Bogotá ist eine der größten Metropolen der Welt. Acht Millionen Menschen versammeln sich hier und zum Vergleich: Das sind mehr als doppelt so viele, wie in unserer Hauptstadt Berlin leben. Wie in jeder Großstadt, bevölkern auch viele Tausende Autos jeden Tag die stets überfüllten Straßen der City — und in der kolumbianischen Hauptstadt ist es sogar noch schlimmer als in anderen Metropolen: Es gibt hier nämlich keine U-Bahn!

Die Folge daraus: So gut wie nirgends in der Welt gibt es mehr Staus als hier und zudem leidet Bogotá durch das hohe Verkehrsaufkommen unter einer besonders hohen Luftverschmutzung. Im Gegensatz zu den meisten anderen Großstädten mit diesen Verkehrsproblemen stemmt sich Bogotá aber mit aller Macht dagegen mit verschiedenen Maßnahmen.

Mehrfach haben wir auf diesem Blog darüber gesprochen, dass wir in deutschen und europäischen Städten die Zahl der Autos reduzieren müssen. Erreichen kann man das auf verschiedenen Wegen. Gerade jetzt brauchen wir neue Ideen, wie man mehr Platz schaffen kann für Fahrräder, E-Scooter usw. Zudem müssen besonders umweltschädliche Autos aus den Innenstädten gehalten werden und die Infrastruktur so verbessert werden, dass es für mehr und mehr Menschen reizvoller wird, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das alles geht nicht von heute auf morgen und so werden wir mit diesem Wandel noch viele Jahre Spaß haben.

In Bogotá versucht man es unterdessen mit der Holzhammer-Methode, um Autos aus der Stadt fernzuhalten. Deswegen glaube ich, dass wir von dieser Stadt viel lernen können, was den Umbau der Innenstädte angeht. Und lernen bedeutet in diesem Fall, dass wir uns einiges abschauen können — und gleichzeitig aber auch einige Fehler vermeiden muss, die man in Kolumbien meines Erachtens gerade macht.

Aber was genau passiert eigentlich in Bogotá, um den Verkehr in den Griff zu bekommen? Zunächst einmal gibt es autofreie Sonntage, die von der Bevölkerung auch sehr gut angenommen werden. Von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr sind dann 120 Kilometer Straße in der Innenstadt für Autos gesperrt. Stattdessen sieht man unzählige Radfahrer, Jogger, Spaziergänger und Menschen auf Inlinern, die Woche für Woche die Innenstadt in ein reines Sportfest verwandeln. Das hat von den einheimischen Bürgern auch einen eigenen Namen erhalten: “Ciclovia” nennen sie das allsonntägliche Event, übersetzt schlicht “Radweg”.

Mittlerweile haben die Autofahrer allerdings nicht nur an Sonntagen das Nachsehen. Wie ihr auf dem Artikelbild sehen könnt, werden in einigen Straßen mittlerweile sogar Barrikaden errichtet, die dafür sorgen, dass eine von zwei Spuren nur noch Radfahrern vorbehalten bleiben. Was das für eine eh schon staugeplagte Stadt bedeutet, könnt ihr euch ja vorstellen.

In dem Fahrrad-reichen Ortsteil Chapinero quälen sich Kraftfahrzeuge also über eine einzige Spur, egal, ob es sich um private Autos, Busse oder Zulieferer handelt. Das verärgert selbstverständlich viele Menschen — gerade die, die darauf angewiesen sind, sich in der Stadt per PKW fortzubewegen, beispielsweise Uber- und Taxifahrer. Die Radfahrer genießen natürlich den Platz, der von der Stadt ziemlich rabiat geschaffen wurde.

Aber auch das ist immer noch nicht alles, was die Stadtverwaltung unternimmt, um Autos von den Straßen fernzuhalten. Es gibt nämlich noch das “Pico y Placa”, welches ein ziemlich kurioses Mittel darstellt, wie man die Straßen von Fahrzeugen befreit. Es handelt sich hier nämlich um seit Jahren geltende temporäre Fahrverbote für die Rush-Hours morgens sowie nachmittags, also die Zeiten des Berufsverkehrs. Ungewöhnlich ist dabei, dass das Nummernschild entscheidet, ob ihr fahren dürft oder nicht: Fahren darf nämlich nur, wessen Kennzeichen auf eine bestimmte Nummer endet!

Unterm Strich unternimmt die kolumbianische Hauptstadt also wirklich jede Menge, um den Verkehr unter Kontrolle zu bringen. Was Fußgänger, Radfahrer und Umweltschützer gleichzeitig erfreut, verärgert natürlich die vielen Autofahrer. Ich könnte mir vorstellen, dass man autofreie Sonntage auch in unseren Innenstädten recht problemlos testen könnte, gerade wenn man die Straßen auch nicht für einen kompletten Tag, sondern wie in Bogotá nur für sieben Stunden.

Weiter denke ich, dass wir auch in Deutschland Schritt für Schritt einen Wechsel vorantreiben müssen, was die Gewichtung auf unseren Straßen angeht. Das soll heißen, dass auch wir dafür sorgen müssen, dass immer weniger Autos und immer mehr Alternativen den zur Verfügung stehenden Platz nutzen. Das darf aber meines Erachtens nicht über Nacht mit dem Holzhammer erfolgen, indem man die Fläche auf einen Schlag halbiert. Das ist für mein Empfinden dann kein vernünftiges Umdenken, sondern eine reine Erziehungsmaßnahme für Autofahrer.

Hier muss man ein vernünftigeres Maß finden. Das kann ich mir so vorstellen, dass man — wie oben schon angesprochen — die Infrastruktur bei öffentlichen Verkehrsmitteln so attraktiv gestaltet, dass so mancher Autofahrer von ganz allein auf die Idee kommt, die Karre mal stehen zu lassen. Wenn man dann besonders umweltschädliche Dreckschleudern aus den Innenstädten verbannt und insgesamt die Zahl der Autos in den Innenstädten Schritt für Schritt reduziert, kann ich mir auch vorstellen, dass von einer dreispurigen Straße eine komplette Spur Fahrrädern, E-Scootern etc zugesprochen wird.

Spannend ist es allemal, den Blick über den Tellerrand zu wagen und sich Konzepte anzuschauen, mit denen in anderen Ländern der Wandel vorangetrieben werden soll. Während beispielsweise Kopenhagen ein sehr ausgewogenes Verkehrs-Konzept auf den Weg gebracht hat, ist das Vorgehen in Kolumbien zwar ambitioniert, für meinen Geschmack aber auch etwas zu rabiat.

Wie denkt ihr darüber? Welchen Weg sollten wir in Deutschland einschlagen? Auch so einen klaren Schnitt, wie ihn die Stadtverwaltung in Bogotá zu machen gedenkt, oder habt ihr andere Ideen, wie man diesen Wandel sanfter vorantreibt?

Quelle: Tagesspiegel (Artikelbild: Tobias Käufer)