Biegsame Displays – die Schlüsseltechnologie hinter dem Hype

Diese Woche durften wir gleich zweimal von einem Smartphone mit biegbarem Display berichten. Royole kam Samsung zuvor und zeigte sein Smartphone zuerst, wir werden es in Europa vorerst aber nicht kaufen können. Anders bei Samsung, der Hersteller möchte mit den Geräten breit durchstarten. Am Ende biegt sich sogar Google, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hersteller hat den Support für diese Displaytechnik seitens Android angekündigt. Angesichts der Präsentation von Samsung kein Wunder – wahrscheinlich fürchtet der Hersteller von Android, dass sich die Hersteller von seinem Betriebssystem ansonsten abwenden.

Letztendlich zeigen beide Konzepte für mich, ähnlich wie die Nubia Smartwatch auf der IFA, dass die Idee noch nicht sonderlich weit über die Konzeptphase hinaus gegangen ist. Die Geräte sind teuer, groß und bringen viele Einschränkungen mit sich. Am Ende verbaut Samsung beispielsweise zwei Displays – eines in Smartphone-Größe, eines in Tablet-Größe. Das kann ich heute schon haben, in separaten Geräten – mit allen Vorteilen, die die Trennung eigentlich hat. Noch dazu wahrscheinlich zu einem, in Summe, geringeren Preis.

Technologisch geht in diesem Segment dennoch viel voran. So zeigt der Hersteller Tanaka Precious Metal in Japan eine neue Technologie, die biegsame Touchscreens wirklich ermöglichen soll. Die Verdrahtung aus Nanosilber soll hohe Bildqualität auf Touchscreens bieten. Die Nanosilber-Tinte soll bereits bei 70 Grad gerinnen, so sollen unsichtbare Leiterbahnen auf Kunststoffe und biegsame Metallfilme zum Ätzen gedruckt werden können.

Heutzutage wird zur Produktion von Touch-Displays die teure ITO-Technologie genutzt. Dabei werden Leiterbahnen in ein Glassubstrat geätzt. Glas hat hierbei einen Nachteil: Es gilt allgemein als sehr stabil und eben nicht biegbar. Insofern werden neue Displaytechnologien nötig. Sie sollen – neben der Eigenschaft, dass sie biegsam sind – die gleiche oder bessere Bildqualität bieten und noch dazu günstiger werden.

Dabei bietet der Hersteller gleich zwei neue Methoden. Beginnen wir bei den Sensoren – diese druckt Tanaka mit einer silberhaltigen Tinte. Daraus entsteht ein Metallgewebe-Sensor, der die Touch-Eingaben verarbeiten soll. Die Idee ist grundlegend nicht neu, Tanaka ist es aber gelungen, diese Gitter mit einer Stärke von unter vier Mikrometer herzustellen. Sie sind für das bloße Auge so nicht sichtbar. Die Bildqualität ist höher als bei aktuell erhältlichen Displays, die Haltbarkeit ebenso. Ein weiterer enormer Vorteil ist die Temperatur. Die neue Legierung muss nur auf 70 Grad erhitzt werden, bisher waren 130 Grad notwendig. Damit können auch weichere Materialien mit einem niedrigeren Schmelzpunkt – wie Kunststoff – genutzt werden.

Wer weiterhin auf klassische Herstellungsmethoden wie das ITO-Verfahren setzen möchte, kann auf die großflächigen Silber-Filme des Herstellers zurückgreifen. Sie lassen sich konventionell auf flexible Substrate ätzen. Am Ende haben beide Ansätze ein Ziel: Displays aus flexiblen Materialien, wie Kunststoff, statt Glas. Die Schlüsseltechnologie für die diese Woche gezeigten Smartphones.

Sowohl Samsung als auch Royole haben interessante Ideen gezeigt, deren Hauptfeature am Ende auch der größte Knackpunkt ist: das nicht so ganz biegsame Display. Beide Hersteller sprechen wenig über die Haltbarkeit. Ohne Frage bringt neue Technologie immer zuerst einmal Nachteile gegenüber jahrelang etablierter Produktionsverfahren mit sich – und ist obendrein noch teurer. Am Ende sind es nicht die Hersteller wie Royole oder Samsung, die den Fortschritt treiben, sondern Hersteller wie Tanaka und andere.