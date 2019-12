Alles vorbei, SKY: Champions League nur bei Amazon und DAZN

Vor zwei Tagen berichteten wir noch darüber, dass dem Sender SKY Ungemach droht, weil sich nämlich Amazon Prime Rechte für die Übertragung der UEFA Champions League erworben hat. Konkret gesagt bedeutet das, dass Amazon die Dienstags-Topspiele der europäischen Königsklasse übertragen darf.

Zu dem Zeitpunkt konnte man sich schon die Frage stellen, was das für SKY bedeutet, wenn Amazon hier ab der Saison 2021/22 mitmischt. Zwei Tage später sind wir hier klüger und können vermelden: SKY ist komplett raus aus der Nummer! Das Statement des Pay-TV-Senders liest sich dementsprechend ernüchternd:

Im gerade abgeschlossenen Ausschreibungsverfahren konnten wir uns nach rund 20 Jahren der Partnerschaft mit der Uefa nicht über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit einigen. Bis zum letzten Moment des Prozesses haben wir uns intensiv um die Verlängerung der Uefa Champions League Rechte über den Sommer 2021 hinaus bemüht. Wir haben eine ökonomisch klare und verantwortungsbewusste Sicht auf den Wert von Sportrechten. Auch im Sinne unserer Kunden waren wir aber nicht bereit, über den hohen Wert, den wir diesem Recht beimessen, hinaus zu gehen.

Soll heißen, ab der Saison 2021/22 werden sich DAZN und Amazon Prime zumindest für drei Spielzeiten die Übertragungsrechte dieses Fußball-Spektakels teilen, SKY hat mit der Veranstaltung nichts mehr am Hut. Das ZDF mischt allerdings auch noch mit, darf zumindest die Endspiele übertragen. Außerdem präsentiert der öffentlich-rechtliche Sender auch jeden Mittwoch noch eine Zusammenfassung des Spieltags.

Häme ist nicht angebracht

Damit kommen wir jetzt zum Kommentar-Teil dieses Beitrags, nachdem ich euch zunächst einmal über die neuen, veränderten Fakten informiert habe. Ich habe nämlich in den sozialen Medien logischerweise viele Reaktionen gesehen — klar, dass so eine Meldung einschlägt wie eine Bombe. Sehr viele Witze werden gemacht, sehr viel wird mit Häme kommentiert und sehr viele Kommentatoren sind der Meinung, dass das dem Sender SKY “recht geschähe”.

Ich bin da noch ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hängt auch damit zusammen, dass ich mir Häme zumeist tunlichst verkneife, weil es einfach kein feiner Zug ist. Zudem glaube ich, dass uns nicht damit gedient ist, ausschließlich die Negativaspekte zu betrachten, die uns beim Namen SKY in den Sinn kommen. Klar: Hin und wieder kommt es zu deutlichen Schwierigkeiten bei Übertragungen via SKY Go und sicher kann so ziemlich jeder seine eigene unschöne Geschichte erzählen, wenn es ums Kündigen des Abos geht.

Aber SKY hat eben auch stets qualitativ hochwertig berichtet und das umfangreich. Von den gelegentlichen Aussetzern abgesehen wussten wir hier über viele Jahre, dass der Fußball auch eine technisch hochwertige Heimat gefunden hat. Vergleicht die Bildqualität von DAZN mit dem, was SKY uns bietet und ihr wisst, was ich meine.

Schon im Beitrag vor zwei Tagen zeigte ich mich ja von einer etwas desillusionierten Seite, was den Fußballsport generell angeht. Alles dreht sich (fast) nur noch um den schnöden Mammon und wenn nun sogar SKY aus den Verhandlungen aussteigt, bestätigt das das doch nochmal eindrucksvoll. Da ist meiner Meinung nach Häme nun wirklich fehl am Platz, denn die Idioten, die sich seit Jahren über neue Anstoßzeiten, neue Sender, neue Abos und neue Preise wundern, sind doch am Ende wir Fußball-Fans.

Ich fürchte, dass die Geschichte hier mit der Vergabe der Champions-League-Partien noch lange nicht zu Ende erzählt ist. Auch bei der Bundesliga ist nun nicht mehr in Stein gemeißelt, dass sie von SKY übertragen werden muss. Wir können uns darauf einstellen, dass wir nie wieder einen Punkt erreichen werden, an dem man vollumfänglich über die Öffentlich-Rechtlichen informiert wird. Genau so können wir uns darauf einstellen, dass es zumindest mittelfristig auch nicht nur das eine Abo gibt, welches uns alle Partien beschert.

Beispielsweise ist mit der Telekom ein neuer Player am Start, der sich exklusiv die Rechte für die Fußball-EM 2024 sichern konnte. In den nächsten Jahren werden sich eher mehr als weniger Parteien um die kostbaren Lizenzen prügeln und der Leidtragende werden auch wir Kunden sein. Aber selbst, wenn dieses Spiel um die Rechte zur Ruhe kommen würde, wäre uns nicht besonders geholfen.

SKY bringt nun mal mächtig viel Expertise mit, hat das technisch großartig umgesetzt und ich befürchte, dass uns gerade in Sachen der Bildqualität da eine jahrelange Durststrecke bevorsteht, wenn wir auf Anbieter angewiesen sind, die uns die Spiele lediglich per Stream bringen können und nicht übers Kabel- oder Satellitennetz. Aber vielleicht tue ich den Anbietern ja auch unrecht und sie bekommen es in den Griff. Sollen sie in den nächsten Jahren mal zeigen, dass sie den Sport für viele Zuschauer live und stabil übertragen können.

Ich verstehe das auch voll und ganz, dass bei Amazon die Sektkorken knallen und auch DAZN, die fachlich ja auch wirklich klasse berichten, sich über seinen Coup freuen wird. Dennoch habe ich das Gefühl, dass dem Fußball-Fan hier schon ein wenig in den Allerwertesten getreten wird. Die Retourkutsche könnte dann in ein paar Jahren kommen, wenn nämlich mehr und mehr Fußball-Fans das Interesse an diesem Sport oder zumindest an den Übertragungen verlieren. Es ist schließlich nicht Gesetz, dass der Fußballsport für immer und ewig das goldene TV-Kalb bleiben muss, um das die Sender ehrfürchtig tanzen.

Und nicht falsch verstehen: Es geht hier nicht um das übliche “früher war alles besser”-Geschwurbel eines Fußball-Fans. Es geht auch darum, dass eine wirklich tolle Technologie wie das Streaming einfach noch nicht alles auf dem selben Niveau bieten kann, was wir technisch bei Übertragungen gewohnt sind.

Quelle: DWDL