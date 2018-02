Brauchen wir einen Tesla im All? Oh ja! Danke, Elon Musk!

69 Meter, 20 Zentimeter — exakt so lang ist die Rakete, die „Falcon Heavy“ getauft wurde und eine Modifizierung der Falcon 9 darstellt. Verantwortlich für die derzeit stärkste verfügbare Trägerrakete ist SpaceX, Elon Musks ambitioniertes Weltraum-Projekt. Wie vermutlich jedermann mitbekommen haben dürfte, wurde dieses riesige Ungetüm gestern erfolgreich ins All gefeuert.

Schon der Ort des Geschehens war ein besonderer: Vom Startplatz 39A des US-Weltraumbahnhofs Cape Canaveral wurden sämtliche Mond-Missionen und etliche Space Shuttle-Flüge gestartet. Der beste Platz also, um ein neues Kapitel der Raumfahrt aufzuschlagen. Die aktuelle Mission von SpaceX sollte zunächst einmal sicherstellen, dass man das knapp 70 Meter lange Baby tatsächlich in den Orbit und darüber hinaus Richtung Mars gesteuert bekommt.

Wie das in der Raumfahrt eben so ist: Jeder noch so kleine funktionierende Abschnitt der Mission bringt wertvolle Erkenntnisse für künftige Missionen, gleichzeitig bedeutet jegliches Abweichen vom Plan auch zwangsläufig, dass eine solche Mission nicht hundertprozentig erfüllt werden kann. Ein Risiko, dessen sich Elon Musk im Vorfeld bewusst war — wir erzählten euch bereits gestern davon, dass er dem Jungfernflug der Falcon Heavy ein 50-Prozent-Chance auf einen Erfolg einräumte.

Jenseits vom Versuch, die private Raumfahrt einen entscheidenden Schritt voranzubringen geht es bei diesem Projekt natürlich auch um andere Dinge. Ein spleeniger Milliardär, der eine gewisse Nutzlast für kommende Mars-Flüge simulieren muss, packt eben kein ödes Beton-Gewicht in seine Rakete, sondern einen Tesla Roadster aus eigenem Besitz.

Das ist eine fette PR-Nummer, an der sich aktuell ein wenig die Geister scheiden: Ja, natürlich ist das Werbung für ein Unternehmen, dem man durchaus kritisch gegenüber stehen darf/muss. Wir selbst halten uns da ja mit Kritik beileibe nicht zurück, wie ihr zum Beispiel hier lesen könnt — oder hier und hier. Und ja, selbstverständlich kachelt da jetzt ein völlig funktionsloser Roadster für tausende Jahre als Weltraumschrott durchs All.

Aber es gibt eben auch eine andere Seite. Die Seite, auf der ich mich befinde und von der ich mir wünsche, dass der Großteil der Menschheit sich auf diese Seite schlagen kann: Logisch nämlich, dass Musk das Vögelchen nicht ins All gefeuert hat, ohne verschiedene Kameras anbringen zu lassen. Und die Summe aus einer Weltraumrakete, einem Auto und entsprechenden Kameras ergibt dann eben das hier:

Eine Sternstunde der Raumfahrt

Als das Spektakel gestern losging, war ich gerade auf der Heimreise von einem fantastischen Kurzurlaub in Wien. Bedeutet, ich konnte leider nicht live im Stream verfolgen, wie der Start erfolgte. Aber spätabends zuhause sog ich nicht nur die unfassbar schönen Bilder aus dem Weltraum gierig in mich auf, sondern verfolgte auch noch das Treiben in den sozialen Medien.

Ja, natürlich gab es dort die Hater: „Musk ist ein Selbstdarsteller“, erkannten die einen; „Weltraumschrott“ lamentierten die anderen. Aber die meisten Menschen, die wirklich interessiert und dem Fortschritt gegenüber stets aufgeschlossen sind, haben sich teils mit einer kindlichen Begeisterung und Freude geäußert und die komplette Mission Schritt für Schritt begleitet und abgefeiert. Das perfekte Beispiel stellte für mich der von mir sehr geschätzte Robert Basic dar, der die Geschehnisse eifrig kommentierte:



Es geht um so viel mehr als um schöne Bilder, das ist ganz klar. Es geht darum, einen Zweig der Wissenschaft — eben die Raumfahrt — wiederzubeleben. Ende der 60er Jahre landeten die ersten Menschen auf dem Mond und wenn wir fair sind, halten sich die Erfolge seit dieser Zeit in überschaubaren Grenzen. Ja, wir haben außer einer stets wachsenden internationalen Raumstation auch einen Rover auf dem Mars und können Roboter auf einem 500 Millionen Kilometer entfernten Kometen absetzen. Aber ich habe das Gefühl, dass erst jetzt wieder eine Aufbruchstimmung zu verspüren ist, gepaart mit der Hoffnung, dass in absehbarer Zeit Menschen erneut den Mond betreten werden — und dann irgendwann eben auch den Mars. Wir waren gestern definitiv Zeuge bei einer Sternstunde der Raumfahrt!

Mein ganz subjektiver Eindruck ist schon seit Jahren, dass wir in unglaublich spannenden Zeiten leben. Zeiten, die viel mit uns machen und in denen wir äußerst wachsam sein müssen, wie sehr wir uns neuen Technologien ausliefern. Aber eben auch Zeiten, in denen so viel möglich scheint und sich so viele neue Wege in eine bessere Welt öffnen.

Elon Musk ist bei aller verdienten Kritik ein Mensch, der dazu in der Lage ist, viele andere Menschen zu motivieren und anzutreiben. Der ihnen das Gefühl gibt, dass auch in der heutigen, schwierigen Welt noch alles möglich ist und dass es sich lohnt, an seinen Träumen festzuhalten, egal für wie behämmert einen alle anderen halten.

Unbestritten dürfte auch unter Musk-Hatern sein, dass er in der privaten Raumfahrt ganz neue Benchmarks setzt. Die Falcon Heavy ist die mächtigste und größte Trägerrakete, die auf unserem Planeten derzeit im Einsatz ist, also sollte niemand so fahrlässig sein, die Weltraumpläne lediglich als eine Spinnerei eines spleenigen Milliardärs abzutun.

Und die Tatsache, dass im Gegensatz zu anderen Raketen wichtige Elemente wiederverwendbar sind, macht die SpaceX-Raketen günstiger und somit zu einem echten Brocken, den die Konkurrenz erst mal bewältigen muss. Auch hier zeigt sich dann wieder, wie weit man bei SpaceX bereits heute ist. Auch, wenn der zentrale Antrieb nach dem Lösen von der Falcon Heavy in der Nähe der dafür vorgesehenen Plattform in den Atlantik geballert ist — die beiden anderen Booster landeten punktgenau. Auch das sind meiner Meinung nach unglaublich beeindruckende Aufnahmen: