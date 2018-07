Someone ask for an all wheel drive test with summer tires! No problem for the #AudiQ8 Unexpected snow drift in #Atacama #chile shot on the #htcu12plus . . . . #audi #quattro #r8 #audigramm #porsche #bmw #mercedes #rs6 #audi_official #rs7 #audizine #audir8 #audisport #carporn #rs5 #sline #rs4 #carswithoutlimits #amazingcars247 #cars #blacklist #audination #maserati #supercar #audilove

A post shared by Mobilegeeks (@mobilegeeksblog) on Jun 27, 2018 at 3:38pm PDT