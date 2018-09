Wer mich in den letzten Jahren mal gesehen hat, kann es erahnen: Ich esse gern! Ich weiß gutes Essen auch in der Tat zu schätzen und daher ist es jammerschade, dass ich kaum in der Lage bin, mir Mahlzeiten zuzubereiten, die man auch nur in der Nähe des Prädikats “gutes Essen” verorten würde.

Berühmt bin ich für ein Gericht, welches man fraglos zur Speerspitze der rustikalen Ruhrpott Cuisine zählen darf: Forelle Vierkant aka Fischstäbchen! “Kann doch jeder”, werdet ihr sagen. Okay, das mag stimmen, aber nur ein Meister bekommt den Stäbchenfisch so auf den Punkt gegart, dass er außen bereits knusprig schwarz ist, während er innen noch gefroren ist.

Meine geheime Superkraft: ich kann Farben am Geruch erkennen…aus der Küche rieche ich zum Beispiel kohlrabenschwarz… — Carsten Drees (@casi242) June 3, 2012

Was ich sagen will: “Küchenschlacht” ist nicht nur der Name einer Koch-Show, sondern bei mir tatsächlich Programm. Das liegt an meinen nicht so besonders ausgeprägten Koch-Skills, aber auch an einer Uralt-Küche, die jeglichen Komfort und technische Finesse vermissen lässt. Wenn man dann auf einer Messe wieder IFA an den Ständen vorbeischaut und sieht, was heutzutage in modernen Küchen machbar ist, fällt mir immer wieder mal die Kinnlade runter.

Das gilt natürlich auch für AEG, der Name, der seit vielen Jahren Teil von Electrolux ist. Dort denkt man die Küche einen Schritt weiter, was unterm Strich bedeutet, dass das Kochen entspannter und einfacher wird. Das klingt jetzt vielleicht selbstverständlich, aber wenn man so einen Küchen-Noob wie mich an einen wirklich modernen Herd oder Backofen stellt, dann habe ich erst mal nicht das Gefühl, dass mir das Kochen leichter gemacht wird: Viel zu viele Programme und Einstellungen verwirren mich da mehr, als dass es mir auf Anhieb hilft.

Electrolux bemüht sich darum, dass die Zubereitung von Essen tatsächlich einfacher wird, was Nicole sich auf der IFA im Interview von Jelena Radic, Innovation Project Manager bei Electrolux, erklären ließ.

Nicht nur, dass ihr beispielsweise beim Backofen im Menü explizit auswählen könnt, welches Essen wie zubereitet werden soll. Spannender noch finde ich, dass ihr punktgenau garen könnt mit dem AEG SenseFry-Kochfeld. Mittels Touchscreen seht ihr, wann beispielsweise eine Pfanne zum Kochen bereit ist und bietet eine präzise Temperaturregelung innerhalb von 1 Grad Celsius an. Wer sich an meine Fischstäbchen-Story von oben erinnert, kann sich vorstellen, was für eine Hilfestellung mir ein solches Kochfeld leisten könnte. Sensoren können präzise erkennen, wann euer Fleisch oder was auch immer exakt so gegart ist, wie ihr es euch wünscht.

Natürlich könnt ihr auch jederzeit nachjustieren, wobei es gerade in der Küche besonders angenehm ist, wenn ihr die Geräte auch per Sprache kontrollieren könnt. Das ist in diesem Fall möglich mittels Google Assistant. Ihr könnt also euren Google Home dazu nutzen, den Backofen mal 20 Grad höher zu drehen. Natürlich könnt ihr auch den Herd oder den Ofen via Sprache ein- und ausschalten, so dass ihr ganz gechillt Gemüse schnippeln könnt und per Sprache dann schon mal den Ofen einschaltet und vorwärmen lasst.

Die intelligente Küche von morgen soll natürlich nicht nur dafür sorgen, dass es ein wenig entspannter wird, sondern auch als smarter Assistent fungieren. So könnt ihr euch Step by Step durch ein Rezept anleiten lassen, so dass auch beim Kochen von aufwändigeren Menüs alles genau zur gleichen Zeit fertig wird. Die Technik kann beim Vorschlagen von Rezepten berücksichtigen, welche Gerichte ihr besonders schätzt, welche Lebensmittel ihr am liebsten kombiniert oder auch darauf achten, gegen welche Produkte ihr allergisch seid.

Alles in allem entwickelt sich die Küche von AEG in eine Richtung, die mich glauben lässt, dass sogar ich noch zum Meisterkoch avanciere. Erst mal nur ein schöner Traum, aber ich notiere mir die Gerätschaften, die AEG bei der IFA gezeigt hat mal vorsichtig auf meinem Wunschzettel ;-) Werft jetzt auf jeden Fall einen Blick auf Nicoles IFA-Video, in der ihr die Electrolux-Küche erklärt bekommt.