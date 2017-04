Acer Swift 1: Stylisher 13,3-Zöller vorgestellt, ab 449 Euro erhältlich

Acer will frischen Wind in sein Produkt-Portfolio bringen und dazu gehört für die Taiwaner auch, dass man die Swift-Modelle 1 und 3 mit einer Neuauflage bedenkt. In diesem Beitrag wollen wir uns mit dem schlanken Acer Swift 1 befassen, welches mit einem Gewicht von 1.300 Gramm ein recht leichtes Notebook darstellt.

„Leicht und stylish“ hat man sich bei Acer auf den Zettel geschrieben, um diesen Laptop zu klassifizieren und dementsprechend weist uns das Unternehmen darauf hin, dass das Notebook nicht nur recht leicht ist, sondern mit 14,95 mm zudem auch sehr flach ist. Zum Thema Style sollten wir noch erwähnen, dass das Swift 1 in den Farben Pure Silver, Luxury Gold und Salmon Pink erhältlich sein wird und dass alle drei dabei in einem Unibody aus Aluminium daherkommen. der ansprechende Look wird dabei noch durch die hintergrundbeleuchtete Tastatur verstärkt.

Der 13,3 Zoll große FullHD-Screen setzt auf IPS-Technologie, zudem könnt ihr dank des Acer BluelightShield-Features was für eure Augen tun, wenn ihr nämlich auf dem Display die Blautöne reduziert. Für Betrieb sorgen Pentium- oder Celeron-Prozessoren von Intel, dazu gibt es 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB eMMC bzw. 128 GB oder 256 GB SSD-Speicher.

Das Swift 1 setzt auf 2×2 MIMO 802.11ac-Wireless-Technologie für nahtlose Konnektivität und hat einen Akku an Bord, der für bis zu zehn Stunden ausreichen soll. Muss ich euch natürlich nicht erzählen, dass diese Angabe unter Laborbedingungen erreicht wurde, so dass diese Akkulaufzeit im tatsächlichen Einsatz nicht ganz erreicht werden dürfte.

Wie die neuen Switch-Convertibles unterstützt auch das Swift 1 dank eines Fingerabdrucksensors Windows Hello, außerdem verfügt das Notebook über eine Webcam mit „Skype for Business“-Zertifizierung. Alles in allem schnürt Acer hier ein sehr nettes Gesamtpaket, so dass ihr ein Notebook erhaltet, auf dem ihr bei sehr mobil-freundlichem Formfaktor genügend Leistung geboten bekommt, um unterwegs Filme zu schauen, im Netz zu surfen oder auch zu arbeiten.

Ab Juni soll das Acer Swift 1 im Handel ankommen, wobei Acer uns eine unverbindliche Preisempfehlung von 449 Euro nennt. Auch hier hoffen wir, dass wir euch den Hobel später noch im Hands on-Video präsentieren können.