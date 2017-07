Tipp: Die besten Filme auf Netflix & Amazon Prime finden mit Cinesift

„Ich kann mich nicht für einen Film entscheiden, weil die Auswahl zu groß ist!“

Kaum etwas schreit mehr nach „First Word Problem“.

Cinesift ist die perfekte Lösung. Die Suchmaschine für die besten Filme auf Netflix und Amazon Prime bringt Streaming-Plattformen und Bewertungsdienste unter einen Hut und macht sie durchsuchbar.

Ihr könnt Genre, Streaming-Plattform und Erscheinungsjahr wählen sowie nach Stichworten suchen. Angezeigt bekommt ihr dann die verfügbaren Filme, sortiert nach ihrer Bewertung in IMDb und Co.

Netflix’ Angebot weicht bekanntermaßen von Land zu Land ab, so dass ihr hier auf Wunsch nur in Deutschland suchen könnt.

Nach dem Motto “The best things in life are free” ist Cinesift völlig kostenlos.

Suchmaschinen für Netflix und Amazon Prime gibt es bereits. Diese haben oft vorrangig das Ziel, AGB-verstoßend global Netflix-Content zu suchen und dann den VPN-Zugang auf das Land umzustellen, in dem der gewünschte Film verfügbar ist.

Bei Cinesift geht es eher darum, den besten Film im Genre zu finden, auf das man gerade Lust hat. Und zu schauen, ob der Film auf Amazon Video oder Netflix (in Deutschland) verfügbar ist.

Dazu werden durchschnittlichen Bewertungen der größten Film-Portale wie Amazons IMDb, Rotten Tomatoes, Letterboxd und Metacritic aggregiert. Die könnt ihr einzeln an- und ausknipsen oder euch eine Mischung- oder Gesamtbewertung der Dienste anzeigen lassen. Wenn die Bewertungen einer Plattform nicht mit eurem eigenen Geschmack übereinstimmen, schmeißt ihr sie einfach raus.

Netflix & Amazon Prime Video filtern like a boss

Darüber hinaus könnt ihr noch Feinheiten bei der Suche einstellen, wie frühestes oder spätestes Veröffentlichungsjahr, Mindest- oder Maximalwertung, Genres, Schauspieler oder Regisseure. Im Grunde also alles, was man braucht, um sich beim Bingewatchen mit den bestmöglichen Filmen einzudecken. Serien unterstützt Cinesift leider nicht.

Wer dagegen kein Netflix oder Amazon Prime Video nutzt und lieber zu Blu-Rays greifen möchte, kann auch das tun und sich Filme mit den oben erwähnten Filtern suchen und dann auf Amazon linken lassen. Wenn auch nur die US-Variante. Dafür gibt es aber Verlinkungen zu den Filmtrailern auf der entsprechenden Seite, so dass man sich hier schon mal heiß machen kann.

Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit mit einem Nutzerkonto Watchlisten anzulegen und Favoriten oder bereits gesehene Filme zu speichern. Also so ähnlich wie bei Letterboxd, nur etwas abgespeckter, da ohne Community-Aspekt.

Ich persönlich finde Cinesift ja ganz toll und auch überraschend, wie meine Top-Filme in der Gesamtbewertung aller Dienste teils doch ganz anders aussehen. Ich nutze hauptsächlich IMDb und Rotten Tomatoes, zusammen mit Letterboxd und Metacritic ergibt sich da aber manchmal ein anderes Bild, als ich gewohnt bin. Da oben seht ihr übrigens ein paar meiner Lieblingsfilme, laut Cinesift sind das hier aber die absoluten Top 10 aller Plattformen zusammen:

Der Pate (1972) Die Sieben Samurai (1954) Lawrence von Arabien (1962) Moderne Zeiten (1936) Zwei glorreiche Halunken (1966) Pulp Fiction (1994) Schindlers Liste (1993) Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) Das Fenster zum Hof (1954) Chihiros Reise ins Zauberland (2001)

Wie siehts bei euch aus? Was sind eure Lieblingsfilme und decken sich die Bewertungen mit Cinesift?