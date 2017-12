Blind-Umfrage: Wer hat die beste Kamera? – Samsung Galaxy Note 8, iPhone X, Pixel 2, HTC U11, LG V30, Huawei Mate 10 Pro, OnePlus 5T

Mittlerweile ähneln sich die Top-Smartphones in vieler Hinsicht. Eine Sache, die aber oft die meisten Unterschiede aufweist und auch am meisten für Diskussionen sorgt (neben dem Akku), ist die Kamera. Mittlerweile kaufen sich viele Menschen ein Smartphone nicht nur als mobilen Rechner, sondern als Kameraersatz. Warum eine Digitalkamera mit sich tragen, wenn die beste Kamera die ist, die man sowieso schon immer mit sich trägt, weil sie unkompliziert ist? Gerade dieses Jahr haben Smartphones ein neues Maß an Qualität erreicht und die besten dieser Smartphones wollen wir hier Vergleichen.

Dies soll erst einmal in Form eines Blindtests geschehen. Ihr, also die Leser, wählt 18 Bilder aus, die euch unter der Auswahl am meisten gefallen. Welches Bild zu welchem Smartphone gehört behalten wir aber bis nächste Woche für uns. Und lösen dann nicht nur auf, sondern geben auch unsere Meinung dazu wieder.

Als Bilder wurden aus einer Serie von Bildern die qualitativ besten und repräsentativsten mit thematischer Sortierung ausgewählt und ohne Eingriffe aufgenommen, also so wie das Smartphone es für richtig hält und auch mit der eigenen Software, damit die eigenen Stärken voll ausgenutzt werden können. Natürlich würde man mit dem manuellen Modus einiger der Kameras deutlich bessere Ergebnisse erzielen können, wenn man sich denn auskennt, aber das betrifft nur einen kleinen Teil der Nutzer. Falls ihr die schönsten Bilder sehen wollt, die wir mit den jeweiligen Smartphones aufgenommen haben, schaut gerne in den Testberichten vorbei.

Die Smartphones, die hier gegeneinander antreten sind folgende:

Sicher gibt es auch andere Smartphones, die hier reingepasst hätten, wie z.B. das Sony XZ Premium. Es ist jedoch schwer alle Smartphones gleichzeitig für den selben Zeitraum zu bekommen, abgesehen davon, dass es schon schwer genug ist mit sieben Smartphones in der Jackentasche herumzulaufen. Diese Smartphones sind aktuell auch entweder die besten auf dem Markt oder gehören dazu.

Hier stelle ich euch kurz die Smartphones einmal vor. Weiter unten findet Ihr die Abstimmung.

HTC U11 / HTC U11 Plus

Das HTC U11 war das erste Smartphone dieses Jahr, wo ich einen größeren Qualitätssprung gesehen habe. Das Lumia 950 wurde zwar von meinen Kollegen vor fast 2 Jahren extrem kritisiert, jedoch war die Kamera in ihrer Qualität bis zum Erscheinen des HTC U11 unerreicht. Allein deswegen ist es für mich eines der Highlights des Jahres gewesen. Das neue (und im außerdem in der transparenten Version super aussehende) HTC U11 Plus kommt hier mit dem selben Sensor.

Kamera (hinten) 12 Megapixel, 1.4µm, f/1.7 Blende, Dual-LED-Blitz, BSI-Sensor, optische Bildstabilisierung OIS, Gesichtserkennug, RAW-Unterstützung, 32s Belichtung, Slow-Motion Video mit 1080p bei 120fps, 4K Video, Acoustic Focus Kamera (vorne) 16 Megapixel, BSI-Sensor, 1080p Videoaufzeichnung

Samsung Galaxy Note 8

Das Samsung Galaxy Note 8 kam zwar mit dem selben Hauptsensor wie das Samsung Galaxy S8 und das S8 Plus, jedoch wurde bei der Software nochmal kräftig aufgestockt, sodass die Qualität der Bilder nochmal besser wurde, wovon auch die kleinen Brüder profitiert haben und weshalb die meisten Bilder hier auch repräsentativ für das S8 und S8+ stehen könnten. Was aber neu ist, ist der zweite Sensor, denn erstmals führt Samsung eine Dualkamera ein. Samsung war hier auch der erste, der direkt beide Sensoren stabilisiert. Der Telesensor hilft nicht nur mit dem zweifachen Zoom, sondern führt auch einen Portraitmodus ein, der einen möglichst natürlichen Bokeh-Effekt simulieren soll. Praktisch: Dieser lässt sich auch nach der Aufnahme in der Intensität einstellen und wenn man will, speichert man auch direkt das Weitwinkelbild ohne diesen Effekt ab. Die Videoqualität gehört hier auch zu den besten. Zudem ist das Galaxy Note 8 das einzige unter den sieben Smartphones, welches vorne mit einem optischen Bildstabilisator und der Möglichkeit, QHD Videos mit der Frontkamera aufzunehmen, kommt. Es ist insgesamt ein super Allrounder und derzeit mein täglicher Begleiter.

Kamera (hinten) Dual-Kamera (Dual-OIS)

Weitwinkel-Sensor: 12 MP, f/1.7, OIS

Tele-Sensor: 12 MP, f/2.4, OIS

2x verlustloser digitaler Zoom

10x Digitaler Zoom (möglichst verlustlos)

Dual Pixel Autofokus, CMOS

Videos bis 4K 30 FPS (60 FPS bei 1080p)

Bokeh-Modus für Fotos im Live-View Modus

Dual OIS für besser stabilisierte Fotos und Videos Kamera (vorne) 8 MP weitwinkel, f/1,7, OIS, CMOS, QHD Video

LG V30

Das LG V30 ist das erste Smartphone, dass mit einer Blende von f/1.6 angekündigt wurde und dank seiner lichtstarken Blende tolle Fotos versprach. Zudem kann es eine Sache, die andere nicht können: Ultraweitwinkel-Bilder aufnehmen. Denn hier wird als zweiter Sensor kein Telesensor eingesetzt, sondern ein Ultraweitwinkelsensor. Das macht es genauso wie das LG G6 zu einem der einzigartigeren Smartphones. Zudem legt es einen großen Fokus auf Video mit dem Cine-Video Modus, wo man Videos mit einem flachen Profil aufnehmen kann um später mit Colourgrading mehr aus dem Material herausholen zu können.

Man kann aber auch direkt aus einigen vordefinierten Farbprofilen das Video aufhübschen, was nicht zu verwechseln mit Farbfiltern ist. Eine spezielle Zoomfunktion ermöglicht es auch nicht einfach in die Mitte des Bildes zu zoomen, sondern sogar eine Kamerafahrt zu jedem sichtbaren Punkt auf dem Bildschirm mit Geschwindigkeitsregler zu simulieren. Die Frontkamera ist nur etwas schwach. Leider ist es relativ spät erschienen und noch immer in Deutschland nicht leicht zu kriegen, da es nach wie vor Lieferschwierigkeiten gibt.

Kamera (hinten) Dual: 16 MP, f/1.6, 1 µm, 3-axis OIS, PDAF) + 13 MP (f/1.9, kein Autofokus), phase detection & laser autofocus, LED Blitz, Video: 720p 120 FPS, 1080p 30/60 FPS, 4K 30 FPS Kamera (vorne) 5 MP (f/2.2, 1/5″, 1.12 µm)

Google Pixel 2 und Google Pixel 2 XL

Das Google Pixel und das Google Pixel 2 XL sind zwei Smartphones die auch ohne Dualkamera auskommen wollen, denn die Software soll durch maschinelles Lernen so ausgeprägt sein, dass es alles können soll, was auch die Konkurrenz kann und das sogar viel besser. Zweifacher Zoom, Portrait-Modus vorne und hinten und vieles mehr. Die Videokamera soll sich auch von den anderen abheben, denn hier wird nicht nur optisch stabilisiert, sondern auch gleichzeitig elektronisch, sodass flüssigere Kamerafahrten die Folge sind.

Kamera (hinten) 12,2 MP, 1,4 μm, Autofokus mit Laser und Dual-Pixel-Phasenerkennung, Optische und elektronische Bildstabilisierung, Blende: f/1.8, Video: 120 fps bis 1080p, 30 fps bei 4K Kamera (vorne) 8 MP, 1,4 μm, Blende: f/2.4, Fixfokus

Das Huawei Mate 10 Pro

Das Huawei Mate 10 Pro sowie das reguläre Huawei Mate 10 gehört zu einer Reihe, die mittlerweile sehr an Beliebtheit gewonnen hat, denn Huawei ist mitunter der Hersteller, der in den letzten Jahren die meisten Trends gesetzt hat. Dualkamera, Portraitmodus und mehr gab es zwar vorher auch schon, jedoch hat Huawei diese kundenfreundlich implementiert und andere Hersteller dazu gebracht, auf bestimmte Trends aufzuspringen. Gerade durch die Kooperation mit Leica hat Huawei sehr viel an Bekanntheit gewonnen.

Zwar ist es im Bezug auf Bildqualität nicht das beste Gerät, aber bietet mitunter die meiste Funktionalität. Seit kurzem soll auch die künstliche Intelligenz dabei helfen, dem Nutzer das Einstellen der Kamera abzunehmen und eine Blende von f/1.6 soll bei schlechten Lichtsituationen helfen. Leider wird das Gesamtbild etwas von der Videoqualität, der Videostabilisierung und der Frontkamera, die Bilder gerne verwaschen lässt, etwas getrübt.

Kamera hinten 20 MP + 12 MP Leica Dual-Kamera Summilux-H 1:1.6/27 ASPH, LED-Blitz, f/1.6 Kamera vorne 8 MP, f/2.0

Das Apple iPhone X / iPhone 8 Plus

Das Apple iPhone X ist Apples neueste Hoffung welches bei den Fans super angekommen ist. Während das eigentlich ziemlich gute iPhone 8 Plus sich spärlich verkauft genießt das iPhone X den Ruhm, den es verdient, denn es ist tatsächlich ein echt gutes Smartphone, auch wenn es sich von den Innereien her kaum vom iPhone 8 Plus unterscheidet. Beide kommen mit dem selben Hauptsensor, wobei der zweite Sensor des iPhone X eine höhere Blende hat und optisch stabilisiert wird.

Das macht sich nur minimal bis gar nicht im Low-Light bemerkbar, weshalb ich das iPhone 8 Plus doch nicht hier mit reingenommen habe. Auch die Frontkamera unterscheidet sich in der Qualität kaum vom iPhone X. Die Kamera erlaubt es, super Bilder zu machen und auch ein Portrait-Modus ist mit dabei. Dieser kommt mit einer Bühnenlichtfunktion, die die Belichtung im Bild verändern lässt und somit euren Fotos einen künstlerischen Touch verleiht. Abgesehen davon gehört die Videokamera zu den besten auf dem Markt, allein schon wegen der Stabilisierung.

Kamera hinten 12 Megapixel Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, Dual-OIS Bildstabilisierung, Weitwinkel: f/1.8 Blende, Teleobjektiv: f/2.4 Blende, Zweifacher Optischer Zoom, bis zu 10x digitaler Zoom, Porträtmodus, Portraitlicht-Funktion, 4-fach-LED True Tone Synchronblitz, Objektiv­abdeckung aus Saphirkristall, Autofokus mit Focus Pixels, Fotos im JPEG oder HEIF-Format, Videoaufnahmen bis 4K 60 fps, Kontinuierlicher Autofokus, Zeitlupe bis 1080p 240 fps, Videoformate: HEVC, H.264, h.265 Kamera vorne 7 MP f/2.2 FaceTime HD Kamera, kein OIS, 1080p HD Videoaufnahme, Retina Blitz (Bildschirm), Portraitmodus (Beta), FaceID-Erkennung

OnePlus 5T:

Das OnePlus 5T ist einer der Neuzugänge und eines der letzten großen Smartphones dieses Jahr. Es kostet zwar nur halb soviel wie einige andere der Konkurrenten hier, will sich aber trotzdem mit aktueller und starker Hardware mit ihnen messen und das attraktivere Gesamtpaket für den preisbewussten Smartphone-Käufer bilden. Und tatsächlich lassen sich mit dem OnePlus 5T tolle Bilder machen. Zwar kommt es nicht immer ganz an die Konkurrenz heran, aber dass muss es bei dem Preis auch nicht wirklich.

Im Vergleich zum OnePlus 5 wird hier der zweite Sensor, also der Telesensor, durch einen weiteren Weitwinkelsensor ersetzt, der hauptsächlich für Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen unter 10 Lux zuständig ist. Auch ein Portrait-Modus wird hier angeboten, sodass man ein tolles Gesamtpaket an Funktionalität und Qualität vorfindet. Ein optischer Bildstabilisator hätte Bildern und vor allem Videos aber gut getan.

Kamera hinten 16 MP Sony IMX398 (f/1.7, 27mm, 1/2.8″, 1.12 µm) + 20 MP IMX376K (f/1.7, 27mm, 1/2.8″, 1 µm), EIS (Elektronische Bildstabilisierung), Portrait-Modus, Pro-Modus, RAW-Format Unterstützung, Dual-LED Flash, Video: 720p 30/120 FPS, 1080p 30/60 Fps, 2180p 30 FPS Kamera vorne 16 MP Sony IMX371 (f/2.0, 20mm, 1.0 µm), EIS, Video: Bis 1080p 30 Fps

Die blinde Umfrage: Wer hat die beste Kamera?

Kommen wir nun zu den Fotos: Wählt einfach euren Favoriten unter jeder Umfrage aus und in der nächsten Woche werten wir das Ergebnis aus. Nach dem Wählen seht Ihr auch den bisherigen Stand der Umfrage, sodass Ihr euch ein Bild davon machen könnt, inwieweit Ihr mit anderen Wählern auf einer Wellenlänge seid.

Den Anfang machen einfache Schnappschüsse mit der Hauptkamera, also Gebäude, Landschaften, Foodies etc., sowie Bilder am Abend. Diese wurden, wie alle anderen Bilder auch, komplett unbearbeitet hochgeladen und auch auf spezielle Modi wurde verzichtet. Eine Ausnahme bildet hier nur das Huawei Mate 10 Pro, da sich die künstliche Intelligenz, welche bestimmte Dinge und Szenen erkennt und sich anpasst, nicht ausschalten lässt.

Als nächstes kommen zwei Bilderserien, die mit zweifachem Zoom aufgenommen wurden. Nicht alle haben einen extra Telesensor, jedoch behaupten diese, dass sie die selbe Qualität durch smarte Softwarekalibrierungen erreichen können. Unter anderem sieht man hier bei einigen aber auch, dass der Telesensor sich in der Qualität vom Hauptsensor doch ein wenig unterscheiden kann.

Es folgen jetzt zwei Bilderserien, die mit dem Portrait-Modus der Hauptkamera aufgenommen wurden. Wie Ihr bereits sehen könnt, wurde hier die Auswahl auf fünf runtergesetzt, da das HTC U11 und das LG V30 diesem Modus nicht anbieten. Je nach Gerät funktioniert dieser Modus erst ab unterschiedlichen Entfernungen, weshalb sich hier 1-2 Bilder von den anderen unterscheiden.

Hier kommen wir zur Frontkamera. Gerade bei dieser lassen sich immer die größten Unterschiede in der Qualität

Zu guter Letzt kommen die Selfie-Portraits, womit ihr vielleicht das nächste Level in eurem Selfie-Game erreichen könntet. Diese Funktion wird aktuell nur vom Google Pixel 2 / Google Pixel 2 XL, dem Huawei Mate 10 / Huawei Mate 10 Pro und dem iPhone X unterstützt, weshalb sich die Auswahl auf drei beschränkt.

Vielen Dank, dass Ihr abgestimmt habt. Gerne könnt Ihr auch in den Kommentaren raten, welche Bilder zu welchem Smartphone gehören könnte oder und erzählen, was für euch denn die aktuell die beste Kamera ist. Dabei muss es natürlich keines der hier genannten Smartphones sein. Also kräftig abstimmen und kommentieren! Ich bin schon gespannt auf das Ergebnis.