Apple und Trump: Des Präsidenten neues Spielzeug

Irgendwie sind sie auf einmal Buddies, der US-Präsident Donald Trump und Apple-Chef Tim Cook. Zumindest stellt es der Präsident aktuell gerne so dar. So hat er jüngst beispielsweise ein Werk in Texas besucht und dort an der Seite von Tim Cook stolz verkündet, dass er wieder einmal ein Wahlversprechen umgesetzt und dafür gesorgt hat, dass Apple wieder mehr in den USA produzieren lässt.

Klitzekleiner Haken an der Nummer: Trump hat da in Wirklichkeit nichts eröffnet und auch nicht dafür gesorgt, dass hochbezahlte Jobs in den USA geschaffen werden — in dem Werk produziert Apple nämlich schon seit 2013, ganz ohne Trumps Hilfe. Ein weiterer Tweet unterstreicht nochmal, was er von Tim Cook speziell hält. Dort schreibt er nämlich, dass Apple alle vier wichtigen Faktoren vorweisen kann, die man bräuchte, um selbst die 5G-Technologie in den USA voranzutreiben: Geld, die Technologie, die Vision — und eben Tim Cook.

During my visit yesterday to Austin, Texas, for the startup of the new Mac Pro, & the discussion of a new one $billion campus, also in Texas, I asked Tim Cook to see if he could get Apple involved in building 5G in the U.S. They have it all – Money, Technology, Vision & Cook!l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

Das ist natürlich Quatsch, weil weder Apple große Erfahrungswerte in Sachen 5G mitbringt (und sich stattdessen wieder an Qualcomm ranwanzen musste), noch Ambitionen hat, was den 5G-Ausbau in den Vereinigten Staaten angeht. Tim Cook selbst stellte längst klar, dass sich das Unternehmen lieber auf die jeweiligen Netzbetreiber in den einzelnen Nationen verlässt und auf diesem Feld hätte Apple auch in der Tat nichts zu bieten, was diese Unternehmen nicht ohne Apple besser hinbekämen.

Wir haben es also wieder mit einer absoluten Luftnummer des Donald Trump zu tun, geboren aus der aktuellen Sympathie zu Apple und der Antipathie chinesischen Unternehmen wie Huawei gegenüber. Die Fans des Präsidenten interessieren sich aber nur unwesentlich bis gar nicht für Fakten, so viel durften wir in den letzten Jahren lernen. Die interessiert es also nicht, ob Apple jegliche 5G-Expertise fehlt, oder ob ein von Trump frisch eröffnetes Apple-Werk im Grunde schon seit sechs Jahren am Netz ist.

Wir haben es hier also wieder einmal mit ganz billigem Wahlkampf-Geplänkel zu tun, wie wir es alle schon zuhauf so oder schlimmer von Trump vernommen haben. Trauriger Unterschied in diesem Fall: Tim Cook — und damit sein ganzes Unternehmen — wird diesmal zum Wahlhelfer gemacht, zum Steigbügelhalter für eine zweite Amtszeit Trumps. Als nämlich Trump davon schwadronierte, dass er ein Werk eröffnete, stand Cook daneben und sagte — nichts. Wortwörtlich erklärte Trump:

“We’re seeing the beginning of a very powerful and important plant. Anybody that followed my campaign, I would always talk about Apple, that I want to see Apple building plants in the United States. And that’s what’s happening.”

Hier hätte Cook zwingend erklären müssen, dass das Werk bereits seit 2013 im Einsatz ist — immerhin hat er es vor sechs Jahren selbst verkündet, dass man in diesem Werk in Austin loslegt.

We have begun manufacturing the Mac Pro in Austin. It’s the most powerful Mac ever. Orders start tomorrow. pic.twitter.com/Jrd1Gic3Ya — Tim Cook (@tim_cook) December 18, 2013

Hat er aber nicht getan und damit dafür gesorgt, dass Trump wieder einmal mit einer fetten Lüge durchkommt. Nicht nur mich macht das wütend: Apple-Experte und Blogger-Urgestein John Gruber war ziemlich ungehalten und fand klare Worte. In seinem Beitrag schrieb er unter anderem:

This wasn’t a promotion for the Mac Pro or its assembly plant. It was a promotion for Trump. This video makes it look like Trump’s trade policies have been good for Apple and that Tim Cook supports Trump. Both of those things are false.

Weiter erklärt Gruber, dass Apple nicht etwa den Mac Pro wegen Trumps Handelspolitik zurück in die USA holt, sondern dass der Mac Pro lediglich in den USA bleibt, weil die Regierung Apple Zugeständnisse bei den Einfuhrzöllen aus China gewährt. Mit Blick auf diese Zugeständnisse enttäuscht Cooks Verhalten besonders, sieht es doch nun so aus, dass man ganz bewusst die Füße still hält, wenn Trump den größten Quatsch erzählt — damit man eben den Präsidenten nicht verstimmt und damit die Vorzüge eventuell doch noch verspielt.

Gerade Apple müsste meiner Meinung nach mit gutem Beispiel vorangehen und damit aufräumen, dass hochrangige Politiker oder gar Präsidenten mit solchen Lügengeschichten durchkommen können. Stattdessen wanzt sich der Konzern an Trump ran und lässt zu, dass aus einem Apple-Publicity-Event eine Trump-Wahlveranstaltung wird, bei der er seine Lügen verbreiten darf, während Cook wie eine mittelintelligente Spielerfrau daneben steht.

Das ist meiner Meinung nach nicht in Ordnung und vor allem ist es meilenweit unterhalb dessen, was wir uns von Apple erwarten dürfen. Vielleicht seht ihr das anders, aber Apples Anspruch darf nicht sein, dass man hier zu Trumps Spielzeug mutiert, welches ihm bei Events wie der Nummer in Austin zuarbeitet.

