Amazon Prime Day: Was ist besser – einkaufen oder streiken?

Und? Habt ihr heute das ein oder andere Schnäppchen geschossen? Amazon Prime Day ist das Motto — der Handels-Riese erstreckt seine Schnäppchenjagd dieses mal auf zwei Tage, an denen uns massig Angebote um die Ohren gehauen werden. Ob diese Angebote tatsächlich so toll sind, sei an dieser Stelle mal dahingestellt. Wir haben aktuell das Gefühl, dass es schon mal aufregendere Deals bei Amazon zu solchen Anlässen gab.

Wenn ihr aber zugeschlagen habt, dann hoffen wir, dass ihr die kleineren Stores bei Amazon unterstützt habt, von denen euch Nicole vorhin erzählt hat. Vielleicht ist euch der Spaß aufs Online-Shoppen aber auch vergangen, weil ihr zu den streikenden Mitarbeitern gehört habt, die heute an sieben Standorten allein in Deutschland den Prime Day dazu genutzt haben, mit ihrem Streik auf die mangelhaften Arbeitsbedingungen bei Amazon hinzuweisen. Allein in Deutschland arbeiten an elf verschiedenen Standorten über 13.000 Angestellte und die Gewerkschaft Ver.di wünscht sich, dass diese Tarifeinkommen wie im Einzel- oder Versandhandel.

Die Rabatte an die Kunden lasse sich Amazon “durch Tarifflucht und Niedriglöhne der eigenen Beschäftigten bezahlen”, heißt es von Seiten der Gewerkschaft, wie der Spiegel berichtet. Amazon selbst sieht das natürlich komplett anders und ist der Meinung, dass man sowohl faire Löhne zahlt, als auch eifrig weitere Jobs schafft.

Ungeachtet dessen können wir Verbraucher uns nun überlegen, wie wir uns positionieren. Geht uns der Streik nichts an, oder sollten wir uns solidarisch zeigen mit den Streikenden? Wie würden wir reagieren, wenn wir Streikende in der Fußgängerzone beispielsweise vor einem Karstadt sähen? Würden wir uns bei den Streikposten über die Forderungen informieren und sie unterstützen, indem wir der Filiale an diesem Tag fernbleiben?

Wir müssen uns zumindest dessen bewusst sein, dass das Einkaufen und die Schnäppchenjagd beim Amazon Prime Day das Äquivalent ist zu denen, die sich in der Fußgängerzone an den Streikposten vorbei doch in das Geschäft bewegen und den Streiks zum Trotze dennoch einkaufen. Für die Streikenden bei Amazon ist das natürlich eine ungleich schwierige Situation, weil man beim Shoppen im Netz nichts von den Probleme sieht: Wir sehen keine Streikenden, keine Forderungen, sehen auch die Schwierigkeiten und die vielleicht zu miesen Beträge auf den Abrechnungen der Mitarbeiter nicht. Somit gibt es nicht einmal eine winzige Hürde, die es zu nehmen gilt.

Vermutlich würde sich das auch nur dann ändern, wenn die IT gleichzeitig mitstreikt und dafür gesorgt wird, dass die Amazon-Seiten zumindest für einen Tag offline sind. Ist natürlich wieder ein bisschen zu kurz gedacht ,wenn wir an die oben erwähnten third Parties denken, die keine Mitschuld an den schlechte nArbeitsbedingungen bei Amazon trifft und die somit unnötig mit bestraft würden durch so eine Aktion.

Wollen wir mit dafür sorgen, dass sich die Zustände verbessern, müssten wir durch den Konsumverzicht heute dafür sorgen, dass Amazon das empfindlich merkt, dass man sich auf die Mitarbeiter zubewegen muss. Ganz ehrlich: Ich bin mehr als skeptisch, dass das gelingen kann. Schaue ich mir da beispielsweise die Deutsche Bahn an, haben es die Angestellten dort deutlich leichter: Streikt die Bahn, sind wir direkt betroffen, wenn wir nicht mehr nach Hause kommen, unsere Arbeitsplätze oder unsere Verwandtschaft nicht mehr erreichen können im Zeitraum des Streiks.

Streiken Angestellte in den Logistikzentren Amazons, ist das Schlimmste, was uns passieren kann, dass der eventuell günstigere Fernseher einen Tag später bei uns eintrudelt. Das tut uns erstens nicht wirklich weh und zweitens merken wir das ja auch überhaupt nicht, wenn wir den Bestellvorgang abschließen. Wenn die Ware ankommt, werden vermutlich die wenigsten sie wütend zurückschicken, weil man sie einen Tag vorher erwartet hat, oder?

Daher frage ich mich jetzt schon den ganzen Tag, ob es überhaupt eine Chance gibt, dass dieser Streik von Erfolg gekrönt sein kann und ob es den Mitarbeitern hilft, wenn wir lediglich einen Tag darauf verzichten, bei Amazon einzukaufen. Müssten wir konsequenterweise nicht vielleicht einfach mal eine ganze Woche oder sogar länger verzichten, dort zu shoppen? Und würde das nicht bedeuten, dass wir unsere Echo-Geräte vom Netz nehmen und für diesen Zeitraum also auf die Dienste von Alexa verzichten? Müssen wir für den Streikzeitraum dann auch ohne Amazon Music und ohne Prime Video auskommen? Konsequent wäre es, finde ich — ohne aber eine Idee zu haben, ob das nur annähernd so einen Effekt haben könnte, von dem sich ein Gigant wie Amazon beeindrucken lässt.

Und so kann ich euch jetzt auch nicht zum Ende des Beitrags ein befriedigendes Resümee anbieten. Ich bin selbst ziemlich unentschlossen, wie man dafür sorgen kann, dass es faire Löhne für das eigene Personal gibt, oder wie man generell ein Unternehmen wie Amazon mit einer zeitlich begrenzten Aktion empfindlich treffen kann. Sagt uns in den Kommentaren, wie ihr dazu steht: Habt ihr heute eingekauft, oder habt ihr bewusst verzichtet? Oder würde eure Solidarität grundsätzlich nicht so weit gehen, für Streikende auf den eigenen Konsum zu verzichten?

via lifehacker

Artikelbild von Tumisu auf Pixabay