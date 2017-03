Android Nougat: Welche Geräte erhalten Android 7.0? *Update: HTC*

Update, 24. August 2016: Informationen zu HTC im Artikel ergänzt

Android 7.0 Nougat

Android N war für uns nicht mehr wirklich unbekannt vor der Keynote der Google I/O – schließlich hatte Google selbst die Preview zu Android N bereits im März veröffentlicht. Der Name wurde auch bei dieser Entwicklerkonferenz noch nicht verraten, so wie wir es von Google eben gewohnt sind, aber mit der Aktion #NameAndroidN wollte man uns zumindest ein bisschen am Wortfindungsprozess teilhaben lassen. Auf dieser Seite konntet ihr eure Vorschläge hinterlassen. Da die meisten vermutlich eh auf „Nutella“ tippen und „Natürliche Geschmacksverstärker“ ein bisschen sperrig klingt, hatte ich mich für Nudelsuppe entschieden – eine reine Köstlichkeit ;)

Auch die Zahl, die man dem neuen Android N verpassen wird, hatte Google zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht verraten, aber schon da zeichnete sich ab, dass man sich weder für sowas wie Android 6.2 oder Android 6.5 entscheiden würde. Wahrscheinlicher war da, dass Android N als Version 7.0 vorgestellt wird. Als Indiz dafür galt, dass bei der Keynote – die zwischen 10 und 12 Uhr Ortszeit stattfand, alle Devices eine Uhrzeit von 7.00 Uhr anzeigten. Wer Google kennt, weiß auch, dass das kein Zufall ist. Schon bei früheren Iterationen des Betriebssystems hatte Google Hinweise dieser Art veröffentlicht.

Android Nougat wird Version 7.0 des mobilen Betriebssystems von Google also nun bekanntlich heißen und spannender als die Frage nach dem Namen ist nun die Frage nach den Updates bzw. wann wir sie auf unseren Devices erwarten dürfen. Das ist bei Android immer ein schwieriges Thema, bei dem man dann doch neidisch auf iOS blickt. Schließlich passen die Hersteller der Smartphones – im Gegensatz zu den Nexus-Devices – die Software teilweise sehr deutlich an und das bringt mit sich, dass wir mitunter viele Monate auf eine Aktualisierung des Betriebssystems warten müssen. Wir sammeln die bereits vorliegenden Informationen, so dass ihr hier jederzeit auf dem neuesten Stand sein solltet, was offizielle und auch weniger offizielle Quellen dazu zu vermelden haben.

HTC

Mittlerweile ist Android Nougat als Name der jüngsten Iteration bekannt und schon lange, bevor sich Google diesbezüglich in die Karten blicken ließ, hatte HTC die Gunst der Stunde genutzt und direkt mal als erster Hersteller gleich drei Smartphones genannt, die dieses Update definitiv bekommen werden. Natürlich ist das HTC 10 dabei, aber auch das HTC One A9 und das HTC One M9. Einen zeitlichen Rahmen kommunizierte HTC dabei noch nicht – das liegt selbstverständlich auch daran, dass man hier auf Google angewiesen ist und darauf, wann man auf Android Nougat zugreifen kann.

So sweet. Android Nougat—the next version of Google’s Android—will be coming to the HTC 10, HTC One A9 & HTC One M9. pic.twitter.com/cB5S2zv0PW — HTC (@htc) June 30, 2016

Ob das One M8 das Update erhält, scheint noch auf der Kippe zu stehen – zumindest erklärt Jeff Gordon, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist und wir bedenken sollen, dass das M8 immerhin zwei Jahre alt ist.

Not sure yet. Not saying yes or no yet, however please note M8 over 2 years old now. https://t.co/NlYyN6WMJ1 — Jeff Gordon (@urbanstrata) May 18, 2016

Update zu HTC, 25. August 2016:

Auch dieses Mal ist HTC wieder schnell dabei mit offiziellen Statements. Nachdem das finale Android 7.0 Nougat nun die Runde macht, traut sich das Unternehmen aus Taiwan auch, zumindest für das erste Device schon mal schüchtern ein Zeitfenster zu nennen – das HTC 10 soll noch im vierten Quartal dieses Jahres das Update erhalten, das HTC One M9 sowie das HTC One A9 sollen schnellstmöglich folgen.

We’re excited to receive final shipping Android 7.0 Nougat software from Google! pic.twitter.com/BNbQBpgddK — HTC (@htc) August 24, 2016

Schlimmstenfalls könnten selbst bei Einhaltung dieses Fensters also noch vier Monate vergehen, bis das HTC 10 mit Android 7.0 läuft, aber immerhin lässt sich das Unternehmen bereits jetzt in die Karten blicken. Alle drei Geräte waren zwar zuvor auch schon genannt worden, da aber allerdings noch ohne einen Hinweis auf den Termin.

Samsung

Offiziell gibt es von Samsung noch nichts zu vermelden, aber die Kollegen von Sammobile.com haben eine Liste mit Namen aufgetrieben mit den Geräten, die definitiv das Update auf Android 7.0 erhalten sollen. Darunter befinden sich natürlich alle Flaggschiffe dieses und des letzten Jahres, von den Tablets ist das Galaxy Tab S2 als Kandidat genannt worden. Den Infos zufolge plant Samsung, für all diese Geräte (und da dürfen wir sicher auch das bald erscheinende Galaxy Note 7 ergänzen) schon in diesem Jahr das Update zu liefern.

Allerdings war das auch im letzten Jahr mit Marshmallow der Plan, los ging es dann aber dennoch erst nach dem Jahreswechsel und auch da zunächst in kleinem Rahmen und nicht per globalem Roll Out. Das Galaxy Tab S2 wird aber von vornherein als Kandidat für 2017 genannt – Tablet-Freunde müssen sich bei Samsung also so oder so gedulden. Wie gesagt: Alles inoffiziell – wir aktualisieren die Liste, sobald es mehr Spruchreifes gibt.

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 edge

Samsung Galaxy S6 edge+

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 edge

Samsung Galaxy Note 5

Samsung Galaxy Tab S2

Lenovo

Schon beim Launch der Motorola-Geräte Moto G4 und Moto G4 Plus erklärte Moto-Mutter Lenovo, dass auch hier die Updates erfolgen werden. Das verwundert nicht, wenn man sich an das enge Band zwischen Motorola und Google erinnert, welches immer noch besteht. Dürfte auch schnell gehen, da man – ebenso wie beim Moto Z – die Software sehr ursprünglich belässt und nur minimal anpasst.

Moto Z

Moto G4

Moto G4 Plus

Sony

Heute haben sich dann die Japaner von Sony offiziell zu Wort gemeldet: Das Update auf Android 7.0 Nougat wird des demzufolge für folgende Gerätschaften des Unternehmens geben:

Xperia Z3+

Xperia Z4 Tablet

Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z5 Premium

Xperia X

Xperia XA

Xperia XA Ultra

Xperia X Performance

Schade ist, dass das Z3 damit scheinbar durchs Raster fällt und nicht mehr aktualisiert wird, aber immerhin werden alle Geräte der Z5-Reihe und der X-Reihe vom Update profitieren. Sony gibt an, dass die Updates natürlich je nach Hersteller und Carrier unterschiedlich lang brauchen werden, man aber schnellstmöglich für die Aktualisierung sorgen möchte. Leider gibt es dazu noch keine Termine, aber nichtsdestotrotz ist es lobenswert, dass Sony so wenige Tage nach der offiziellen Veröffentlichung von Android 7.0 Nougat bereits klare Statements raushaut zu den betreffenden Devices. Sobald wir auch noch Termine bekommen, aktualisieren wir diese Übersicht natürlich.