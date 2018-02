ASUS ZenFone 5Z: Snapdragon 845 und 8 GB RAM

Künstliche Intelligenz ist sowieso der Überbegriff beim ZenFone 5Z: Auch der Sony-Kamera-Sensor setzt auf AI und nutzt dieses Talent u.a. zur Echtzeit-Beautification oder zur automatischen Szenen-Erkennung. Jenseits der künstlichen Intelligenz will die 12 MP Dual-Cam aber selbstverständlich durch großartige Fotos überzeugen.

Das soll mit diesem Dual-Shooter gelingen, dessen zweite Cam im 120 Grad Weitwinkel filmen und fotografieren kann. Das Bild wird elektronisch stabilisiert und den derzeit unerlässlichen Porträt-Modus stellt euch ASUS dank der zwei Kameras zur Verfügung. Vorne finden wir übrigens eine 8 MP-Cam, die ebenso wie hinten die Bilder per EIS stabilisiert.

Gerade unter schlechten Lichtbedingungen sollen tolle Shots gelingen, aber das verspricht uns natürlich auch so ziemlich jeder Pressetext von so ziemlich jedem anspruchsvolleren Smartphone. Was die Kombination aus Technik und künstlicher Intelligenz zustande bringt, müssen wir dann später im Test sehen.

Wir haben es schon gelesen: Beim Akku und den Kameras profitiert das ZenFone 5Z von künstlicher Intelligenz, vorausgesetzt, das funktioniert auch alles wie propagiert. Dank der AI werden aber auch Gesichter blitzschnell (0,1 Sekunden) erkannt, um das Gerät zu entsperren, und in 0,3 Sekunden erledigt der Fingerabdrucksensor dasselbe. KI regelt auch die Lautstärke des Klingeltons beziehungsweise passt sie automatisch an die Umgebung an, damit ihr auch ja keinen Anruf verpasst.

Beim nächsten KI-Feature müsst ihr mir sagen, ob es jetzt ein Highlight ist oder eher so ein „nice to have“-Feature:

ZeniMoji is a fun new ZenFone 5 feature — exclusive to ASUS — that lets users animate cute avatars using their own voice, facial expressions and head movements. Uniquely, ZeniMoji avatars can be used in video chats or live-streaming, as well as in text chats, to make them more entertaining.