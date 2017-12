Wirft man zum Jahresende 2017 einen Blick auf die Berichterstattung zu autonomen Autos, dann mag man den Eindruck haben, dass wir alle schon “bald” von selbstfahrenden Blechkarossen von A nach B transportiert werden. Mehr noch: Glaubt man den Zukunftsszenarien, dann können wir uns schon in naher Zukunft ein fahrerloses Auto per App ordern, einsteigen und uns zum Zielort chauffieren lassen. Doch tatsächlich stehen wir in den kommenden fünf, zehn (oder zwanzig?) Jahren vor der enormen Herausforderung, die rechtlichen Rahmenbedingungen völlig neu definieren zu müssen.

Der momentan befeuerte Hype um autonome Autos basiert auf verschiedenen Faktoren. Zum einen verkünden eine Reihe von Herstellern und eine Vielzahl von Startups in regelmäßigen Abständen, dass die heute oder in naher Zukunft verbauten Sensoren bereits für das Autonome Fahren (Level 5) geeignet wären. Sofern es Einschränkungen gibt, soll es – so das Credo – entweder an einer noch nicht vollständig entwickelten Software oder an einer “schleppenden” Umsetzung der Gesetzgebung liegen. So weist z.B. Tesla in der Beschreibung seines “Autopiloten” darauf hin, dass man in diesem Punkt keine präzisen Vorhersagen treffen könne:

„Bitte beachten Sie, dass die Funktionalität für autonomes Fahren auf ausgedehnten Softwaretests basiert und rechtliche Zulassung erfordert, die zwischen den einzelnen Rechtsprechungen stark variieren kann.Wir können noch nicht präzise voraussagen, wann die einzelnen Elemente der oben beschriebenen Funktionalität verfügbar sein werden, da sie jeweils rechtliche Genehmigung durch die zuständigen Behörden benötigen.“ Tesla

Dieser korrekte, aber nicht sonderlich detaillierte Hinweis verschleiert, dass es für die ”rechtliche Genehmigung durch die zuständigen Behörden” enorme juristische und gesellschaftliche Hürden gibt, die auf absehbare Zeit unlösbar scheinen. Vordergründig geht es um Haftungsfragen (bei denen sich ausgerechnet Teslas CEO Elon Musk als auffällig agressiv erweist). Doch tatsächlich geht es um eine moralisch-ethische Ebene, die eine breite gesellschaftliche Debatte erfordert und genaugenommen in einer Änderung oder juristischen Neubewertung des Grundgesetzes münden müsste.

Gewährleistungsverantwortung des Staates, “Light Edition”

Mit dem Inkrafttreten des neuen §1a des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) verkündete der amtierende Bundesverkehrsminister Dobrindt, die Bundesregierung habe nun die Grundlagen für autonome Fahrzeuge geschaffen. Tatsächlich regelt der Paragraph, dass hoch- oder vollautomatisierte Fahrzeuge in Zukunft zugelassen werden dürfen, sofern sie über eine definierte technische Ausrüstung verfügen. Mit der Zulassung eines solchen Fahrzeugs übernimmt der Staat zwar einen Teil seiner Gewährleistungsverantwortung gegenüber dem Bürger (den Fahrern, aber auch allen anderen Straßenverkehrsteilnehmern). Das Gesetz regelt aber entgegen einem breit verbreiteten Missverständnis nicht automatisch, wer im Falle eines Schadens haftet.

Vielmehr sollen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Haftungsfrage (im zivilrechtlichen Umfang, dazu später mehr) im Einzelfall klären zu können. Sprich: Kommt es zu einem Unfall, der nach Auswertung der von einer Blackbox aufgezeichneten Daten nachweislich im hoch- oder vollautomatisierten Fahrmodus geschah, dann müssen der Halter des Fahrzeugs, seine Haftpflicht- bzw. Kaskoversicherung (oder u.U. sogar ein Unfallgegner) dem jeweiligen Hersteller eine nicht bestimmungsgemäße Funktion seines Systems nachweisen, ihn in Regress nehmen und u.U. zeit- und kostenaufwendig verklagen.

Wir haben […] etwas geschaffen, was einzigartig ist auf der Welt. Wir haben einen Rechtsrahmen für automatisierte Fahrsysteme gegeben, die von anderen Ländern bisher so nicht umgesetzt worden sind, und alle jetzt darauf schauen: Wie funktioniert denn jetzt dieses automatisiertes-Fahren-Gesetz in Deutschland? Viele wollen das jetzt schon kopieren und haben festgestellt, dass Deutschland Vorreiter bei den automatisierten Fahrsystemen [ist] – nicht nur technischer, sondern auch in der Regulierung in der Gesetzgebung. Und wir haben in diesem automatisiertes-Fahren-Gesetz sehr klar gemacht, dass es eine “rechtliche Gleichstellung des Computers mit dem menschlichen Fahrer” gibt. Damit sind auch übrigens die Haftungsfragen “geklärt”. Wenn der Mensch selber fährt, dann haftet er wie bisher auch. Wenn der Computer das Auto fährt, dann haftet der Hersteller. Und damit dies auch einwandfrei nachgewiesen werden kann, muss es eine Blackbox im Auto geben, die zum einen registriert, wer fährt, und aber zum andern auch registriert, ob der Computer fehlerfrei funktioniert oder ob das System auch Fehler gemacht hat. Auf jeden Fall bleibt die Haftung, wenn der Computer gefahren ist, beim Hersteller. Und die Blackbox wird helfen, dies auch genau zu identifizieren. Alexander Dobrindt, Hervorhebungen (fett, Anfahrungszeichen) durch uns

Dementsprechend “verlagert” das Straßenverkehrsgesetz (StVG) einen elementaren Teil der bisher dem menschlichen Fahrer auferlegten Haftung auf das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) – mehr auch nicht. Genaugenommen führt diese Verlagerung zu einer Verschiebung der Kräfte, denn u.U. muss man sich in Zukunft nicht mit einem menschlichen Gegenüber, sondern mit der Rechtsabteilung eines milliardenschweren Automobilkonzerns auseinandersetzen, wenn man zu seinem Recht kommen möchte. Die Gesetzesänderung sei damit ein „gefährlicher Höhepunkt an Lausigkeit” und ein ”Anschlag auf den Straßenverkehr”, formuliert es Heribert Prantl in der Süddeutschen Zeitung.

Darüber hinaus gibt es ein weiteres Missverständnis. Die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes beinhaltet – mit weitreichenden Folgen – nicht einmal ansatzweise das, was an strafrechtlichen und ethisch-moralischen Fragen auf der Agenda steht. Der seit dem Sommer vorliegende Bericht der Ethik-Kommission der Bundesregierung umfasst eine ganze Reihe von Kernthesen, von denen ein erheblicher Teil – nach heutigem Stand – nicht gelöst werden kann. Eine dieser Kernthesen lautet:

Bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen (Alter, Geschlecht, körperliche oder geistige Konstitution) strikt untersagt. Eine Aufrechnung von Opfern ist untersagt. Eine allgemeine Programmierung auf eine Minderung der Zahl von Personenschäden kann vertretbar sein. Die an der Erzeugung von Mobilitätsrisiken Beteiligten dürfen Unbeteiligte nicht opfern. Ethik-Kommission, Abschlussbericht

Mit dieser These greifen die in der Ethik-Kommission vertretenen Wissenschaftler nur sehr unbefriedigend und schwammig auf, was de facto auf vielen verschiedenen Ebenen ein unlösbares Dilemma darstellt.

Autonome Systeme werden mit wachsender Verbreitung im Verkehrsalltag unweigerlich in die Situation kommen, dass sie sich für ein bestimmtes, unvermeidbares Unfallszenario entscheiden müssen. In der Regel wird hier ein simples Beispiel angeführt, das in ähnlicher Form in der sogenannten Moral Machine enthalten ist: Das Fahrzeug steht plötzlich vor der „Wahl“, entweder ein Paar im Innern des Fahrzeugs oder drei Omas am linken Straßenrand oder ein fünfjähriges Kind am rechten Straßenrand töten zu “müssen”.

Folgt man der Empfehlungen der Ethik-Kommission, dann darf das Alter der potentiellen Todesopfer bei der Entscheidung des Systems keine Rolle spielen. Das fünfjährige Kind, das (so die u.U. vorherrschende menschliche Denkweise) sein ganzes Leben noch vor sich hat, erhält also keinen “Bonus” gegenüber den drei Omas. Ganz im Gegenteil: Die Ethik-Kommission gesteht den Herstellern und Programmierern eines autonomen Systems zu, dass sie entgegen der vorherrschenden Rechtsprechung eine Minderung der Opferzahl (3 vs 2 vs 1) als vertretbare Entscheidungsoption berücksichtigen.

Auch das Paar im Innern des Fahrzeugs hat somit vergleichsweise schlechte Karten. Zum einen hält es die Ethik-Kommission für vertretbar, dass das System ihr Leben “opfert”, weil sie eben nur zu zweit und nicht zu dritt im Innern des Fahrzeugs sitzen. Zum anderen sind sie als Halter und Insassen des Fahrzeugs (unmittelbar oder mittelbar) ”an der Erzeugung von Mobilitätsrisiken Beteiligte”, denen die “Opferung” der unbeteiligten Omas (und des unbeteiligten Kindes) zum Schutz des eigenen Lebens ohnehin nicht erlaubt sein soll.

Dieses simple Beispiel macht bereits die Tragweite der zukünftigen Herausforderungen deutlich. Hier geht es um Rechtsfragen, die zum einen das Recht auf Leben nach Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und zum anderen die Menschenwürdegarantie des Art. 1 Abs. 1 GG betreffen, sofern tatunbeteiligte Menschen von irgendeiner “Entscheidung” eines autonomen Systems betroffen wären. Weder einem Staat noch einem Fahrzeughersteller ist es erlaubt, die Wertigkeit des Lebens von Menschen abzuwägen und dabei u.U. in Betracht zu ziehen, dass man wenige(r) Menschen opfert, um das Leben von zahlenmässig mehr Menschen zu retten. Jedwede dahingehende Entscheidung, die in einem autonomen Fahrzeug schon im Voraus programmiert sein müsste, ist nicht mit unserem Grundgesetz vereinbar. Dazu zählt auch die irrige Vorstellung, eine solche Entscheidung eventuell über einen “Zufallsgenerator” lösen zu können.

Programmiertes Glück. Gibt es nicht.

Von diesem Dilemma sind in der Praxis auch darüber hinausgehende Punkte betroffen. Tatsächlich muss der Hersteller eines vollautomatisierten Fahrzeugs seinen Kunden vermitteln, dass sie als ”an der Erzeugung von Mobilitätsrisiken Beteiligte” trotz ihrer Investition von zigtausend Euro nicht zwangsläufig bedingungslos geschützt und u.U. zum Wohle anderer bzw. mehrerer geopfert werden. Es dürfte in zukünftigen Verkaufsgesprächen ziemlich schwierig werden, einem potentiellen Käufer dieses vielleicht gesamtgesellschaftlich sinnvolle, aber letztendlich eben rein utilaristische Kalkül zu vermitteln. Wer achtzig-, neunzig- oder hunderttausend Euro für ein vollautonomes Fahrzeug hinblättert, möchte eventuell ausdrücklich nicht von diesem System geopfert werden und besteht darauf, dass das Fahrzeug auf den bedingungslosen Schutz der Insassen programmiert ist? Nur so’n Gedanke …

Umgekehrt weckt die Vorstellung, dass ein auf den bedingungslosen Schutz der Insassen programmiertes System im Straßenverkehr zugelassen sein könnte z.T. erschreckende Assoziationen bei anderen Verkehrsteilnehmern. Was Befürworter von autonomen Autos mit knallharter Logik als Vorzüge der Technologie preisen, stellt de facto elementare Grundlagen unseres heutigen Alltags im Straßenverkehr in Frage. Fakt ist: Wir als Menschen stellen uns den alltäglichen Gefahren des Straßenverkehrs eigentlich nur, weil Faktoren wie Zufall, Zuversicht, Vertrauen, Opferbereitschaft, Glück oder Pech (bis hin zu einer religiösen Ebene: Karma, Schicksal, etc.) elementare Bestandteile unseres menschlichen Denkens, unseres tatsächlichen Verhaltens oder zumindest unserer Vorstellung sind.

Ein auf bestimmte Szenarien programmiertes, u.U. strikt logisch oder gesamtgesellschaftlich “sinnvoll” operierendes System eliminiert diese Faktoren und stellt das ohnehin fragile “Miteinander” im Straßenverkehr zur Disposition. Es wird auf absehbare Zeit weder mit Sensoren ausgestattete Fußgänger noch entsprechend hochgerüstete Fahrräder oder Motorräder geben. Diese Verkehrsteilnehmer müssen also zum einen ein enormes Vertrauen in die Sensorik und Funktionalität der autonomen Systeme aufbringen und sich zum anderen darauf verlassen können, dass sie es nicht mit einem “Terminator auf vier Rädern” für eine gut betuchte Klientel zu tun haben. Diese auf technikaffine Menschen vermutlich irrational wirkende Vorstellung ist weit verbreitet, bestimmt maßgeblich die gesellschaftliche und individuelle Akzeptanz der Systeme und wird in den kommenden Jahr(zehnt)en noch Generationen von PR-lern und Marketern beschäftigen.

Die strafrechtliche Lücke: Der Straßenverkehr als „rechtsfreier Raum“?

Schlussendlich gibt es neben den ethisch-moralischen Herausforderungen und den zwar umständlichen, aber vergleichsweise klar geregelten Haftungsansprüchen eine strafrechtliche Ebene, die bis zum heutigen Tage – und auf absehbare Zeit – nicht geklärt ist. Sie steht exemplarisch für die jahrelang geführten Diskussionen zwischen Dobrindt (Bundesverkehrsministerium) und Maas (Bundesjustizministerium) und verdeutlicht, wie unausgereift die vermeintlich zukunftsweisende Gesetzesinitiative tatsächlich ist.

Bei den sogenannten “Rechtsgütern” Leben, körperliche Unversehrtheit und Eigentum handelt es sich um Rechtsgüter, die strafrechtlich geschützt sind. Wird z.B. ein Mensch im Straßenverkehr verletzt oder getötet, dann leitet die zuständige Staatsanwaltschaft automatisch ein Strafverfahren ein, in dem die Schuldfrage (Fahrlässigkeit, Vorsatz, etc.) über das zivilrechtliche Haftungsgefüge hinaus geklärt werden soll.

Während die zivilrechtlichen Ansprüche und Haftungen auf das Produkthaftungsgesetz (siehe oben) verlagert werden können, entsteht im strafrechtlichen Verantwortungsbereich eine elementare Lücke, da eine strafrechtliche Verantwortung nur für natürliche Personen (“Menschen”) besteht. Eine strafrechtliche Verantwortung von juristischen Personen (“Unternehmen”) existiert in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt nicht und ein “Übersprung” der strafrechtlichen Verfolgung für jeden Einzelfall auf einen menschlichen, stellvertretend Verfolgten sieht unser Rechtssystem ebenfalls nicht vor.

Folglich wird es mit vollkommen autonomen Autos zwangsläufig zu sogenannten Rechtsgutverletzungen kommen, für die nach heutigem Stand niemand strafrechtlich einzustehen hat. Während ein menschlicher Autofahrer für den Tod eines anderen Verkehrsteilnehmers u.U. eine hohe Haftstrafe verbüßen muss, entfällt diese für den Rechtsfrieden wichtige Kompensation bei autonomen Fahrzeugen völlig. Strafrechtsdogmatisch bedeutet das, dass der Staat bei einer ausgewählten Klientel auf eine Strafverfolgung verzichtet.

Auch hier bewegen wir uns juristisch betrachtet auf einer verfassungsrechtlichen Ebene. Konkret geht es um die verfassungsrechtlich garantierte Schutzpflicht des Staates, der seine Bürger mit der strafrechtlichen Verfolgung vor rechtswidrigen Eingriffen Dritter präventiv bewahren soll. Mit der gesetzlich nun geregelten Zulassung hoch- und vollautomatisierter Fahrzeuge übernimmt der Staat juristisch betrachtet eine Mitverantwortung für die Gefährdungen, die (neben der weitgehend unbestrittenen Eliminierung von Gefährdungen) zwangsläufig von diesen Systemen als Verkehrsteilnehmer ausgehen. Der Staat verzichtet aber andererseits auf seine ihm obliegende Strafverfolgung.

An diesem Punkt zeigt sich, dass die eventuell abstrakt wirkende moralisch-ethische Ebene (siehe oben) ganz konkrete Fragen aufwirft, die über die Systementscheidungsebene hinaus erst noch beantwortet werden müssen. Die Eltern des oben angeführten fünfjährigen Kindes haben ein verfassungsrechtlich garantiertes Recht darauf, dass der Staat den Tod ihres Kindes strafrechtlich verfolgt und dass dafür eventuell jemand zur Verantwortung gezogen wird. Aus ein anderen Perspektive dürfte es z.B. einem menschlichen Taxifahrer nur schwer zu vermitteln sein, warum er für einen Fehler strafrechtlich belangt wird, während ein konkurrierender Betreiber wie Uber bzw. ein mit diesem Betreiber verbandelter Autohersteller bei einem ähnlichen Fehler ungeschoren davon kommt.

Ein Verzicht auf diese strafrechtliche Verfolgung mit der Begründung, dass die Gesellschaft ja “irgendwie” von der Zulassung autonomer Fahrzeuge “profitiert” ist nicht zulässig. Genaugenommen hat die Gesellschaft als Ganzes vielmehr ein Recht darauf, dass der Staat bereits präventiv mit der strafrechtlichen Verfolgung und entsprechenden Konsequenzen droht und damit die Verantwortlichen gezielt unter Druck setzt.

Fazit

Für den Einsatz vollautonomer Autos fehlt es momentan in Deutschland und in vielen anderen Ländern an einer konsequenten Umsetzung elementarer, evtl. miteinander kollidierender Gesetze. Für die Umsetzung zwingend notwendiger Gesetzesänderungen bedarf es einer breiten gesellschaftlichen Debatte, die wichtige Elemente unseres heutigen Rechtsempfindens in Frage stellen könnte. Eventuell müssen wir uns z.B. damit beschäftigen, dass wir – vergleichbar mit dem US-amerikanischen Rechtssystem – durchaus den “Wert” eines menschlichen Lebens definieren und dass der Verlust eines Menschenlebens nicht in einer strafrechtlichen Verfolgung, sondern in einer bedingungslosen finanziellen Kompensation des Verlustes resultiert? Die Hersteller und Versicherungen würde dies vor eine enorme Aufgabe stellen – sofern die Gesellschaft überhaupt zu diesem Sinneswandel bereit ist.

Für uns als Techblogger ist der definitiv spannendste Aspekt, dass hier technologische Entwicklungen mit voller Wucht auf gesellschaftliche, sozialwissenschaftliche und juristische Fragen treffen. Umso erschreckender finden wir, dass es aus den beiden letztgenannten Fachgebieten bisher nur wenige Stimmen gibt, die sich mit dieser Thematik beschäftigen und dass das Feld irgendwelchen “Consultants”, “Evangelisten”, „Futurists“, Fanboys diverser Hersteller und Pressemeldungsabtippern überlassen wird.

Verstehen wir uns bitte nicht falsch: Die Technologie wird unweigerlich kommen, die rasanten Entwicklungen der vergangenen Jahre sind beeindruckend. Insbesondere der milliardenschwere Logistik-Sektor wird die Einführung autonomer Fahrzeuge vorantreiben und der Technologie zum endgültigen Durchbruch verhelfen. Doch bis zu einer gesellschaftlichen Akzeptanz und der Umsetzung der Technologie „in geltendes Recht“ gibt es enorme Hürden, die erst noch bewältigt werden müssen. Je eher alle tatsächlich Beteiligten hierüber eine öffentliche, transparente Debatte führen desto besser.