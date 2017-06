Android, Googles Betriebssystem für Smartphones und Tablets, gehört längst zu den meistgenutzten Betriebssystemen weltweit und gerät damit zwangsläufig in den Fokus von Angreifern, die das Gerät auf unterschiedliche Weise mit Malware oder Ransomware infizieren wollen. Spätestens dann macht sich ein umfassendes und aktuelles Backup der wertvollen Daten bezahlt, die sich mittlerweile auf vielen Geräten befinden. Normalerweise ist ein vollständiger Reset des Smartphones oder Tablets der einzig zuverlässige Weg, das System von den einmal eingefangenen Schädlingen zu befreien – alle SMS, Bilder, Kontakte u.ä. sind dann futsch.

Während regelmäßige Backups für PCs und Notebooks mit den Betriebssystemen Windows, macOS oder Linux für viele Anwender längst zum Alltag gehören, vergessen oder scheuen viele Anwender die Installation einer zuverlässigen Backup-App für ihr Android-Smartphone. Neben grundsätzlichen Bedenken wie dem Belegen von Speicherplatz oder der Reservierung von Systemressourcen scheint ein erheblicher Teil der Anwender die Möglichkeit eines kompletten Datenverlustes zu ignorieren. Dabei können bereits ein Hardwaredefekt oder ein fehlerhaftes Systemupdate das komplette System lahmlegen, auch ein Verlust oder Diebstahl des Smartphones ist möglich.

Eine weitere Hürde ist, dass einige der Backup-Apps für eine Freischaltung aller Funktionen ein gerootetes Smartphone bzw. Android benötigen, was nicht immer problemlos möglich oder nur von fachkundigen Nutzern zu bewerkstelligen ist.

In der nachfolgenden Liste zeigen wir euch eine Reihe der Backup-Apps, die unserer Meinung nach ihren Job zum jetzigen Zeitpunkt am besten machen. Idealerweise beherrschen die Apps mehr oder weniger vollständig die Neueinrichtung eines Smartphones oder können die Wiederherstellung ausgewählter Daten bewältigen. Im Zusammenspiel mit den Backup-Funktionen, die Android in Verbindung mit einem Google-Account bereitstellt sollten eure Daten bei einem zukünftigen Crash des Systems also nicht verlorengehen.

Titanium Backup

Profis sichern mit Titanium Backup nahezu alles, worauf die App nach einem erfolgreichen Root zugreifen kann. Das auf den ersten Blick etwas unübersichtlich wirkende Tool kann alle erdenklichen Systemeinstellungen, Apps, Kurznachrichten usw. sichern und beherrscht die nachträgliche Wiederherstellung der Daten auf dem existierenden oder einem neuen Smartphone. Zudem beherrscht die App zeitgesteuerte automatische Backups und die Sicherung der Sets bei einer Reihe von Cloud-Diensten, darunter Dropbox und Google Drive. Eigentlich – eigentlich – sollte Android derart umfangreiche Backups in genau dieser Weise von Haus aus und ohne Root beherrschen, eventuell mit einer intuitiver zu bedienenden Oberfläche.

Helium Backup

Helium Backup sichert – anders als das zuvor genannte Titanium Backup – in Verbindung mit der Software Helium Desktop die Daten eures Smartphones auch ohne Root. Allerdings kann die Datensicherung dabei nur auf Daten zugreifen, für welche die entsprechend erweiterten Systemberechtigungen nicht benötigt werden. Für die Einen scheidet die App damit aus, für die Anderen sind die nicht berücksichtigten Daten und Einstellungen vernachlässigbar. Für Helium Backup sprechen eben der fehlende Root-Zwang, sowie eine Anbindung an Cloud-Speicherdienste, die recht intuitive Oberfläche und das Anlegen von automatisierten Backups.

MyPhoneExplorer

MyPhoneExplorer setzt ebenso wie das zuvor erwähnte Helium Backup auf einen Desktop Client und wird vom Anbieter in erster Linie als Windows-Software angepriesen, mit denen man das eigene Android-Smartphone “verwalten” kann. Sprich: mit der Anwendung lassen sich das eigene Adressbuch, ein Kalender, Kurznachrichten, die Anruflisten, beliebige Dateien oder Fotos auf dem eigenen PC “managen”, das Backup der Daten erfolgt damit sozusagen nebenbei.

CM Backup

CM Backup stammt von Cheetah Mobile, die den meisten eher durch Tools wie “Clean Master” bekannt sein dürften. Die Besonderheit der App ist, dass sie im Wesentlichen auf einem Cloud-Service besteht, der vom Anbieter via Amazon S3 bereitgestellt wird. Dementsprechend sollte man je nach Umfang der zu sichernden Daten einkalkulieren, dass über den kostenfrei verfügbaren Speicherplatz hinaus evtl. zusätzliche Speicherkapazitäten erworben werden müssen. CM Backup gehört zu den momentan bestbewerteten Backup Apps, was auch an der intuitiv zu bedienenden Web-Oberfläche für die in der Cloud gespeicherten Daten liegt. Die App kann als Maßstab für alle Apps herangezogen werden, die ohne zwingend notwendigen Root-Zugriff funktionieren.

Ultimate Backup

Ultimate Backup will sowohl in der kostenlosen als auch in der kostenpflichtigen Version dem Profi-Tool Titanium Backup Konkurrenz machen. Die App funktioniert mit gerooteten Smartphones, verfügt über eine etwas übersichtlichere Oberfläche und beherrscht wie die meisten Konkurrenten die Datensicherung der wichtigsten Smartphone-Daten in der DropBox oder bei Google Drive.

Backup Your Mobile

Backup Your Mobile dürfte all jenen gefallen, die nach einer kostenlosen und unkomplizierten Lösung suchen und nicht viel Zeit auf die Beschäftigung mit dem Thema Datensicherung verschwenden wollen. Die App ist nicht perfekt, wird aber trotz ihrer etwas antiquiert wirkenden Oberfläche immer noch aktualisiert und beherrscht die grundlegenden Funktionen.

Fazit

Keine der hier gelisteten Backup Apps für Android funktioniert in einer derart intuitiv zu bedienenden und zugleich umfangreichen Weise, die man von gängigen Backup-Programmen für Windows & Co. gewohnt ist. Das liegt z.T. am gelegentlich vorausgesetzten Root-Zugriff, der unter Android den Zugriff auf die entsprechenden Systemdateien freigibt. Die Bereitstellung eines Desktop-Clients inklusive Treibern zur Verbindung des Smartphones mit dem PC kann für einige Nutzer besonders komfortabel sein, andere empfinden das als lästig. Zudem kommt bei der Datensicherung eines Smartphones den Cloud-Speicherdiensten der verschiedenen Anbieter eine besondere Rolle zu, was nicht jedermanns Sache ist.

Für die sporadische oder sogar zeitgesteuert regelmäßige Sicherung der wichtigsten Daten eignen sich aber alle der hier vorgestellten Apps, was im Fall der Fälle entscheidend ist. Wählt euren Favoriten oder teilt uns in den Kommentaren mit, welche App ihr empfehlen würdet.

