Pünktlich zur CES 2018 kooperiert der Computerhersteller Lenovo mit Google. Zusammen stellen die beiden Unternehmen zwei Geräte vor, die auf den Namen „Smart Display“ hören. Sie sind intelligente Sprachassistenten die ihr Zuhause in einem Phablet-ähnlichen Gerät mit großem Lautsprecher gefunden haben. Wie die Kooperation schon vermuten lässt, unterstützt das Device natürlich den Google Assistenten, der entweder auf einem 8 Zoll oder 10 Zoll großen Screen zum Leben erweckt wird.

Das Smart Display wird also in zwei Ausführungen kommen, die sich nicht nur in der Größe des Bildschirms unterscheiden. Die Rückseite ist in der kleineren Version in einem schönen Grau gehalten, während der Rücken des 10 Zoll Modells eine Holzoptik aufweist, die sich auch genauso anfühlt. Bei beiden Versionen dient sie allerdings als Standfuß. Das Gerät lässt sich so entweder im Hoch- oder im Querformat aufstellen, je nachdem, wie man es gerade braucht.

Doch welchen Zweck erfüllt Lenovos Smart Display mit Integration des Google Assistenten? Im Gespräch mit den beiden Unternehmen wurde vor allen Dingen ein Einsatzort für das Gerät genannt: Die Küche. Denn der Sprachassistent macht die Anwendung besonders einfach, sodass er einen am besten unterstützen kann, wenn man gerade alle Hände voll zu tun hat. Dabei werden natürlich genau die gleichen Funktionen angeboten, die auch Google Home zu bieten hat, nur dass diese eben von einer visuellen Komponente unterstützt werden.

So kann der Google Assistent beispielsweise Rezepte vorlesen und einem auf Nachfrage sogar Koch- oder How-To-Videos zeigen. Ist das eigene Smartphone per Bluetooth mit dem Smart Display verbunden, können Termine ausgelesen werden oder aufs Handy geschickt werden. Die Idee hinter dem Gerät ist, Familien die Möglichkeit zu geben, mehr Zeit in ihrem Alltag einzusparen, indem das Smart Display als Smart Home Hub und Assistent fungiert. So können auch Nest-Geräte angebunden werden.

Nun aber mal Butter bei die Fische, wie siehts denn im Inneren des Smart Displays aus? Angetrieben werden beide Versionen mit der neu angekündigten Qualcomm Home Hub Plattform, die auf dem Qualcomm SDA 624 SoC basiert. Die CPU, GPU und DSP ist ebenfalls integriert, außerdem unterstützt das Smart Display Wi-Fi- und Bluetooth-Konnektivität.

Bei der 8 Zoll Version löst der Bildschirm „nur“ in HD auf, während die 10 Zoll Version einen Full-HD Screen bietet. Beide haben einen 10 Watt-Breitbandlautsprecher verbaut. Die Knöpfe am äußeren Rand reichen vom Powerbutton, dem Lautstärkeregler und dem Mute-Button bis hin zum Schieberegler für die Kamera. Mit diesem lässt sich die Kamera ganz leicht abdecken.

Die beiden Ausführungen des Smart Displays werden noch in diesem Sommer auf den Markt kommen. Die größere von ihnen wird rund 210 Euro kosten, während man für die 8 Zoll Version 170 Euro zahlen muss.