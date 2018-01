Der hierzulande bisher nur wenigen Insidern bekannte chinesische Autohersteller Byton hat auf der diesjährigen CES 2018 sein “seriennahes” Konzept eines Elektro-SUV vorgestellt. Während man in Europa erst ab 2020 Elektroautos anbieten wird, wird das Fahrzeug andernorts bereits ab 2019 erhältlich und deutlich günstiger als z.B. das bereits heute erhältliche Tesla Model X sein. Allerdings betont das Unternehmen, dass man durchaus ganz andere Konkurrenten im Blick habe: „Unsere Wettbewerber sehen wir bei den großen deutschen Premium-Herstellern Mercedes, BMW und Audi“, betonte Byton-Chef Carsten Breitfeld im Rahmen der Messe. Diese Ambitionen werden verständlich, wenn man Carsten Breitfelds bisherige Karriere kennt – der jetzige Byton-Chef war schließlich früher Manager bei den Bayerischen Motorenwerken und kennt sich dementsprechend mit dem Markt, der Zielgruppe und den Qualitätskriterien der Kundschaft aus. Byton unveils their new concept smart intuitive electric vehicle at @MandalayBay #CES2018 pic.twitter.com/DedoByodu5 — CES (@CES) January 7, 2018 Neben der Leistung und der nach heutigen Maßstäben langstreckentauglichen Reichweite setzt Byton bei dem SUV-Crossover auf weitere Merkmale, die in den kommenden Jahren zunehmend wichtiger werden. So soll das Fahrzeug neben seinem vollelektrischen Antrieb auch über (teil)autonome Fahrerassistenzsysteme Level 4 verfügen und alle erdenklichen Anforderungen an ein digitalisiertes Fahrzeug erfüllen. “Always connected” gehört bei Byton nach den bisher vorliegenden Angaben zum Programm. Der Preis ist eine Kampfansage Zwei verschiedene Ausstattungs- und Leistungsvarianten sollen ab dem kommenden Jahr angeboten werden. Zum einen wird es eine Ausführung mit einem einzelnen, an der Hinterachse angebrachten Elektromotor geben, der es auf eine Leistung von 200 kW (272 PS) bringen soll. Zum anderen ist eine Allrad-Variante geplant, die sowohl vorne als auch hinten jeweils einen Elektromotor besitzt, die es gemeinsam auf 350 kW (476 PS) bringen. Die Reichweite der der kleineren Ausstattungsvariante mit eingebautem 71kWh-Akku soll bei 400 Kilometern (NEDC) liegen, während die höhere Ausstattungsvariante mit Allradantrieb einen 95kWh-Akku besitzt und es mit selbigem auf 520 Kilometer Reichweite (NEDC) bringt. Sofern man einen entsprechenden Schnellader besitzt oder an einer solchen Ladesäule “tankt”, soll der Akku in rund 30 Minuten wieder zu 80% geladen sein.

Knapp 45.000 USD bzw. 37.500 Euro will Byton nach den bisher vorliegenden Information für die Einstiegsvariante verlangen, was angesichts der – zugegeben: noch nicht sonderlich präsenten Konkurrenz – eine echte Kampfansage ist. Der grund für diesen Preis dürfte auf der Hand liegen: das Unternehmen will möglichst schnell auf eine relevante Stückzahl skalieren, die man wiederum für eine “Eroberung” des Weltmarkts mit solchen Fahrzeugen braucht.

An den dazu benötigten Finanzmitteln dürfte es bei Byton nicht scheitern, zu den Investoren des Autobauers gehören u.a. (der auch bei Tesla und dem HERE-Konsortium involvierte) Internet-Riese Tencent sowie der Auftragsfertiger Foxconn. So erklärt sich auch, warum man neben Carsten Breitfeld noch eine Reihe weiterer EX-BMWler für das Projekt begeistern konnte: neben dem Designer Benoit Jacob und dem CMO Henrik Wenders war auch der Mitgründer Daniel Kirchert früher bei den Süddeutschen beschäftigt. Zudem holte man sich verschiedene Manager und Entwickler an Bord, die zuvor u.a. bei Tesla, bei Apple und bei Google waren.

Teilautonom und volldigital

Der zwei Meter breite und circa fünf Meter lange SUV (oder ist es ein Crossover?) ist mit der dazu benötigten Zahl von Kamareas, Radarsensoren und Lasern ausgestattet, die – bei entsprechender Zulassung ab circa 2020 – das teilautonome Fahren der Stufe 4 ermöglichen könnten. Bei der Auslieferung soll das Fahrzeug bereits Level 3 beherrschen. Unklar ist zum jetzigen Zeitpunkt, ob bzw. inwieweit Byton in diesem Bereich auf externe Partner setzt. Fest steht, dass sich das Fahrzeug technologisch “aufrüsten” lässt und gegebenenfalls modular an aktuelle, eventuell bahnbrechende Entwicklungen der kommenden Jahre angepasst werden kann.

Denn Innenraum dominiert ein riesiges, von einer Seite zur anderen Seite reichendes Touchscreen-Display mit einer Länge von circa 120 Zentimetern. Auf diesem werden z.B. in Echtzeit die aktuellen Fitnesswerte des Fahrers angezeigt, die ein Fitnesstracker oder verschiedene Sensoren im Fahrzeug messen und so z.B. einen Sekundenschlaf vermeiden oder Stress erkennen könnten. Zudem zeigt das Display bei einer entsprechenden Verbindung die anstehenden Termine an, spielt im autonomen Modus oder parkend Filme ab oder blendet die Cover und Titel der aktuellen Playlist ein.

Weitere Details zeigen sich erst auf den zweiten Blick. So besitzt das Auto keine Türgriffe – der Wagen öffnet sich, wenn die Kameras ein vorher als zugangsberechtigt erfasstes Gesicht erkennen. Wird eine Person erkannt, werden alle Daten abgerufen, die mit der persönlichen Byton ID verknüpft sind. Byton setzt dabei auf eine Cloud-Anbindung und ein eigenes Netzwerk namens “Byton Life”, über das eine Person seine persönlichen Daten fahrzeugübergreifend nutzen könnte.

Neben der bereits erwähnten Gesichtserkennung sollen sich verschiedene Funktionen des Fahrzeugs per Gestensteuerung ansprechen lassen, zudem gibt es eine Sprachsteuerung inklusive Alexa-Integration. Besonders interessant dürfte werden, dass das Auto angeblich “lernfähig” ist und eine Künstliche Intelligenz im laufe der Zeit besondere Vorlieben des Fahrers erkennt und verarbeitet.