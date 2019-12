Auschwitz VR: KZ wird in der Virtuellen Realität rekonstruiert

“Nie wieder” — vielleicht sind diese beiden Vokabeln sogar schon ein wenig überstrapaziert worden mit den Jahren. Dennoch sollte uns allen hoffentlich klar sein, dass sich die Gräueltaten des Dritten Reiches niemals mehr wiederholen dürfen. Als Endvierziger bin ich alt genug, damit mir meine Großeltern noch persönliche Erfahrungen aus dieser Zeit schildern konnten und im Laufe der Jahrzehnte hat man unzähligen weiteren Zeitzeugen zuhören können.

Mittlerweile ist der zweite Weltkrieg und die Nazi-Regentschaft aber schon fast 75 Jahre vorbei und das bedeutet zwangsläufig, dass uns die Zeitzeugen langsam ausgehen. Das gilt natürlich insbesondere für einstige Insassen der Konzentrationslager. Wie aber erhält man die Erinnerung am Leben, um auch kommenden Generationen zu verdeutlichen, was damals für Verbrechen an der Menschheit begangen wurden? Ich kann nur jedem empfehlen, sich nach Möglichkeit mal so ein Konzentrationslager mit eigenen Augen anzuschauen.

Ich hatte zwei mal die Gelegenheit, einmal sogar als damaliger Soldat in der deutschen Ausgehuniform. Das war eine sehr spezielle Erfahrung, glaubt es mir. Beklemmend ist es so oder so, wenn man an so einem Ort die Geschichte förmlich atmen spürt. Wenn man aber als deutscher Soldat in Uniform so ein Lager besucht und die Blicke der anderen Besucher auf sich spürt, bekommt die Beklemmung nochmal ein ganz anderes Niveau.

Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass jemand so einen furchtbaren Ort besuchen kann und im Anschluss dann rechte, völkische oder gar rechtsextreme Parteien auf die leichte Schulter nimmt. Allein deswegen sollte eigentlich jeder Deutsche mal ein solches Lager von innen gesehen haben. Da das schwer machbar sein dürfte und die Lager natürlich oftmals nicht mehr genau so erhalten werden konnten, wie sie damals aussahen, halte ich die Idee für spitzenmäßig, von der ich euch jetzt berichten möchte:

Auschwitz VR

Polnische Entwickler nämlich haben jetzt eine Kickstarter-Kampagne gestartet, die sie in die Lage versetzen soll, das KZ Auschwitz komplett in der Virtuellen Realität zu rekonstruieren. In dieser App könnt ihr also dann mittels VR-Brille selbst das berüchtigte Konzentrationslager betreten und euch darin nach Belieben umsehen.

“Auschwitz VR” wird uns also die Möglichkeit geben, uns komplett frei im ganzen Lager umzusehen, jeden Zentimeter unter die Lupe zu nehmen und sogar Gegenstände aufzunehmen und sie wieder abstellen zu können. Damit aber noch nicht genug: Es wird zudem einen Szenarien-Modus geben, mit der ihr euch bestimmte Geschichten herauspicken und ansehen könnt. In diesen Szenarios ist man natürlich in seinem Handeln und seiner Bewegung deutlich limitierter als im Entdeckungs-Modus, ist aber dafür deutlich näher an der Geschichte. Ein Szenario wird beispielsweise der komplette Weg bis zu den Gaskammern sein. Ihr seid also quasi live dabei, vom Ankommen der Züge, bis in besagte Kammern.

Im Gegensatz zum tatsächlichen Besuch in einem KZ befindet ihr euch in der virtuellen Realität also wirklich im damaligen Geschehen wieder, inklusive der Gefangenen, der Wächter und der folternden Soldaten. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz harte Nummer wird, aber nur durchs Abbilden der tatsächlichen Schrecken kann man wohl Verhindern, dass auch nur annähernd Vergleichbares jemals wieder geschieht.

Abgerundet wird das ganze Projekt dadurch, dass man sich Fotos, Videos und Dokumente von damals anschauen kann, inklusive Interviews mit Überlebenden aus Auschwitz. Wenn ihr mich fragt, das perfekte Paket, um umfassend über dieses furchtbarste Kapitel deutscher Geschichte an diesem schrecklichen Ort zu informieren. Als Zielgruppe stellt man sich unter anderem Schüler und Studierende vor, auf der Kampagnen-Seite nennt man folgende mögliche Interessenten für die App:

Schulen und Universitäten

Vereinigungen von Angehörigen der Opfer und Überlebenden des Lagers

Nationale kulturelle und historische Institutionen

Nichtregierungsorganisationen

Museen

Damit das Projekt realisiert werden kann, möchten die Entwickler aus Warschau binnen der nächsten zehn Tage round about 6 500 Euro zusammenbekommen und ich hoffe inständig, dass das funktioniert. Schaut am besten auch bei Kickstarter vorbei und unterstützt diese Nummer mit ein paar Euro. Wer mag, kann auch über die Projekt-Seite per Paypal spenden.

Was die technische Umsetzung von Auschwitz VR angeht, so vertrauen die Macher auf die Unreal Engine 4. Zunächst will man auch mit 3D-Platzhaltern arbeiten, die aber mit der Zeit dann durch realistische 3D-Modelle ersetzt werden. Damit das gelingen kann, sammelt man Satellitenaufnahmen, Flugaufnahmen er Alliierten und historische Karten, stützt sich zudem auf Augenzeugenberichte und auf private Fotografien des KZ-Wachpersonals.

Egal, ob die Züge, die Barracken, die Insassen, das Wachpersonal oder selbst Hunde und Vögel: Alles soll so realistisch wie möglich in Szene gesetzt werden, damit die Erkundung des Lagers in der virtuellen Realität die tatsächlichen Schrecken eben auch bestmöglich einfängt.

Wenn ihr mich fragt, gehört so eine App — und damit auch der Einsatz von virtueller Realität mittels entsprechender Brillen — in den Unterricht jeder deutschen Schule. Ich drücke den Programmierern fest die Daumen, dass die benötigte Summe zusammenkommt und das Projekt damit so realisiert werden kann, wie man es sich erhofft. Wieder einmal ein sehr schönes Beispiel, welchen Impact solche Technologien im Klassenzimmer — und auch in Museen — haben kann.

