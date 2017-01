Ich lege mich nun fest. Apple hat die katastrophalste Update-Historie aller Smartphone Hersteller! Und da springe ich jetzt alles andere als auf irgendeinen Hypetrain auf, die Nummer schiebt Cupertino doch schon seit Jahren vor sich her. Die letzten 5 iOS Generationen haben tausende iPhone und iPad User frustriert zurueckgelassen und da frage ich mich wie dies zu einer Firma passt, die sich regelmaessig darueber lustig macht wie lange der gesamte Android Handset-Markt benoetigt, um die aktuellste Version seines Betriebssystems einzuspielen.

iOS 10.1.1 Update killt iPhone Akkus

Ja, wir koennen uns tagelang darueber streiten, ob neue iPhones haeufiger abstuerzen als Android-Handys. Was aber absolut unstrittig ist… Apple hat ein Akku-Problem und deshalb wohl eines der groessten Austauschprogramme in der Geschichte des Konzerns gestartet. Der iPhone 6 und 6s Austausch ist dabei ein Eingestaendnis an die eh nie vorhandene Unfehlbarkeit. Apples vermeintliche Perfektion hatte nur in den Marketing-Kampagnen des Konzerns Bestand und erlebt seit Jahren Rueckschlaege, die sich langsam aber sicher auf das Image des Kultkonzerns auswirken.

Mit dem aktuellen iOS 10.1.1 Update setzt sich die katastrophe Update-Historie fort. So weit, dass alleine mir inzwischen 6 User aus dem Bekanntenkreis geschildert haben, dass ihr iPhone zwischen 30-40% Restkapazitaet auf einmal und ziemlich ploetzlich den Dienst versagt. Sich abschaltet!

Aber jetzt reden wir gar nicht mehr nur ueber das iPhone 6 und 6s, nein ganz offensichtlich sind saemtliche iPhone Modelle betroffen, was ein Blick auf die Apple Supportforen beweist.

Updated my iPhone 5 to iOS10.1 and have been having battery problems. It jumps from 30% charge to 1% in a few seconds then shuts down. Mjolcresure

The same problem in France with iPhone 5s and iPhone 6 with the last update and the update before. The battery indication is unreliable and the phone turns off at 30%. Or the indication of the battery drops by 10 or 20% of a stroke. Sometimes they work a long time at 1%. Unreliable. JP2perpi

My phone is almost unusable, cause the phone is turning off surprisingly when it’s 20, 50, 60 or even 80%. toumaii3

Und so langsam aber sicher dreht sich auch die Stimmung in Richtung Cupertino:

Either way one thing we can agree on is that it’s an issue that requires acknowledgement & urgent resolution by Apple. KeanosMagicHat

Has to be OS level – very frustrating. Fix this Apple and communicate! DublinRanch

The update was poorly done and seems to be when my problems 6s started. Maybe the new Google Phone will stay on and not catch fire. Running out of options. Mfsekm

I think getting the press to report it is the only way to get them to listen as they won’t want bad publicity. Especially right before xmas! If we all send emails to the press they may report it, I’ve just emailed some UK news papers. carrafromsomerset

Das ist wohlgemerkt nur ein kleiner Ueberblick auf die Reaktionen in den Apple Foren, welche aber die vorherrschende Stimmung sehr gut wiedergeben. Nur das ist alles kein Neuland fuer die Hersteller aus dem Silicon Valley. Apple verhaut diese Updates bereits seit Jahren und mich laesst dies langsam aber sicher am Quality-Management zweifeln.

iPhone Akku-Probleme seit Jahren bekannt

Seit mindestens 6 iOS-Generationen sind diese Probleme bekannt. Alles fing mit iOS 5 an, setzte sich dann mit den Versionen 6, 7, 8 und 9 fort und findet nun seinen zwischenzeitlichen Hoehepunkt mit iOS 10.

Was soll man dazu noch sagen? Seit ueber 5 Jahren schafft es Apple nicht ein iOS-Update auszuliefern, welches nicht eine riesige Anzahl Nutzer mit frustrierenden Erlebnisberichten auf die Foren und Apple-Store loslaesst. Genaue Zahlen gibt es natuerlich nicht, aber wenn ich mich umhoere, dann sind nun mit dem 10.1.1er Update noch mehr User als jemals zuvor betroffen.

Apple… kann das euer Anspruch sein? Solltet ihr nicht erstmal vor eurer eigenen Haustuere kehren? Dort stapelt sich naemlich schon seit Anfang 2011 ein Qualitaetssicherungs-Problem, welches einzigartig in der Mobile-Industrie ist!