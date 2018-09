Jetzt ist es passiert, was bereits Kenner der Finanzszene vorausgesagt haben: Elon Musk hat es sich mit der mächtigen Wall Street verscherzt. Sein berühmter Spontan-Tweet, Tesla von der Börse zu nehmen (und die Finanzierung dazu sei gesichert, behauptete er), lässt die SEC – die US-Börsenaufsicht – nach der Voruntersuchung schwerste Vorwürfe erheben. Im Wortlaut laut die Anklage:

„Musk knew or was reckless in not knowing that each of these statements was false and/or misleading because he did not have an adequate basis in fact for his assertions. When he made these statements, Musk knew that he had never discussed a going-private transaction at $420 per share with any potential funding source, had done nothing to investigate whether it would be possible for all current investors to remain with Tesla as a private company via a “special purpose fund,” and had not confirmed support of Tesla’s investors for a potential going private transaction. He also knew that he had not satisfied numerous additional contingencies, the resolution of which was highly uncertain, when he unequivocally declared, “Only reason why this is not certain is that it’s contingent on a shareholder vote.” Musk’s public statements and omissions created the misleading impression that taking Tesla private was subject only to Musk choosing to do so and a shareholder vote. “

Anschließend listet das SEC minutiös alle relevanten Vorgänge auf, inklusive den Verhandlungen mit dem Saudi-Arabischen Staatsfond. Unter dem Punkt 24 geht das SEC sogar auf die Drogen-Witze von Elon Musk ein

„24. According to Musk, he calculated the $420 price per share based on a 20% premium over that day’s closing share price because he thought 20% was a “standard premium” in going-private transactions. This calculation resulted in a price of $419, and Musk stated that he rounded the price up to $420 because he had recently learned about the number’s significance in marijuana culture and thought his girlfriend “would find it funny, which admittedly is not a great reason to pick a price.”

Elon Musk war gewissenlos oder wusste, dass seine Aussagen irreführend und falsch waren

So im O-Ton das SEC unter dem Punkt 67:

„Musk’s statements regarding specific terms of a transaction to take Tesla private created the misleading impression that these terms had been decided upon, when in fact, they had not even been investigated or determined to be possible. Musk Knew or Was Reckless in Not Knowing that His Statements Were False and Misleading “

Das SEC fordert, dass Elon sein Amt niederlegt?

Das SEC stellt fest, die Aussagen des Tesla CEOs hätten Investoren in die Irre geführt und geschädigt. Das SEC beantragt abschließend, dass Elon Musk und Tesla unrechtmäßig erworbene Gewinne zu erstatten habe und eine noch ungenannte Strafe zu zahlen habe. Desweiteren, wenn ich das korrekt verstehe, soll Elon Musk das Recht entzogen werden, „als leitender Angestellter oder Direktor eines Emittenten zu handeln“.

„Ordering that Defendant be prohibited from acting as an officer or director of any issuer that has a class of securities registered pursuant to Section 12 of the Exchange Act“.

Was bedeuten würde, dass er auch sein Amt bei SpaceX niederlegen müsste!?!?!?!?!

Um es direkt zu sagen: Elon steckt damit bis zum Hals tief in der Sch… etwas, das er eigentlich nicht nötig gehabt hätte. Aber er musste ja unbedingt den Coolen heraushängen lassen. Zeit, erwachsen zu werden. Auch wenn es dafür vielleicht zu spät ist. Mir tun die Mitarbeiter von Tesla, SpaceX und Solar Roof leid, die den Mist mit ausbaden müssen. Da sich der Vorstand nun mit dem justiziablen Riesenbock befassen muss, anstatt sich auf das Geschäft zu fokussieren. Bravo, Elon! Obendrauf droht ihm Knast. Alter Schwede.