Schlägt man mal die Preisliste eines Audi A8 (D5) oder seiner Konkurrenten auf, hat man gut zu tun. Um die 100 Seiten Lesestoff kommen da schon zusammen. Bei der Lektüre – über dessen Spaß sich trefflich streiten lässt – ist mir etwas aufgefallen: Nicht in allen Märkten können die HD Matrix-LED-Scheinwerfer in vollem Umfang genutzt werden! Der Kunde hat also für eine Ausstattung gezahlt, die er mitunter gar nicht nutzen kann!

Abzocke mit System? Nicht ganz…

Hardware ist weiter, als es die Gesetzgebung ist.

Nachträgliche Aktivierung von Funktionen als Lösung.

Die missliche Lage entsteht, weil die Gesetzgebung nicht Schritt halten kann mit all den technischen Innovationen. Dieses Phänomen ist in diversen Branchen zu erleben. Da macht die Automobilbranche keine Ausnahme. So kommt es, dass in Fahrzeugen wie dem Audi A8 (D5) Ausstattungen verbaut sind, die der Kunde noch gar nicht nutzen kann. Es fehlt die Zulassung des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). So wird der Staupilot voraussichtlich erst im kommenden Jahr in Deutschland nutzbar sein. Denn das KBA will für jede automatisierte Fahrfunktion eine Typgenehmigung nach Hersteller und Modell ausstellen. Ein weiteres Beispiel: Mit dem Staupiloten, den Mark für Euch testen durfte, wird der A8 (D5) nach Level 3 der SAE-Stufen automatisiert fahren können. Die verschiedenen Stufen des automatisierten Fahrens haben wir hier für Euch zusammengestellt.

Einen Gebrauchtwagen einfach hochrüsten

Mit Features on demand wird es möglich, nachträglich Ausstattungen hinzu zubuchen.

Beim MBUX-System von Mercedes lässt sich die Festeinbau-Navigation nachträglich für 654,50 Euro freischalten. Statt über 1.000 Euro, die der Neuwagenkäufer bezahlt.

Digitale Services sollen sich als Einnahmequelle etablieren.

Um die Komplexität zu reduzieren, werden zukünftig bestimmte Ausstattungen softwareseitig freigeschaltet. Bisher ist es beispielsweise bei VW so, dass es mehr als 20 verschiedene Antennen gibt, die für den Golf zur Wahl stehen! Je nach gewählter Ausstattung wird also eine andere Empfangseinheit im Auto verbaut. Ein wahnwitziger Aufwand, der vor allem Kosten verursacht. Zukünftig wird das intelligenter gelöst werden müssen. Denn die Margen bei Volkswagen sind schwächer als bei der Konkurrenz und da ja hohe Investitionen in die E-Zukunft anstehen, müssen clevere Lösungen her.

Bei Mercedes beispielsweise lässt sich für die einmalige Gebühr von 654,50 Euro nachträglich Over-the-air die Navigationsfunktion nachrüsten. Voraussetzung ist, dass der Mercedes über MBUX mit „erweiterten Funktionen“ verfügt. Der Vorbesitzer muss also gar nicht mehr als 1.000 Euro für die Sonderausstattung „Festplatten-Navigation“ ausgegeben haben. Die Online-Nachrüstfunktion lässt sich hier aktivieren.

Hoch individuell dank Software

Mehr Individualisierungsoptionen durch Features on-demand.

Kostenpflichtige Connected-Dienste als neue Einnahmequelle.

Henry Ford sagte einmal: “Jeder Kunde kann sein Auto in einer beliebigen Farbe lackiert bekommen, solange die Farbe, die er will schwarz ist.“

Mittlerweile sind wir im Zeitalter der Individualisierung. Jeder möchte sein Kleidungsstück, sein angepasstes Auto etc. haben und eben nichts von der Stange. Dank Software geht das viel schneller für den Kunden, als früher. Wie hoch die Zahlungsbereitschaft ausfällt, muss sich aber erst noch zeigen…Denn die Connected-Dienste – zu denen ja auch Features on demand gehören – sind nur begrenzt kostenfrei. Nach Ablauf einer Frist, wird Geld verlangt. Doch die Automobilhersteller sehen darin einen Trend der Zukunft. Denn die Soft- und Hardware ist oft weiter, als es die Gesetzgebung ist.

