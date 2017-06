Apple zeigt neue Updates für iOS 11

Apple hat auf dem WWDC17 die neuen Features und Updates für sein mobiles Betriebssystem iOS in der Version 11 vorgestellt. Neben einem neuen Control Center, dass endlich Features mitbringt, die es im Notification Center in Android schon länger gibt, versucht Apple auch bei anderen Dingen zu Googles mobilem OS aufzuschließen. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst.

Siri

Nachdem Google bei der diesjährigen I/O schwer mit KI- und Machine Learning-Geschützen aufgefahren ist, zog Apple jetzt nach und hat Siri nun cleverer gemacht. Zum einen klingt die Sprache der Assistentin nun natürlicher, was dank Deep Learning erreicht wird. Zum anderen könnt ihr Siri jetzt Folgefragen nach eurer Anfrage stellen, die Siri in dem Kontext auch versteht.

Hier zieht Apple also zu Google nach, denn deren Assistant kann das bereits seit dem Release. Weitere Parallelen zu “OK Google” (warum hat der Google Assistant eigentlich noch keinen richtigen Namen?) ist die Ausbreitung der Künstlichen Intelligenz über das gesamte Betriebssystem hinaus.

Siri kann jetzt wie das schon deutlich länger verfügbare Google Now Vorschläge für Restaurants und andere Locations in eurer Umgebung machen. Dazu kommen weitere Features, wie Übersetzungen in fünf Sprachen (darunter auch Deutsch), falls ihr in New York mal nach Schweinshaxe fragen wollt.

Zusammenfassend kann man einfach sagen, dass Apple den Anschluss an Googles KI und vor allem die immense Datenflut nicht verlieren will, mit der die kontextabhängigen Informationen überhaupt in der Qualität möglich gemacht werden.

Control Center

Das was bei Android das Notification Center ist, heißt bei Apple Control Center und hat endlich mehr Möglichkeiten, Funktionen von iDevices zu steuern. Das, was in iOS 10 nur in einer Reihe unten zu erreichen war, hat jetzt einen gesamten Bildschirm, wenn ihr von links vom ersten Homescreen swiped.

Hier finden sich Mini-Widgets, um die Kamera zu starten, Schieberegler für Smart Home-Lampen und Lautsprecherregler. Die Benachrichtigungen zeigt ihr dagegen wie bei Android mit einem Swipe von oben an. Hier kommt ihr auch vom Lock-Screen hin und könnt alle Benachrichtigungen auf einen Blick sehen.

Dank 3D-Touch sind hier noch mehr Features hinter den Widgets möglich, was Apple bereits seit der Einführung für normale Apps anbietet.

App Store

Der App Store erhält seit seiner Einführung vor neun Jahren seinen ersten Umbau und zeigt jetzt eine aufgeräumtere und vereinfachte Oberfläche. Die zeigt nicht mehr Dutzende Apps in teils unzusammenhängenden Auflistungen an, sondern fokussiert sich vorrangig auf drei Tabs: Today, Games und Apps.

Im Today-Reiter werden tagesaktuelle Apps gezeigt, die gerade besonders populär sind und gut laufen oder auch die Editor’s Picks, die Apple immer prominenter auf der bisherigen Hauptseite darstellt. Hier wird es für Developer vermutlich auch die Möglichkeit geben, Apps finanziell zu promoten, aber das spekuliere ich jetzt einfach mal.

Im Games-Tab werden – wer hätte es gedacht – Games angezeigt, zusätzlich können Entwickler Gameplay-Videos einbauen. Genauso sieht der App-Tab auch aus, nur dass stattdessen How-To-Videos unter die Beschreibung integriert werden können, um euch die Apps schmackhafter zu machen.

Apple bewirbt das Feature mit dem Vorteil, dass ein Besuch bereits heruntergeladener App-Seiten lohnen kann, da die Entwickler immer wieder neue Anleitungen und anderes ergänzendes Material hinzufügen können. Strategisch gesehen sorgt das ganze vermutlich dafür, dass die User öfter mal in den App Store kommen und wiederum andere Apps kaufen, denke ich.

Kamera

Die Kamera-App wird in iOS 11 pimped und komprimiert Videos jetzt nicht mehr mit dem H.264- sondern dem H.265 Codec, auch bekannt als HEVC. Der soll Videos zwei Mal so klein encodieren, wobei die Qualität nahezu gleich zum H.264-Codec ist. Sprich: Gleiche Videos bei halbem Speicherplatz, wobei der H.265-Codec etwas hardwarehungriger ist.

Bei Bildern setzt Apple nicht mehr auf JPEGs sondern auf das HEIF-Dateiformat. Das ist dem wohl am meisten verbreiteten Bildformat technisch überlegen und kann beispielsweise mehrere Bilder und Animationen in einer Datei speichern. Außerdem soll hier der benötigte Speicherplatz wieder nur halb so groß sein. Bewegt ihr euch in Apples Photos-App, werdet ihr den Unterschied also nicht wahrnehmen, habt dafür aber eben bei mehr freiem Speicherplatz.

Photos

Apples Photo-App hat ebenfalls Siri-Integration erhalten, erkennt jetzt besser, was auf den Bildern zu sehen ist und sortiert eure Schnappschüsse nun auf Wunsch entsprechend. Ein weiteres Feature erinnert hier wiederum an Google, nämlich “Memories”. Dank Deep Learning soll Siri nun Bilder und Videos zu kurzen Videos zusammenschneiden und dabei die besten Aufnahmen auswählen.

Außerdem gibt es jetzt für normale Bilder, wie auch Apples animierte Live Photos neue Bearbeitungsmöglichkeiten, die an Instagrams Boomerang-App erinnern. Ihr könnt euch selbst auf einem Live Photo also immer wieder in einen Swimming Pool rein- und rausspringen lassen.

Messages

iMessage hat ein paar Neuerungen bekommen und zeigt nun eine Art Drawer unter dem Fenster an, aus dem ihr Sticker ziehen und eurem Gegenüber schicken könnt. Also das Feature, das der Messenger von Facebook auch hat. Und gelöschte Nachrichten werden jetzt auch auf anderen iDevices gelöscht, auf denen ihr eingeloggt sein, wie auch jetzt sonst alles synchronisiert wird.

Alle Nachrichten liegen also in der iCloud, nur die neueren liegen dabei im Speicher eures Gerätes. Das soll Speicherplatz auf dem Gerät speichern, shifted das Ganze aber dafür in die iCloud, die mit fünf Gigabyte kostenlosem Platz aber natürlich auch begrenzt ist.

Ein sehr nettes, aber wohl wieder nur in den USA funktionierendes Features ist die Integration von Apple Pay in Messages. Das erlaubt euch das Senden von Geld an Freunde. Apple hat das Feature sehr einfach gestaltet, da es euch direkt aus iMessage heraus erlaubt, einen Geldbetrag auszuwählen und jemandem nach Authentifizierung mit dem Fingerabdruck zu schicken.

Dieses Feature bieten auch andere dedizierte Apps oder beispielsweise die Banksoftware zum gleichnamigen Konto N26. Nur ist das ganze jetzt eben direkt in Apples Ökosystem integriert. Auch bei iMessage arbeitet wieder die Künstliche Intelligenz und macht Vorschläge zu Antworten oder erkennt beispielsweise, wenn euer Gegenüber schreibt “Du schuldest mir noch 20 Euro” und schlägt den Betrag direkt per Apple Pay vor.

Maps

Apples Sorgenkind hat ebenfalls ein Mini-Update bekommen und zeigt jetzt auch Innenbereiche an. Beispielsweise Flughäfen oder Shoppingcenter. Das erlaubt die einfache Navigation für Orientierungswunder wie mich und zeigt Geschäfte, Abfluggates oder die Passkontrolle auf den Karten an.

Momentan sind aber vergleichsweise wenige Locations in Maps zu finden, monatlich sollen aber hunderte hinzukommen, wie Craig „Hairforce One“ Federighi in der Keynote erwähnte. Bis zum Release dürfte es also mehr Indoor-Maps geben. Ob und wie viele in Deutschland, bleibt jetzt abzuwarten.

CarPlay und Augmented Reality

Apple hat iOS 11 noch einige weitere Features spendiert, wie die Music App, die wie bei Spotify das anzeigt, was Freunde hören und noch ein paar Kleinigkeiten mehr. Die Smart Home-Schnittstelle HomeKit steuert jetzt mittels AppleTV Lautsprecher und spielt Musik direkt aus der Cloud ab. Und eine Multiroom-Funktion gibt es zudem. Außerdem können eure Freunde bei einer Party Lieder zu einer Playlist hinzufügen, die den laufenden Song nicht unterbrechen.

In Verbindung mit CarPlay im Auto erkennt iOS jetzt automatisch, dass ihr fahrt und stellt Benachrichtigungen und andere Ablenkungen aus. Damit ihr nicht euch und vor allem andere im Straßenverkehr gefährdet, wenn ihr wie die Trottel beim Fahren unbedingt irgendwas bei Facebook nachgucken oder Emojis verschicken müsst.

Das ist im Grunde das gleiche wie der “Nicht stören”-Modus, nur dass er automatisch angeht, wenn ihr euch mit CarPlay mit eurem Auto verbindet. Ausnahmen für wichtige Anrufe oder Nachrichten könnt ihr aber trotzdem einrichten.

Und dann gab es noch etwas zu sehen, was an Googles Tango erinnert und im Grunde genau das ist. Ein Augmented Reality-Feature, mit dem ihr die echte Welt um Objekte und Spiele oder Simulationen erweitern könnt.

Auf der WWDC17 hat Wingnut VR eine sehr schöne Präsentation einer Schlacht gezeigt, die von der neuen Firma vom Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson entwickelt wurde. Meiner Ansicht nach sah das ganze reifer oder zumindest imposanter aus, als Googles Tango-Demos bisher und auch hier zeichnet sich nach den Assistenten der nächste Kampf zwischen Google, Apple und Microsofts “Mixed Reality” mit Hololens ab.

Innova…was?

Alles in allem kann man sagen, dass Apple bei vielen Dingen momentan zu seiner Konkurrenz aufschließen will, sei es Google und Amazon im Bereich KI und VR oder auch Android bei den Features und Apps. Aber auch zu Microsoft möchte Apple jetzt Land abgraben, denn es gibt noch mehr iOS-Features speziell für das neue iPad, das ich im nächsten Artikel vorstelle.

Richtig neues gab es aber auf der WWDC17 zu iOS 11 irgendwie nicht zu sehen, wie ihr euch bestimmt beim Durchlesen der Features mehrfach gedacht habt. Alles irgendwie von woanders bekannt und Widgets sind irgendwie scheinbar immer noch zu viel verlangt. Man kann natürlich nicht immer das Rad neu erfinden, aber so es zeichnet sich deutlich ab, dass Apple finanziell, aber nicht mehr gedanklich vorne ist.