mal ins Reich der Fantasie verbannt, mal wird 5G als Todbringer gehandelt und mal ist es irgendwas dazwischen. Wir wollen der Frage hier mal ein wenig auf den Grund gehen und so viel vorab: Wie so oft liegt die Wahrheit wohl nicht bei den Extremen, sondern dazwischen.

5G und seine Schwierigkeiten

Ein wirklich großes Problem, welches der 5G-Standard mit anderen neuen Technologien teilt: Die Auswirkungen sind noch nicht hinreichend erforscht. Logisch, denn die Sendemasten sind ja noch nicht da und selbst, wenn die Technologie flächendeckend im Einsatz wäre, würden wir keine Langzeitstudien zu 5G haben.

Ein greifbareres Problem ist da, dass wir jetzt schon wissen, dass die höheren Frequenzen gegenüber der LTE-Technologie dazu führen, dass die Reichweite geringer wird. Daraus folgt, dass wir deutlich mehr Sendemasten benötigen, um die gleiche Abdeckung zu erreichen. Die Zahl dieser Kästen wird demnach signifikant ansteigen und nicht nur das: Sie kommen uns auch näher, als das aktuell bei Sendemasten der Fall ist. Die Technik ist kompakter und kann sowohl an Laternenmasten, auf Bushäuschen etc. untergebracht werden.

Aber bedeutet das zwangsläufig eine Gefahr für uns? Nicht zwingend! Durch Beamforming werden die Signale effektiver verschickt als bislang. Soll heißen: Wer aktiver ist, weil er beispielsweise gerade ein Live-Sport-Event streamt, bekommt auch mehr Strahlung ab als jemand, der eben nicht so aktiv ist.

Aber wie schlimm ist diese elektromagnetische Strahlung eigentlich? Sie ist zumindest mal nicht ionisierend, was sie beispielsweise von Röntgenstrahlen unterscheidet — diese Art der Strahlung erinnert also mehr an Mikrowellen, die ebenfalls hochfrequent sind. Die Strahlung kann minimal unseren Körper erwärmen und dadurch Gewebe beeinflussen. Dabei gilt die Faustregel: Je höher die Frequenz ist, desto weniger tief kann die Strahlung in unseren Körper eindringen.

Unter einem Gigahertz können es ein paar Zentimeter sein, im zweistelligen Gigahertz-Bereich sind es nur noch Millimeter bzw. dringt die Strahlung so gut wie gar nicht mehr in den Körper ein. Daraus können wir ableiten, dass die Strahlung sogar weniger gefährlich wäre, als das bei der 3G-Technologie der Fall war.

Auf dem EMF-Portal findet ihr eine Übersicht über alle wissenschaftlichen Studien, die zu den Auswirkungen von EMF (also den elektromagnetischen Feldern) durchgeführt wurden. Wie ihr bei Quarks nachlesen könnt, wird sich in der Debatte zumeist auf diese drei Studien bezogen:

Um es kurz zu machen: Die Vermutung, dass die Strahlung Krebs auslösen kann, wird nicht bestätigt. Es gibt also keinerlei Korrelation zwischen der Handy-Strahlung und einer Krebserkrankung, zu diesem Schluss kommt auch das Bundesamt für Strahlenschutz.

Was 5G angeht, gibt es allerdings zwei neue Studien, die regelmäßig angeführt werden, um die potenzielle Gefahr der Strahlung zu unterstreichen. Hier wurden nämlich in beiden Studien tatsächlich Zusammenhänge festgestellt zwischen der Bestrahlung und einer höheren Krebshäufigkeit bei den Versuchstieren — Ratten und Mäuse. Auch hier gibt es jedoch ein “Aber”! Die Tiere wurden nämlich zwei Jahre lang jeden Tag neun Stunden am Stück bestrahlt.

Sowohl die Dauer ist deutlich höher als das, was wir normalerweise erdulden müssen, zudem war die Strahlung im Versuch auch höher, als es in Deutschland überhaupt erlaubt ist. Sehr schräg bei diesen Versuchen: Die nicht-bestrahlten Tiere der Kontrollgruppe starben schneller als die, die der intensiven Bestrahlung über diesen langen Zeitraum ausgeliefert waren.

Was weiter Hoffnung macht: Die Menge der benötigten Sendemasten bzw. -Stationen. Wir erwähnten ja bereits, dass die hohen Frequenzen den Nachteil der geringeren Reichweite haben. Daraus resultiert der Fakt, dass mehr Stationen benötigt werden. Das allerdings wirkt sich vorteilhaft auf, denn je dichter das Netz ist und somit der Empfang besser, desto weniger stark müssen die Signale sein — gleichbedeutend mit weniger Strahlung, die uns erreichen kann.

Wie gefährlich ist 5G denn nun?

In diesem Beitrag konntet ihr jetzt lesen, dass viele Dinge dagegen sprechen, dass 5G gefährlich ist oder gefährlicher als 3G oder 4G. Es gibt aber eben einen Haken bei der Geschichte, den wir auch schon erwähnt haben: Es gibt nun mal keine Langzeitstudien. Das macht die ganze Welt zu einem riesigen Versuchslabor und es wird noch viele Jahre brauchen, bis wir definitiv ein Risiko ausschließen können. Es spricht also derzeit nicht wirklich viel für ein tatsächliches Strahlen-Risiko, es kann aber eben auch nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden.

Aktuell sind wir allerdings ziemlich alternativlos, was die Technologie angeht. Wir müssen uns auf 5G zwangsläufig einlassen, wollen wir die Vorteile nutzen, die uns die Technik schon in wenigen Jahren bieten kann. Dabei geht es eben nicht in erster Linie um Annehmlichkeiten, die uns das schnellere Netz bietet, sondern darum, im weltweiten Vergleich konkurrenzfähig zu bleiben. Stellen wir in 15 Jahren vielleicht fest, dass sich die Strahlen deutlich aggressiver verhalten als bei bisherigen Technologien, wäre das Kind also schon längst in den Brunnen gefallen.

Es weist aber wie gesagt derzeit nichts drauf hin, dass 5G tatsächlich so bedenklich ist — wir können es lediglich auch nicht hundertprozentig ausschließen. Wenn ihr also das nächste Mal einen martialischen Beitrag über die Todesfalls 5G lest, wisst ihr also, dass dem nicht wirklich so ist. Dennoch aber solltet ihr stets bemüht sein, die Strahlung so gering wie möglich zu halten. Schaltet die Geräte also aus, wenn ihr sie nicht braucht, legt sie nicht direkt neben euer Kopfkissen, wenn ihr pennt und vielleicht solltet ihr sie auch nicht unbedingt in der Hosentasche spazieren tragen — packt sie lieber in Rucksäcke oder Handtaschen (und ja, das sagt ausgerechnet der Typ, der fast ständig sein Smartphone in der Hosentasche spazieren getragen hat).