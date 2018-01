China: Erste Solar-Autobahn der Welt eingeweiht

Die Hauptstadt der chinesischen Provinz Shandong heißt Jinan und verfügt über eine Ring-Autobahn, die die komplette Stadt umschließt. Das wäre hier nicht besonders berichtenswert, hätte es mit dieser Autobahn nicht eine besondere Bewandtnis: Auf ihr befindet sich ein 1000 Meter langer Test-Abschnitt, die komplett mit Solarpanels ausgelegt wurde.

Es ist nicht der erste Test einer Solar-Straße, aber eben der erste Autobahnabschnitt, den man da jetzt im Osten Chinas bestaunen und natürlich auch nutzen kann. Die Panels bedecken eine Fläche von 5.875 Quadratmetern und sollen in der Lage sein, pro Jahr eine Million Kilowattstunden Strom zu erzeugen — genug, um 800 Haushalte zu versorgen.

Der Plan sieht aber nicht vor, dass mit dem erzeugten Strom in erster Linie private Haushalte versorgt werden sollen. Stattdessen wird die Energie dazu genutzt, Straßenbeleuchtungen, Info-Schilder, Überwachungskameras etc. zu betreiben. Was darüber an Strom hinausgeht, wird dann ins staatliche Stromnetz eingespeist.

Der futuristische Straßenbelag, der von der Qilu Transportation Development Group verlegt wurde, besteht aus drei verschiedenen Schichten: Zunächst mal gibt es unten eine dämmende und isolierende Schicht, darüber folgt dann das eigentlich Solarmodul und darüber schließlich haben wir dann einen transparenten Belag. Der schützt die Solarpanels, ist ebenso robust wie ein normaler Straßenbelag, lässt aber die notwendige Sonne hindurch.

Gegenüber normalem Asphalt soll diese Solar-Autobahn sogar den zehnfachen Druck aushalten können, zudem berichten die ersten Testfahrer auf dieser Strecke, dass sich dieser Straßenbelag nicht spürbar von einem herkömmlichen unterscheidet. Auch die Bremswege sollen identisch bleiben, so dass dem Autofahrer durch den neuen Belag keinerlei Nachteil ensteht.

Im Gegenteil sogar – der neue Belag, der selbstverständlich deutlich teurer ist als normaler Asphalt, bringt neben der Gewinnung von Strom noch weitere Vorteile mit sich: Mithilfe dieser Panels wird es künftig möglich sein, Elektrofahrzeuge via Wireless Charging aufzuladen, zudem ist die Strecke bereits für autonom fahrende Autos optimiert.

Weiter soll es später möglich sein, mithilfe des speziellen Belags für stabiles Internet zu sorgen und auch die Straße so weit aufzuheizen, dass man eine Schneedecke schmelzen kann. Zu den Kosten hat sich das Unternehmen nicht konkret geäußert, gibt allerdings an, dass diese etwa bei der Hälfte von vergleichbaren Projekten befände. Außerdem setzt die Qilu Transportation Development Group darauf, dass mit dem steigenden Erfolg von Solarenergie in China und der größeren Verbreitung auch die Preise weiter senken werden.

Logischerweise stellen sich auch ein paar Fragen — schließlich ist es zunächst mal nur ein Testballon der Chinesen. Es muss also herausgefunden werden, wie sich dieser Belag im Langzeit-Test bewährt, wie effektiv die Panels sind, die höheren Kosten beim Bau müssen dem tatsächlichen Ertrag und Nutzen gegenüber gestellt werden und vieles mehr.

Experten sprechen davon, dass solche Straßen künftig dazu beitragen könnten, dass wir komplett auf Atomstrom verzichten können. Die Rede ist davon, dass keines dieser Werke mehr notwendig wäre, sollte man 15 Prozent der Verkehrsflächen mit solchen Solarpanels nutzbar machen. Logisch, das ist noch Zukunftsmusik — aber eben auch eine fast zu schön klingende Melodie, die immer lauter klingt, wenn ihr mich fragt.

