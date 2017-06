Apple iPad Pro 10.5″ vs Microsoft Surface Pro 4

Wie man nachlesen kann, hat mich das iPad Pro bislang nicht als Alternative für unterwegs überzeugt. Das liegt weniger an der Hardware, als mehr an der Tatsache, dass iOS eben kein „vollständiges“ Betriebssystem ist. Der Umgang mit Dateien ist trotz der Verbesserungen in den letzten Versionen auch mit iOS 10 und iCloud Drive weit von dem entfernt, was man an einem „richtigen“ Rechner gewöhnt ist. Multitasking wird auch eher simuliert, als dass es wirklich rund läuft. Also wurde ein Surface Pro 4 angeschafft als es darum ging, eine noch mobilere Alternative zum MacBook Pro 15″ anzuschaffen.

Dann kam die WWDC17-Keynote und neben dem iPad Pro 10.5″ wurden kommende Features in iOS 11 speziell für das iPad vorgestellt und in Zusammenhang mit dem iPad Pro ergeben die wirklich Sinn und möglicherweise könnte das iPad Pro dann doch die ultramobile Unterwegs-Maschine sein? Also einfach mal einen Versuch starten – wenn auch aktuell noch mit iOS 10. Ein Update zu einem späteren Zeitpunkt mit iOS 11 wird folgen.

Hardware und Preis

In beiden Fällen haben wir es mit anständig verarbeiteter und hochwertiger Hardware zu tun. Nichts, nicht einmal die Tastaturcover wirken billig. Wenn überhaupt, dann erscheint der Stift vom Surface noch als das „billigste“ Teil. Auch die inneren Werte sind – soweit möglich – vergleichbar: Auf der einen Seite das Surface Pro 4 mit Core i5, 8 GB RAM und 256 GB SSD, mit Stift und Tastaturcover, auf der anderen Seite das iPad Pro 10.5 mit Apples A10X, 4 GB RAM, 256 GB Speicher, Stift und Tastaturcover. Und auch preislich liegen beide damit gleichauf mit etwas unter (iPad) bzw. über (Surface) 1.300 Euro.

Wobei das Surface aber auch schon einige Monate alt ist und damals außerhalb des Sonderangebots für gut 1.600 Euro verkauft wurde. Daher hat diesen Punkt eigentlich das iPad gewonnen. Zumindest aber eines ist klar: In beiden Fällen haben wir es mit hochwertiger Markenhardware zu tun, die im Hochpreissegment angesiedelt ist. Wer „möglichst günstig“ als Priorität oben auf der Einkaufsliste stehen hat, wird an beiden Geräten vorbeigehen.

Eingabegeräte: Tastatur, Stift & Co.

Die Tastatur des iPad Pro ist etwas schwieriger als die des Surface Pro. Die Tasten sind kleiner und so braucht es länger, um sich daran zu gewöhnen. Aber wenn man sich erst einmal an die Tastatur gewöhnt hat, kann man ganz gut auch längere Texte damit schreiben. Aber eben nur, wenn man sich daran gewöhnt hat. Vorteil des Apple Smart Cover ist vor allem, dass die Tastatur so eingeklappt wird, dass die Tasten nicht auf dem Display aufliegen.

Wer aber nur hin und wieder an dem Gerät arbeitet, der wird mit der Tastatur vom Surface sicher glücklicher, alleine schon weil die Tasten hier größer sind und man nicht mit einigen nochmal kleineren Tasten (ß, ü, ä, #, + und ´) kämpfen muss. Gerade am Anfang oft störend: Man stößt während des Tippens ganz gerne mal mit einer Fingerspitze an das Display.

Einen weiteren Pluspunkt in Sachen Eingabegeräten holt Microsoft mit dem Stift. Zwar ist er für mich persönlich nicht ganz so angenehm bei der Benutzung, da er dicker ist als und eine abgeflachte Seite hat, dafür kann er magnetisch einfach an der Seite des Displays befestigt werden. Deutlich aufgeräumter als bei Apple, da hilft auch keine optional erhältliches Case für den Apple Pencil.

Ein anderer Nachteil: Noch ein Adapter mehr. Da der Apple Pencil auch Strom will, muss er gelegentlich mal aufgeladen werden. Das geht zwar recht flott und die Akkulaufzeit kann sich durchaus sehen lassen, aber ohne Adapter kann man den Stift nur an das iPad hängen zum Aufladen. Das funktioniert zwar, sieht aber durchaus komisch aus.

Keines der beiden Geräte macht aus meiner Sauklaue eine schöne Handschrift, aber auf beiden klappt das mit der Stifteingabe, handschriftlichen Notizen und Zeichnungen gut, auf dem iPad meines Erachtens besser. Ob es an der verwendeten Technik liegt oder einfach daran, dass der Stift für mich besser in der Hand liegt, weiß ich nicht. Dürfte wohl von beidem etwas sein.

Dafür ist das Touchpad ist ein Vorteil des Surface Pro, wobei man es bei iOS natürlich mit einem System zu tun hat, bei dem dieses Eingabegerät nicht wirklich Sinn ergibt, im Gegensatz zu Windows 10. Daher „fehlt“ das Touchpad nicht wirklich beim iPad, es ist halt nicht vorhanden, wie auch kein Lenkrad – es ergibt einfach keinen Sinn. Und wer bevorzugt mit Maus oder Touchpad arbeitet, der wird mit iOS sowieso nicht glücklich.

Dagegen liegt Apple mit dem iPad Pro vorne, wenn es darum geht, wenn es um ein kompaktes Gerät geht, das schnell einsatzbereit ist. Das iPad ist einfach flacher und leichter und schneller „aufgebaut“ als das Surface Pro. Gerade wenn man zum Beispiel im Zug sitzt, ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Dafür ist das Surface flexibler, man kann den Winkel des Displays nach Vorliebe und aktuellem Platzangebot einstellen, das iPad Pro kann hier nicht mithalten.

Mit etwas Gewöhnung kann man mit dem iPad Pro sicherlich auch lange Texte schreiben, ein ganzes Buch würde ich auf der Tastatur aber trotzdem nicht unbedingt tippen wollen. Beim Surface Pro fällt die Zeit, die man braucht, um sich an die Tatstatur zu gewöhnen natürlich deutlich kürzer aus.

Display

Ohne Frage, nichts ist bei einem Tablet wichtiger als das Display, schließlich besteht ein Tablet hauptsächlich aus dem Display. Wenn es um gewöhnliche Office-Arbeiten geht, dann geben sich hier beide Geräte nicht viel. Anders sieht es dann aus, wenn die höhere Frequenz des iPad Pro relevant wird, wenn es um Grafiken und das Arbeiten mit dem Stift geht. Hier liegt das iPad Pro rein subjektiv sehr deutlich vor dem Surface. Wobei man hier natürlich nicht vergessen darf, dass ich das aktuelle iPad Pro 10.5“ mit dem Surface Pro der letzten Generation vergleiche. Aber wenn ich mich alleine auf Basis des Displays entscheiden müsste, dann würde ich mich buchstäblich auf den ersten Blick für das iPad entscheiden.

Zumindest wenn es um die Nutzung als Tablet geht, wenn es um die Nutzung als Notebook-Ersatz geht, dann kommen weitere Faktoren dazu, vor allem die Möglichkeit, den Winkel des Displays zu ändern: Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Surface Pro, wobei das aber auch zum Gesamteindruck beiträgt, dass das Surface eher ein Notebook ist, das auf Tablet getrimmt wurde, während das iPad Pro zu 100% ein Tablet ist, das mit dem Tastatur-Cover zu einem ganz brauchbaren, aber lange nicht perfekten Notebook-Ersatz gemacht werden soll.