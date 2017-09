Apple Watch Series 3 mit LTE offiziell vorgestellt

Bevor Apple uns heute seine neuen iPhones gezeigt hat, war Zeit für die — ebenfalls erwartete — neue Apple Watch Series 3. Genau wie beim iPhone sind auch hier bereits im Vorfeld einige Infos durchgesickert, so war es keine Überraschung mehr, dass Apple heute eine Variante mit LTE-Funktionalität zeigte.

Neu ist auch der Dual-Core-Prozessor, der für 70 Prozent mehr Leistung sorgen soll. Ein Vorteil des stärkeren Prozessors: Siri kann jetzt auch auf der Apple Watch sprechen. Somit erspart ihr euch den zusätzlichen Blick aufs Display. Außerdem hat man der neuen Apple Watch Series 3 einen neuen W2 Wireless Chip verpasst, der nicht nur für flotteres WLAN auf der Uhr sorgt, sondern auch 50 Prozent effizienter ist, somit den Akku schont.

Auch, wenn LTE neu für die Apple-Uhr ist, ist es generell unter den Smartwatches keine Premiere. Daher könnt ihr euch natürlich selbst denken, welche Vorteile ihr gegenüber einer herkömmlichen smarten Uhr habt. Ihr könnt mit diesem Modell euer iPhone ruhig zuhause lassen und könnt dennoch telefonieren, oder auch Songs via Apple Music streamen.

Als Software kommt watchOS zum Einsatz, mit an Bord des Geräts ist zudem ein barometrischer Höhenmesser und GPS. Der Akku soll euch über den Tag bringen, aber das liegt natürlich immer an der jeweiligen Nutzung. Zudem könnt ihr die Uhr auch mit ins Wasser nehmen, egal ob ihr die Uhr dort für ein Workout tragt, oder einen wichtigen Anruf nicht verpassen wollt.

In 9 Ländern wird die Uhr schon ab dem 22. September zu haben sein, unter anderem auch in Deutschland und anfangs hat man 14 Partner-Carriers am Start. Ohne LTE wird der Verkauf in 26 Ländern starten.

Preislich geht es bei 329 US-Dollar los, für das Geld erhaltet ihr das Modell ohne LTE. Wer ohne LTE nicht auskommt, wird 399 US-Dollar auf den Tisch blättern. Gleichzeitig wird der Vorgänger Series 1 bereits ab 249 US-Dollar zu haben sein.

