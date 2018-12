Auch wenn „Don’t be evil“ schon lange her ist, preschen Google und Microsoft dieser Tage mit Warnungen rund um automatische Gesichtserkennung vor. Beide setzen Zeichen im Umgang mit dieser Technologie und möchten Vorbild für die Konkurrenz sein. Für wen? Naja, wie wäre es mit Amazon? Dessen Technologie Amazon Rekognition ermöglicht die automatische Erkennung für städtische Großräume, die Technik soll an die US-Grenzpolizei verkauft werden – da helfen auch all die Proteste von Angestellten nichts.

Bei Microsoft äußert sich jetzt der oberste Rechtsexperte zu diesem Thema. Brad Smith richtet einen eindringlichen Appell an die Gesetzgeber – und fordert hier klare Regelungen. Bis zu diesem Zeitpunkt möchte der Konzern für sich selbst Standards ausarbeiten und umsetzen. Dies hält Smith in einer Rede beim Brookings Institute und in einem Blog-Beitrag fest.

Er möchte sich für mehr Transparenz, strenge Kontrollen und den Schutz der Privatsphäre einsetzen. Wie immer kommt die Sprache auch auf künstliche Intelligenz – wenn Algorithmen Entscheidungen treffen, dann müssen diese auch überprüfbar sein. Diskriminierung muss vorgebeugt werden, Meinungsfreiheit hingegen gewahrt. Es sei eine der zentralen Herausforderungen von Demokratien weltweit.

“Heute müssen wir dafür sicherstellen, dass die Verwendung automatischer Gesichtserkennungsprogramme durch Regierungen der Herrschaft des Gesetzes untergeordnet bleibt“.

Damit spielt er auch auf ein anderes heikles Thema an: Predictive Policing – ein Thema, dem wir uns auch schon mit Artikeln und einer Podcastfolge gewidmet haben. Aufgrund der gewonnen Daten – auch der von automatischer Gesichtserkennung – sollen Verbrechen vorhergesagt werden. Dabei tendieren moderne KIs oft zu Diskriminierung und vorverurteilen so häufig Menschen mit ausländischer Abstammung.

Google geht einen Schritt weiter und spricht bereits klar von Vorgaben für den Verkauf solcher Technik. Interessenten müssen sorgfältig geprüft werden, um „Missbrauch und schädliche Folgen“ zu vermeiden. Auch hier dient ein Blog-Beitrag als Basis für die Thesen, er stammt von Kent Walker, dem Senior Vice President of Global Affairs. Der Konzern fasst seine Maßnahmen unter dem Titel „AI for Social Good“ zusammen.

Als positives Beispiel für Gesichts- und Mustererkennung nennt Google erneut den Einsatz im medizinischen Umfeld. Dort soll ein AI-System beispielsweise Augenuntersuchungen durchführen können. Aber auch außerhalb des Gesundheitswesens gibt es Anwendungen – in Indonesien überwacht der Konzern Maßnahmen gegen illegale Fischerei. Ein ähnliches Projekt gibt es in Indien, dort werden gefährdete Vogelarten automatisch überwacht.

„Google engagiert sich seit langem für die verantwortungsvolle Entwicklung der KI. Diese Prinzipien leiten unsere Entscheidungen darüber, welche Arten von Funktionen wir bauen und erforschen müssen. Als ein Beispiel hat die Gesichtserkennungstechnologie Vorteile in Bereichen wie neuen unterstützenden Technologien und Werkzeugen, um vermisste Personen zu finden“, schreibt Walker. „Wie bei vielen Technologien mit Mehrfachverwendung verdient die Gesichtserkennung jedoch eine sorgfältige Prüfung, um sicherzustellen, dass ihre Verwendung mit unseren Prinzipien und Werten übereinstimmt und Missbrauch und schädliche Folgen vermieden werden.“

Am Ende sind all diese Maßnahmen zwar löblich, es bleibt aber fraglich, wie lange die Konzerne diese tatsächlich aufrechterhalten. Zwei Faktoren spielen gegen sie. Der erste: Sie sind Konzerne – also börsennotierte Unternehmen. Diese verzichten nur ungern auf Geld, vor allem wenn dadurch naturgemäß der Druck seitens der Anleger wächst. Auf der anderen Seite werden vor allem Staaten potenzielle Kunden sein – die es den Konzernen wiederum durch „neue Regularien“ vergleichbar schwer auf einem jeweiligen Markt machen können. Wie lange da die Moral hält? Wir werden es eher früher als später sehen.