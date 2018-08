Es ist soweit: Fünf Jahre nach dem BMW i3 – der seinerzeit als das wohl ökologisch konsequenteste Elektrokonzept in Deutschland und auch weltweit galt und es wohl bis heute noch ist, vielleicht durch E-Go und Sono Motors ergänzt – ziehen Mercedes und Audi nach.

Wie sagte einst Dr. Zetsche (CEO Daimler)? „Tesla hat sicherlich einen positiven Impuls gesetzt, weil sie nicht sagen, Elektromobilität ist Verzicht und Müsli, sondern im Gegenteil: Das ist Power und Begeisterung. Und das ist der richtige Weg“. Damit meinte er aber nie Tesla, wie der Kenner ahnt, sondern es war eine deutliche Spitze mit Grüßen an seinen direkten Todfeind aus München. Kenaf-Fasern der Malvenpflanze, Schurwolle, Eukalyptushölzer und mit natürlichem Extrakt aus Olivenöl gegerbtes Leder lassen zurückgrüßen.

Aber Moment, was heißt hier nachziehen und Müsli-Image? Daimler hatte doch bereits mit dem Smart electric drive 2009 viel früher mit dem Elektro-Müsli selber begonnen! Ja, ok, das kann man wohl kaum als Serienfahrzeug betrachten, wurden doch lediglich 2.100 Exemplare produziert.

Später wurde nochmals eine weitere smart-Reihe aufgesetzt. Na und, dauerhaft produziert wurde da auch nüscht. Ach was? Und sowieso, die B-Klasse war auch einmal elektrisch. Jahaa. Nix jahaa, recht frisch sind der Smart ForTwo EQ und ForFour EQ, die werden nämlich „seriell-seriell“ und „müsli“ produziert. Außerdem hatte Audi bereits mit einer Miniserie… so, jetzt langt es!

Also nochmals: Erstmalig setzen zwei deutsche Hersteller richtig große, fette Elektroautos auf den Asphalt, wovon einer auf 2,4 Tonnen taxiert wird. Reicht das jetzt als Merkmal? Big & fat heißt die Devise. Nicht mehr kleckern, sondern klotzen. Auf das Filmzitat „Are you not entertained? Is this not why you are here?“ verweise ich ohne Erklärung schmunzelnd.

Beide gehen mit der Veröffentlichung ihrer Modelle fast zeitgleich ins Rennen: Mercedes stellt den EQC am 04.09. in Stockholm vor und Audi seinen e-tron 13 Tage später in San Francisco. Damit ist das Reigen einer ganzen Reihe an Elektromodellen bis 2022 eröffnet. Über zehn Elektromodelle wollen beide zusammen bis dahin auf die Straßen gebracht haben. Vom Kompaktwagen bis zum Oberklassesegment. Willkommen in der Elektroära sage ich nur.

Grund genug, uns beide Projekte etwas näher anzuschauen, insoweit es eben einigermaßen aussagefähige Vorab-Bilder zulassen und bekanntgegebene Daten zu den Fahrzeugen vorliegen.

Visuelles

Bereits enthüllt zu sehen ist bisher nur das Interieur des e-trons. Das der Linie des neuen A6, A7 und A8/Q8 folgt: Virtual Cockpit + drei Touch-Interfaces auf Basis von OLED-Technik in der Mittelkonsole.

Unverkennbar ist bei beiden die SUV-Linie. Ich höre bei einigen schon das Aufstöhnen. In der Tat, aber, SUVs verkaufen sich wie geschnitten Brot, weltweit in allen Märkten. Da kann man noch so sehr darüber meckern, wenn die Form als gedachte Statusprojektion und Platz-da Allüre nicht gefällt. Muss jede selbst wissen, was gefällt und nicht.

Was fällt eventuell noch auf? Beide Fahrzeuge scheinen auf ein durchgehendes Leuchtband am Heck zu setzen. Ich weiß es nicht genau, aber ich wette drauf, dass in der Front dynamische Luftlamellen als Kühlereinlässe für die – bei beiden aktiv und passiv temperierten – Akkus zum Einsatz kommen werden. Die Akkus selbst werden natürlich im Unterboden platziert sein. Ob der vordere Ex-Motorraum zum Kofferraum mutieren wird, weiß ich bei beiden nicht.

Eine Besonderheit sei schon einmal erwähnt, die der EQC auf alle Fälle nicht bieten wird, auch nicht optional:

Erkannt? Anstelle eines herkömmlichen Außenspiegels wird der e-tron eine optionale OLED-Innenkamera anbieten. Die die Außenspiegel ersetzt. Es soll tatsächlich dem Blickwinkel des Fahrers folgen und das Bild perspektivisch verstellen (Zooming, Parking, …sind manuell anwählbar). In Deutschland ist diese Art des Außenspiegels zugelassen worden. Für die USA und China weiß ich es noch nicht. So sieht es von außen aus:

Daten

Soweit es bisher im Einzelnen bekannt ist, aber eben nicht zu 100% feststeht:

Preise

Audi e-tron: 66.000 Euro – 80.000 Euro wurden als mögliche Startpreise aufgerufen

Mercedes EQC: hier wurden Preise ab 70.000 Euro aufgerufen

Maße

Audi e-tron: Länge 4,90 m, Breite 1,94 m, Höhe 1,62 m, Radstand 2,91 m.

Der Audi e-tron liegt damit zwischen einem Q5 und Q7.

Mercedes EQC: Länge 4,76 m, Breite ?, Höhe ?, Radstand ?

Der EQC spielt damit in der Mercedes GLC-Klasse.

Kofferraumvolumina

Audi e-tron: 615 – 1.725 Liter

Mercedes EQC: 550 – 1.600 Liter

Gewicht

Audi e-tron: +2 t

Mercedes EQC: 2,4 t

Leistungen

Audi e-tron: 200 km/h, ~5 s auf 100, Elektromotoren vorne/hinten, max. 300 kW (408 PS), max. 664 Nm, vorne 125 kW, hinten 140 kW, spezieller Boostmodus für 8 Sekunden vorne/hinten mit 135 kW/165 kW

Mercedes EQC: 180-190 km/h, <5s auf 100, Elektromotoren vorne/hinten, max. 300 kW, max. 700 Nm

Akku:

Audi e-tron: 70 – 105 kWh, ~700 kg, Reichweite WLTP +400 km (Länge 2,28 m, Breite 1,63 m und 34 Zentimeter in der Höhe)

Mercedes EQC: 70 – 105 kWh, zum Start zunächst nur 70 kWh, Gewicht ~600 kg, Reichweite +400 km

Audi hat sich ein spezielles Brems- und Rekuperationssystem einfallen lassen, das laut Hersteller nicht nur eine Premiere für one-pedal driving darstellt, sondern auch extrem hohe Rekuperationsleistungen erzeugen soll. Bei der Bremse handelt es sich im ein brake-by-wire System, das den Bremswunsch des Fahrers digital verarbeitet. Grundprinzip: Bis -0,3 g nutzt das System die E-Motorbremse, bevor es dann die Reibbremsen aktiviert. Wer den prädiktiven Effizienzassistenten kennt (für mich immer noch das beste, vorausschauend fahrende „Autopiloten-System“ mit Abstand) und dann im e-tron aktiviert, dem wird dieses Bremssystem vermutlich deutlich mehr Freude bei der Rekuperationsleistung bereiten. Wo der Mensch unnötig Effizienz beim vorausschauenden Gas-Geben verdaddelt, spielt der Computer sein Routenwissen aus. Auch Mercedes soll sich speziell beim Gaspedal digital ausgetobt haben, um das nervtötende one-pedal Driving zu umgehen. Lets see, wie gut sich die Ideen der Ingolstädter und Stuttgarter in der Praxis erweisen. Die Fahr-Events für die Presse werden ab Oktober losgehen, dann wissen wir ein Stück weit mehr.

Lademöglichkeiten

Audi e-tron: AC bis 22 kW, auch Doppelstecker möglich (!), DC bis 150 kW

Mercedes EQC: AC bis 22 kW, DC bis 115 kW

Bei Audi ist bekannt, dass ein serienmäßige, sechs Meter lange Mode-3-Ladekabel mit an Bord ist. Zudem wird eine Anbindung an ein Haushaltsmanagement-System angeboten, um zeitgesteuert und dynamisch (Solar / Hausnetzbelastung) laden zu können. Der Kunde bekommt eine Ladekarte mit, die für 90% aller Ladesäulen den gesamten Abrechnungsvorgang sorgenfrei übernehmen können soll. Zur Auswahl steht ein Compact und ein Connect Ladesystem. Compact ist Serie, Connect ist optional und für die komplexeren Ladesysteme zu Hause gedacht.

Anbei einige Bilder von einem Audi-Event, wo die Lade-Systeme gezeigt wurden:

Ok, soweit dazu. Bis hierhin gibt es nicht viel zu meckern. Das Ladekonzept von Audi klingt extrem schlüssig und rund. Über das von Mercedes vermag ich nichts zu sagen, da mir dazu keine Informationen vorliegen. Preislich zucke ich nicht zusammen, da es für das Premium-SUV-Segment völlig normale Preislagen sind, über die ich eher erstaunt bin. Ich hätte mir deutlich mehr erwartet. Ob das Subventionspreise sind? Ich schätze weder die Bayern noch – und die besonders – Schwaben als besonders freigiebig ein. Aber bei den Oberliga-Preisen gehen doch sowieso nicht so viele Einheiten über die Ladentheke? Was heißt nicht so viel? Wir sprechen nicht vom Volumensektor. Natürlich werden keine Millionen Einheiten pro Jahr verkauft. Auch nicht summarisch. Soweit mir geläufig ist, sollen bei Audi +25.000 Vorbestellungen eingegangen sein. Für den EQC habe ich keine Gerüchte vernommen. Jaguar i-Pace wurde anscheinend vom Ansturm überrascht und hatte offensichtlich weniger kalkuliert. Daimler sagt lediglich dazu, dass das Bremer Produktionswerk – wo der EQC gemeinsam mit anderen G-Modellen vom gleichen (!) Band kosteneffizient läuft – die Kapazität um +25% nach oben schrauben könne. Audi wiederum wird die e-trons in Brüssel vom Band rollen lassen. An der Fabrik ist auffällig, dass sie mittlerweile CO2-neutral produzieren soll.

Also, ab dem 04.09. sehen wir zuerst den EQC. Dazu ein kleines Teaser-Video