“Black Friday” 2016: Die besten Deals und die höchsten Rabatte in Deutschland

Der “Black Friday” ist seit Mitternacht in vollem Gange. Nur einige wenige Händler haben sich vom Säbelrasseln einer Münchner GmbH beeindrucken lassen und tauften ihre Rabattaktionen in den zurückliegenden Tagen kurzfristig in “Schwarzer Freitag” (Amazon), “Black Weekend” (Notebooksbilliger), “Black Week” (Saturn), “Red Friday” (Media Markt) oder ähnlich lautende Begriffe um.

Bei einigen Onlineshops dauert der Rabatt-Marathon bereits seit Montag an und wird erst am kommenden Montag, dem sogenannten “Cyber Monday”, enden. Andere Anbieter konzentrieren sich auf das vor uns liegende Wochenende und ggfls. den darauf folgenden Montag, wieder andere lassen die Preise nur am heutigen Freitag purzeln.

Übersicht: Alle Tages- und Blitzangebote am „Schwarzen Freitag“

Spätestens mit dem heutigen Black Friday ist in jedem Fall der Zeitpunkt gekommen, an dem sich Abwarten in der Regel nicht mehr auszahlt. Sprich: Billiger wird es nur noch in den seltensten Fällen, allenfalls am “Cyber Monday” kann man noch mit dem ein oder anderen Preisrutsch für vergleichbare Produkte rechnen. Wenn ihr also heute oder an den folgenden drei Tagen ein Angebot seht, dass euch wirklich reizt, dann greift innerhalb eurer Budget-Grenzen zu.

In der nachfolgenden Übersicht versuchen wir einmal, euch ein paar der interessantesten Aktionen zu zeigen. Die kurze Liste erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, das wäre trotz aller Beteuerungen von irgendwelchen Plattformen ein Ding der Unmöglichkeit. Falls uns im Laufe des Tages weitere Knaller auffallen, tragen wir diese eventuell nach, mal schauen. Ansonsten stehen euch natürlich die Kommentare und unsere Social Media Kanäle offen, wo ihr uns und anderen Lesern jederzeit Hinweise hinterlassen könnt.

Amazon “Schwarzer Freitag”

Amazon dürfte mit den Aktionen in der Cyber Monday Woche, am Cyber Monday und am Black Friday maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass sich das Event überhaupt in Deutschland durchgesetzt hat. Rund 10.000 Artikel werden im Laufe der Tage z.T. stark reduziert, in Einzelfällen sind bis zu vierzig oder fünfzig Prozent Rabatt im Vergleich zur Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Herstellers möglich. Auch am heutigen Freitag purzeln in dutzenden Produktkategorien wieder die Preise, wobei es hier eine besondere Beschränkung gibt. Neben der fast überall geltenden Grundregel “Nur solange der Vorrat reicht!” sind die sogenannten Blitzangebote bei Amazon immer nur für circa 4 Stunden gültig.

Nicht mehr unbedingt als Geheimtipp wird der Ratschlag gehandelt, sich auch mal auf den in den internationalen Plattformen des Handelsriesen umzusehen. Echte Schnäppchenjäger konzentrieren sich zudem häufig auf die sogenannten Warehouse Deals. In dieser gut gefüllten Nische finden sich zurückgesendete, aber ansonsten weitestgehend neuwertige Produkte, die zusätzlich zu ihrem ohnehin schon reduzierten Preis nochmals um rund 20% verbilligt werden. Zum Shop

Apple „Shopping Event“

Cupertino hat ein exakt 24 Stunden dauerndes Apple Shopping Event bereits am Dienstag angekündigt. Die Aktion wurde seitdem mit Spannung erwartet, weil die Macher von iPhone, MacBook & Co. nur äußerst selten einen Teil ihrer normalerweise hochpreisigen Produkte rabattieren. Von der Hoffnung auf enorme Rabatte in der Zwanzig- oder Dreißig-Prozent Region wagt man nicht zu träumen, schon zehn oder fünf Prozent wären enorm. Doch Apple verteilt stattdessen Geschenkkärtchen und holt sich so einen Teil des Rabatts über die Gewinnmarge der damit „gekauften“ Produkte wieder zurück. Kannste so machen … Zum Store

ASUS „Crazy Friday“

Asus bezeichnet den heutigen Freitag als “Crazy Friday” und räumt auf der speziellen Aktionsseite für eine ganze Reihe von Produkten z.T. hohe Rabatte ein. Zu den reduzierten Artikeln werden in jedem Fall auch Smartwatches gehören, darunter die ASUS ZenWatch 2 (WI501Q) mit verschiedenen Armbändern. Auch das Vorgängermodell, die ZenWatch 1, wird erheblich im Preis fallen. MemoPads scheinen ebenfalls zu den Schnappern zu zählen, während man nach dem u.U. sehr begehrten ZenFone 3 andernorts Ausschau halten muss. Zum Shop

Dell „Black Friday“

Bei Dell macht man es kurz und schmerzlos und haut einen Rabatt-Code ‚raus, der sich auf auf den größten Teil der Portfolios erstreckt. Wer im Warenkorb des texanischen Onlineshops den Gutschein-Code SAVE12 eingibt, erhält einen nachlass von satten 12% eines beliebigen Systems. Das kann – je nach Produktserie – ein erheblicher Betrag sein. Bei Dell läuft der Countdown, die Aktion endet am Cyber Monday um 23:59 Uhr. Zum Shop

Honor „Black Friday“

Im Onlineshop der Huawei-Brand “Honor” wird am heutigen Black Friday eines der interessantesten Smartphone-Schnäppchen zu haben sein, das momentan in Deutschland zu finden ist. Das ohnehin schon günstige Honor 8 wird um rund 100 Euro im Preis gesenkt und soll für die Dauer von drei Tagen nur 299 Euro kosten. Der Rabatt ist an eine bestimmte Registrierungsprozedur gebunden, die wir etwas ausführlicher erläutert haben. Zum Shop

Media Markt „Red Friday“

Der Media Markt setzt beim Schnäppchen-Roulette auf Rot und tauft den heutigen Black Friday kurzerhand werbewirksam in “Red Friday” um. Ob man sich beim Elektronikdiscounter online wie offline getreu dem Slogan “Hauptsache ihr habt Spaß” über enorme Preisnachlässe freuen kann, wird man im Tagesverlauf sehen. Die Erfahrung zeigt, dass sich die Ingolstädter gelegentlich mit der Metro-Tochter/Schwester Saturn absprechen, so dass man sich nicht gegenseitig die Kundschaft abluchst. Sprich: Preise und Rabatte, die beim Media Markt enttäuschen, könnten einen Klick weiter begeistern – und umgekehrt. Zum Shop

Microsoft „Black Friday Deals“

Redmond steigt ebenfalls in den Ring und bietet im Rahmen der Black Friday Deals jede Menge Hardware und Software zu reduzierten Preisen an. Soll z.B. das Surface Book in der Einsteigervariante mit Core i5 Prozessor, 8GB RAM und 128GB SSD statt 1.649 EUR nur 1.402 EUR kosten, was einem Rabatt von 247 EUR entspricht. Zudem wurden die Xbox One, Xbox S, jede Menge Games, Lumia Smartphones und Zubehör reduziert. Zum Shop

Notebooksbilliger “Black Weekend”

Bei Notebooksbilliger erstreckt sich die Rabattaktion auf den Zeitraum vom 24. bis zum 28. November. Bis zu 50% soll man im Onlineshop der Sarstedter sparen können, wobei die tatsächlich erzielbaren Nachlässe von Produktkategorie zu Produktkategorie variieren. Bei ausgewählten Notebooks und PCs sind bis zu 15% durchaus möglich, während das ein oder andere Tablet oder verschiedene Monitore durchaus 20% günstiger zu haben sind. Auch Smartphones, Fernseher, Software und Zubehör sind einen Blick wert. Zum Shop

Samsung “Black Friday”

Auch Samsung lässt sich in den nächsten drei Tagen wahrlich nicht lumpen und haut ein Knaller-Angebot nach (bzw. neben) dem anderen ‘raus. Zu den Highlights gehören z.B. das Galaxy A3 (2016), das am heutigen Freitag als “Zwei zum Preis von Einem” Angebot sicherlich seine Abnehmer finden wird. Ebenso interessant sind das Galaxy A5 (2016), die Gear 360° Kamera, die Gear S2 Smartwatch, das Galaxy Tab E Wi-Fi oder er kabellose Design-Lautsprecher “Bottle”.

Samsung zieht die Nummer auch am kommenden Cyber Monday durch und verspricht an den Tagen Rabatte von bis zu 40 Prozent. Weitaus höher fällt der Rabatt für das Samsung Galaxy S7 und Samsung Galaxy S7 Edge am Cyber Monday aus, wenn man bisher unbestätigten Gerüchten glaubt. Auch diese beiden Modelle werden dann angeblich als “Zwei zum Preis von Einem” Angebot angeboten, was effektiv einem Nachlass von 50% entspräche.

Bei den Südkoreanern gilt: “Solange der Vorrat reicht!”, was angesichts der Popularität des Anbieters relativ zügig zu schnell ausverkauften Artikeln führen könnte. Zum Shop

Saturn “Black Week”

Zum Elektronikdiscounter Saturn muss man wohl nicht mehr viele Worte verlieren. Während sowohl in den Filialen als auch im Onlineshop gelegentlich völlig überteuerte Restposten und Billig-Geräte angepriesen werden, stehen die Chancen auf echte Schnäppchen während der dortigen “Black Week” durchaus gut. Besonders hohe Rabatte liessen sich in den vergangenen Tagen bei Haushalts-Großgeräten einheimsen, das könnte auch am heutigen Black Friday der Fall sein. Seltsamerweise verabschiedet sich Saturn bereits am Montagmorgen um 9 Uhr aus dem Rennen und zieht den Cyber Monday nicht bis 23:59 Uhr durch. Zum Shop

Teufel “Black Friday”

Auf den Lautsprecher-Hersteller Teufel kommt man eventuell nur, wenn man momentan ganz gezielt nach Artikeln aus dieser Produktkategorie sucht. Wir erwähnen das Unternehmen hier, weil zumindest ein erheblich rabattiertes Produkt den ein oder anderen audiophilen Genießer ins Grübeln bringen könnte. Das 5.1-Heimkino-Set “Cubycon” wird am Black Friday mit einem Preisnachlass von satten 42% (699,99 statt 1199,99 Euro) angeboten. Andernorts haben wir diesen Preis nirgends ausbuddeln können. Zum Shop

Fazit

Besonders in den Onlineshops der Hersteller ist ein gelegentlicher Check der momentan üblichen Handelspreise angebracht. Die Hersteller neigen bekanntermaßen dazu, als Vergleichspreise die eigenen unverbindliche Preisempfehlungen anzugeben, die z.T. erheblich von den längst gefallenen Preisen in verschiedenen Onlineshops abweichen. Plakativ angepriesene dreißig oder vierzig Prozent Rabatt verdampfen auch mal schnell zu mickrigen zehn, fünf oder null Prozent, wenn man den Straßenpreis zugrundelegt. Also: Vorsicht!

Tagesangebote

Solange der Vorrat reicht!



Wir halten euch am heutigen Freitag, am Wochenende und am Cyber Monday mit unserer Übersicht zu den Blitzangeboten des Tages auf dem Laufenden. Wie bereits oben erwähnt: wenn ihr einen Spitzen-Deals entdeckt, dann hinterlasst uns einen Hinweis in den Kommentaren. Das Motto der Stunde lautet: Sharing is Caring!