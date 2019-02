Mehrere Swap Stations von Nio sind in China verteilt.

Die Stationen sind kostengünstiger, als in der ersten Version von “Better Place”.

Immer 4 Akkupakete pro Station dauerhaft vorrätig. Bei Bedarf bringt ein Transporter weitere Batterien.

Monatliche Akkumiete kostet umgerechnet etwa 210 Euro und beinhaltet den kostenfreien Akkutausch.

Als das israelische Unternehmen “Better Place” die Idee vorstellte, E-Auto-Batterien in einer Station auszuwechseln, gab es ebenso viel Euphorie, wie Skepsis. Inzwischen ist klar, dass die Pessimisten Recht hatten. Die Firma ist pleite, weil sich u.a. keine Automobilhersteller gefunden haben, die hierfür passende Autos produzieren. Die Idee erlebt jedoch Ihren zweiten Frühling. Der chinesische Autobauer Nio hat nun seine Swap Station offiziell im Heimatland China verfügbar gemacht. So funktioniert der Batterietausch:

Unterschiede zur ersten Version

Akku wird nur dann eingesetzt, wenn das E-Auto korrekt in der Spur steht.

Roboter übernimmt den Tauschvorgang.

Ein Wechsel dauert etwa 3 Minuten.

Die gesamte Wechselstation beansprucht die Fläche von drei PKW-Stellplätzen und ist portabel.

Da das E-Auto immer von einer Hebebühne angehoben wird, ist der Auswechselvorgang einfacher, als beim “Better Place”-Konzept von 2013. Denn dadurch ist sichergestellt, dass das E-Fahrzeug immer gerade aufliegt. Bei der “Better Place”-Version hingegen, bestand die Gefahr, dass das Vehikel minimal schief stand, weil es immer auf seinen eigenen Reifen steht. Selbst kleinste Abweichungen spielen aber eine Rolle, denn nur wenn es komplett zu 100% gerade steht, kann der Akku korrekt befestigt werden.

Da die Wechselstation portabel ist, könnte diese an verschiedenen Orten auf- und wieder abgebaut werden. Nun steht mit Nio ein Autobauer hinter dem Konzept, der zumindest bei seinen eigenen Modellen auf die Wechselmöglichkeit setzt.

Wechsel bleibt eine Option unter mehreren

Zusätzlich zur Wechselstation bietet Nio auch Ladesäulen an.

Unklar, ob Wechselstationen wirklich ein Durchbruch sind.

Es bleibt unklar, ob Akku-Wechselstationen der große Wurf sind. Auch im zweiten Versuch, bleibt es dabei, dass es mit viel technischem Aufwand verbunden ist. Und das kostet. Zumal die proprietäre Lösung nur für Nio-Fahrzeuge funktioniert. Immerhin steht nun ein Autohersteller hinter dem Konzept. Doch auch das chinesische Unternehmen sieht Ladesäulen als erste Wahl an. Die Wechselstationen sollen nur dort zum Einsatz kommen, wo aus verschiedensten Gründen die Installation von ausreichend Ladepunkten nicht möglich ist. Aktuell sind 18 solcher Nio Wechselstationen in China geplant bzw. teilweise bereits in Betrieb. Flächendeckend wird aber lieber auf ein Netz von Ladesäulen gesetzt, an dem dann auch wirklich E-Autos verschiedener Hersteller Strom zapfen können.

Ist ein Akkuwechsel die beste Möglichkeit für E-Auto-Nutzer?

Wie eingangs erwähnt, gab es die Idee eines Akkuwechsels schon 2013 bei “Better Place”. Damals hatte sich das Prinzip nicht durchgesetzt. Was sind nun einige der Vor- und Nachteile für den E-Auto-Nutzer, wenn man die neue Swap Station von Nio verwenden will?

Pro: Zeitgewinn. Statt mindestens 30 Minuten zu warten, bis der Akku wieder voll ist, dauert der Wechsel des Batteriepakets nur etwa 3 Minuten.

Statt mindestens 30 Minuten zu warten, bis der Akku wieder voll ist, dauert der Wechsel des Batteriepakets nur etwa 3 Minuten. Pro: Sicherheitsplus. Durch die exakte Regelung, wie der Nio stehen muss, damit der Akkutausch vorgenommen werden kann, funktioniert der Vorgang sicherer und zuverlässiger, als bei der Methodik von “Better Place”.

Durch die exakte Regelung, wie der Nio stehen muss, damit der Akkutausch vorgenommen werden kann, funktioniert der Vorgang sicherer und zuverlässiger, als bei der Methodik von “Better Place”. Pro: Mobile Station. Jede Wechselstation kann auf- und abgebaut werden und somit an verschiedenen Orten eingesetzt werden.

Jede Wechselstation kann auf- und abgebaut werden und somit an verschiedenen Orten eingesetzt werden. Pro: Ladenetz. Nio eröffnet die Stationen immer entlang einer Verkehrsachse, so dass sich mehrere hundert Kilometer zurücklegen lassen und man während der Fahrt an diversen Stationen vorbeikommt.

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten:

Contra: Kosten. Um den Swap Service nutzen zu können, muss man die Batterie gemietet haben. Aktuell kostet das umgerechnet etwa 210 Euro pro Monat. Immerhin ist der Tausch selbst ohne Extrakosten möglich. Doch das ist mehr als die maximal 18 Euro, die pro Schnellladevorgang in Deutschland fällig werden.

Um den Swap Service nutzen zu können, muss man die Batterie gemietet haben. Aktuell kostet das umgerechnet etwa 210 Euro pro Monat. Immerhin ist der Tausch selbst ohne Extrakosten möglich. Doch das ist mehr als die maximal 18 Euro, die pro Schnellladevorgang in Deutschland fällig werden. Contra: Geschlossenes System. Der Akkutausch funktioniert ausschließlich mit Nio-Modellen. Fährt man ein E-Auto eines anderen Herstellers, lässt sich die Wechselstation nicht nutzen.

Der Akkutausch funktioniert ausschließlich mit Nio-Modellen. Fährt man ein E-Auto eines anderen Herstellers, lässt sich die Wechselstation nicht nutzen. Contra: Angebot. Pro Station sind nur vier Akkupakete vorrätig. Das ist nicht viel.

Pro Station sind nur vier Akkupakete vorrätig. Das ist nicht viel. Contra: Ladenetz. Der portable Aufbau ist auch ein Fluch, da man nicht sicher sein kann, wie lange die Stationen wirklich an Ort und Stelle bleiben.

Wie ist Eure Meinung dazu? Lieber Akku wechseln oder an einer Ladesäule laden?

