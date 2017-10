Android Emulatoren für Mac und Windows

Es gibt viele Gründe dafür, Android-Apps auf dem PC oder Mac verwenden zu wollen. Vielleicht möchtet ihr eure Apps lieber mit Maus und Tastatur steuern, oder auf demselben Bildschirm arbeiten und Netflix schauen, oder möglicherweise seid ihr ein iOS-Nutzer und möchtet eine App ausprobieren, die nur für Android verfügbar ist (Ja! So haben sich die Zeiten mittlerweile geändert!)

Bevor wir näher auf das Thema eingehen, möchten wir euch jedoch warnen: Viele dieser Emulatoren lassen sich nicht unbedingt einfach verwenden und manche von ihnen erfordern ein gewisses Maß an Vorkenntnissen und technischem Verständnis. Die meisten Emulatoren in dieser Liste ähneln sich zudem stark in ihrer Funktionsweise. Ihr solltet euch deshalb für den Emulator entscheiden, der bei euch am besten läuft und alle eure Anforderungen erfüllt. Legen wir los!

MEmu

MEmu ist ein brandneuer Android-Emulator, der dem Anschein nach aber ganz gut funktioniert. Eines der besten Features ist die Unterstützung für sowohl AMD- als auch Intel-Chipsets. Das ist seltener als man glaubt. Es werden alle Android-Versionen bis Android Lollipop unterstützt und das Programm lässt sich kostenlos herunterladen. In unserem Test war MEmu zudem der stabilste und flüssigste Emulator.

Verfügbar für: PC

KoPlayer

Wenn ihr nach einem Emulator sucht, der sich vor allem für Spiele eignet, ist KoPlayer eine gute Wahl. Dank anpassbarer Tastaturbelegungen könnt ihr zudem eure Tastatur als Controller verwenden. Nutzer können außerdem ihre Spiele aufzeichnen und die Videos anschließend mit anderen teilen. KoPlayer lässt sich relativ einfach installieren, aber wie bei den meisten Emulatoren treten bei der Verwendung immer wieder Bugs und Probleme auf. Insgesamt ist KoPlayer aber ein guter Emulator und kann kostenlos heruntergeladen werden.

Verfügbar für: PC

Nox

Nox ist ebenfalls ein Gaming-Emulator. Er ist mit einigen Funktionen ausgestattet, die vor allem Gamer hilfreich und nützlich finden werden. Ihr könnt beispielsweise einen echten Controller anschließen und zum Spielen verwenden. Außerdem könnt ihr Befehle wie „Nach rechts wischen“ einer Taste, beispielsweise der rechten Pfeiltaste, zuweisen und so Gesten-Befehle direkt über eure Tastatur oder euren Joystick ausführen. Der Emulator funktioniert größtenteils gut und ist ebenfalls kostenlos.

Verfügbar für: PC, Mac

AMIDuOS

AMIDuOS ist ein relativ neuer Android-Emulator. Er wird in zwei Versionen angeboten: Lollipop und Jelly Bean. Abgesehen vom Versionstyp ist der einzige Unterschied der Preis. Die Jelly-Bean-Variante kostet $10, wohingegen die Lollipop-Version $15 kostet. Die meisten Features des Emulators sind produktivitätsbasiert. Das macht diesen Emulator vor allem für Nutzer, die hauptsächlich Office-Apps, etc. verwenden wollen, zu einer guten Wahl. Es gibt zwar keine speziellen Gaming-Features, aber selbst Spiele liefen in unserem Test relativ gut. App-Entwickler können AMIDuOS auch für simples Bugtesting verwenden. Solange euch der Preis nicht abschreckt, ist dieser Emulator den Kauf wert.

Verfügbar für: PC

Leapdroid

Leapdroid (die Entwicklung dieses Emulators wurde zwar eingestellt, aber die Installationsdatei lässt sich immer noch über Google finden) war in unserem Test sehr schnell und stabil. Damit der Emulator funktioniert, benötigt ihr jedoch ausreichend gute Hardware. Auf meinem Laptop mit einem Core i5 und einem HD4000-Grafikchip war der Emulator zwar etwas langsam, aber auf meinem Desktop-PC mit einer NVIDIA 1080 lief er absolut einwandfrei!

Verfügbar für: PC

Remix OS Player

Der Remix OS Player von Jide ist einer der neusten Android-Emulatoren. Er ist außerdem einer der wenigen Emulatoren, die bereits Android Marshmallow unterstützen. Die Installation ist relativ simpel und der Emulator eignet sich vor allem für Gamer. Da das Programm noch recht neu ist, arbeiten die Entwickler noch immer an der Behebung einiger Fehler und Bugs. Remix OS Player lässt sich kostenlos herunterladen, unterstützt aber leider keine AMD-CPUs.

Verfügbar für: PC

ARChon

ARChon ist kein gewöhnlicher Emulator; er ist ein Browser-Plugin. Leider lässt er sich nicht ganz so leicht zum Laufen bringen. Nachdem ihr das Plugin in Chrome installiert habt, müsst ihr euch die APKs besorgen und in den Emulator laden. Es gibt jedoch keine Garantie, dass die APKs funktionieren und möglicherweise müsst ihr die APK mithilfe eines Tools konfigurieren, um sie kompatibel zu machen. Das Plugin läuft auf Mac, Windows und Linux. Die Konfiguration gestaltet sich zwar leider etwas schwierig, aber weil es sich um ein Browser-Plugin handelt, ist ARChon einer der einzigartigsten Android-Emulatoren.

Verfügbar für: PC, Mac, Linux

Windroy

Windroy ist bereits etwas älter. Wenn die neueren Emulatoren aus unserer Liste bei euch nicht funktionieren sollten, oder ihr eine veraltete Windows-Version verwendet und euer PC schon etwas älter ist, solltet ihr Windroy ausprobieren. Der Emulator ist kostenlos und eignet sich gut als Notlösung für ältere Systeme.

Verfügbar für: PC

Android Studio

Für Puristen bietet Google einen offiziellen Android-Emulator namens Android Studio an. Der Emulator kann auch zur Erstellung von virtuellen Geräten mit unterschiedlichen Android-Versionen, Bildschirmauflösungen und Hardware-Ausstattungen verwendet werden. Der einzige Nachteil ist die komplizierte Einrichtung des Programms. Nutzern, die keine App-Entwickler sind, empfehlen wir Android Studio deshalb nicht.

Verfügbar für: PC

BlueStacks App Player

BlueStacks wird seit langem als einer der besten Android-Emulatoren angepriesen, da er sehr einfach zu verwenden ist und einen großen Funktionsumfang besitzt. Wir finden aber, dass sich dieser Emulator nicht wirklich lohnt.

BlueStacks wird euren PC extrem verlangsamen und Entwickler sollten ihn ebenfalls nicht nutzen, da er keinen wirklichen Einblick in die Performance eurer Apps bieten kann. Beim BlueStacks App Player handelt es sich um eine vollständige, wenn auch stark veränderte, Version von Android.

Bluestacks kann als Freemium-Software oder über ein Abonnement genutzt werden, welches zwei Dollar pro Monat kostet. (Wer kein Abonnement abschließt, bekommt jedoch viele Werbeeinblendungen angezeigt).

Verfügbar für: PC

Wir haben auch eine Liste mit Android-Emulatoren, die wir überhaupt nicht mögen:

ANDY ist nichts weiter als virenbefallene Adware.

Droid4X ist zwar ein Klassiker, aber wird schon seit längerem nicht mehr unterstützt und läuft mittlerweile sehr instabil.

Man weiß im Voraus nie, welcher Emulator am besten laufen wird, deshalb ist unsere Liste auch so lang. Wir würden uns sehr über eure Meinungen zu den aufgelisteten Emulatoren freuen und vielleicht habt ihr auch einige Empfehlungen für uns, damit wir unsere Liste auf dem aktuellsten Stand halten können.