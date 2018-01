Acer: Neues Chromebook 11 mit USB C vorgestellt [CES 2018]

Acer hat im Vorfeld der CES bereits sein neues Produkt-Portfolio enthüllt und dazu gehört auch eine Neuauflage des mit einem 11,6 Zoll großen Display ausgestatteten Acer Chromebook 11. Glänzen möchte Acer mit einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und erstmals hat man dem Gerät zwei USB Typ-C-Anschlüsse (USB 3.1) verpasst, womit dieser Standard nun auch bei den günstigen Notebooks Einzug hält. Davon abgesehen sind auch noch zwei klassische USB 3.0-Anschlüsse am Start.

Die Taiwaner setzen beim Chromebook 11 auf ein Fanless Design und finden, dass die Geräte damit besonders gut für den Einsatz an Orten geeignet sind, wo außer euch noch andere Leute sind, also beispielsweise in Bibliotheken, Cafés etc. Das Chromebook 11 gibt es zudem in Optionen mit Touch-Display (CB311-8HT) oder ohne Touch (CB311-8H).

Leider müssen wir euch sagen, dass das 11,6 Zoll große IPS-Display genau wie der Vorgänger lediglich mit 1.366 x 768 Pixeln auflöst. Da hätte Acer gut und gerne mal eine Schippe drauflegen können. Das Chrome OS-Device kommt mit voller Unterstützung für Google Play, so dass ihr alle gewünschten Android-Apps auf dem Hobel laufen lassen könnt.

Angetrieben wird das Chromebook 11 von einem Intel Celeron der jüngsten Generation. Dazu kommen noch 4 GB Arbeitsspeicher sowie wahlweise 16 oder 32 GB eMMC Speicher. Neben den bereits erwähnten Anschlüssen findet ihr an der Seite auch noch einen Slot für microSD-Karten. Abgerundet werden die Spezifikationen durch Dual-Lautsprecher, ein integriertes Mikrofon, eine HDR-Webcam, WiFi 802.11ac 2×2 MIMO und Bluetooth 4.2.

Das Acer Chromebook 11 wiegt 1,1 Kilo und ist 18,15 mm dünn. Damit ist es — wie auch eigentlich üblich bei Chromebooks — bestens für den mobilen Einsatz geeignet. Einen expliziten Termin für den Deutschland-Start hat Acer noch nicht genannt, aber nach Europa soll das Acer Chromebook 11 im März zu haben sein und das zu einem Preis von 249 Euro.