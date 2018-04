In wenigen Monaten werden die ersten Hersteller in den USA einen kumulierten Absatz von 200.000 Elektroautos erreicht haben. Zum Ende des Quartals, an dem dieses Ziel erreicht ist, wird der schrittweise Ausstieg aus dem Bundesförderprogramm für Elektroautos ausgelöst und die bisher hohe Steuerbegünstigung von 7500 USD wird in mehreren Stufen reduziert.

Zum Jahresende 2017 war noch völlig unklar, ob die die Förderung von Elektroautos überhaupt die Steuerreform von Donald Trump und seiner Republikanischen Partei überlebt. Der Kongress der Vereinigten Staaten, bestehend aus dem sogenannten Senat und dem Repräsentantenhaus, konnte sich schließlich auf ein Steuerpaket einigen, dem viele andere Projekte zum Opfer fielen. Doch die nicht unumstrittene Förderung von elektrisch angetriebenen Autos blieb – und seitdem tickt die Uhr für Tesla, General Motors und Co.

Gegenwärtig können alle Käufer in den Vereinigten Staaten beim Kauf eines Elektrofahrzeugs abhängig von der Batteriekapazität eine einmalige Steuergutschrift von bis zu 7500 US-Dollar erhalten. Sobald ein einzelner Hersteller modellübergreifend insgesamt 200.000 Einheiten verkauft hat, wird seinen Kunden der volle Betrag nur noch bis zum Ende des nachfolgenden Quartals gewährt. Danach können über einen Zeitraum von zwei folgenden Quartalen (6 Monate) nur noch 3.750 US-Dollar (50%) geltend gemacht werden, worauf wiederum zwei weitere Quartale mit 1.875 US-Dollar Steuergutschrift (25%) folgen.

Wenn der frühe Erfolg zum Verhängnis wird

Danach endet die Steuerförderung für die Kunden des Herstellers endgültig. Während der schrittweisen Zurückstufung der Steuerförderung gibt es keine Volumenbeschränkung. Der Hersteller verschiedener Elektroautos kann in ersten drei Monaten nach Erreichen der 200-Tausender-Marke, in den darauffolgenden zwei Quartalen mit 3750 USD Steuerförderung und in den darauf wiederum folgenden 6 Monaten mit 1875 USD Steuerförderung so viele Elektroautos wie möglich produzieren und verkaufen.

Selbstfahrend und elektrisch:

Jaguar und Waymo (Google) schließen strategische Partnerschaft

Es gibt mehrere Hersteller, die sich auf dem US-amerikanischen Markt der Grenze von 200.000 Elektroautos nähern und dann in Gefahr laufen, dass ihnen der eigene Erfolg sprichwörtlich zum Verhängnis wird. Gerade in den heftig umkämpften Preisklassen bis ~50.000 USD ist die Höhe der Steuerförderung ein wichtiges Verkaufsargument. Kann ein Hersteller seinen Kunden in einer bestimmten Phase nur 3750 USD zusichern, während der andere weiterhin mit den vollen 7500 USD lockt, kann das einen erheblichen Einfluss auf die Verkaufszahlen haben.

Die “vielversprechendsten” Kandidaten für das Erreichen der 200-Tausender-Marke sind:

Tesla (bisher ca. 175.000 Einheiten)

General Motors, GM (bisher ca. 175.000 Einheiten)

Nissan (bisher ca. 115.000 Einheiten)

Ford (bisher ca. 100.000 Einheiten)

Toyota (bisher ca. 75.000 Einheiten)

BMW (bisher ca. 65.000 Einheiten)

Man darf davon ausgehen, dass fast jeder dieser Hersteller einen “Kniff” anwenden wird, um die US-Bundesförderung so lange wie irgend möglich aufrechtzuerhalten. Denkbar wäre z.B., dass man zum Ende des Quartals, an dem die 200.000 Einheiten erreicht werden, eine Verzögerung der Auslieferungen an die Kunden einleitet und sich so ins nächste Quartal rettet. Der Effekt einer solchen Maßnahme wäre, dass der volle Betrag von 7500 USD drei weitere Monate gewährt wird, das Auslaufen der Steuerförderung also später beginnt.

Tesla, ohnehin Spitzenreiter in der Tabelle der bisher insgesamt verkauften Fahrzeuge, steigert nach eigenen Angaben die Produktion und Auslieferung seines “Model 3” enorm. Bei noch verbleibenden 25.000 Fahrzeugen und einer zum Quartalsende angekündigten Produktion von 5000 Fahrzeugen pro Woche – plus Model S, plus Model X – könnten die Kalifornier die Grenze bereits im Juni erreichen.

Der Konkurrent General Motors, der in den kommenden Monaten die Produktion seines “Bolt” steigern will, hätte dann für mindestens drei, vielleicht sogar für sechs Monate ein Ass im Ärmel und könnte einige für einige Stornierungen von bisher reservierten Fahrzeugen sorgen. Nissan lauert dahinter mit dem neuen Leaf, während andere Hersteller in aller Seelenruhe ihr Portfolio für die darauf folgenden Quartale ausrichten.

Insbesondere Tesla steht noch in einem weiteren Punkt unter Druck. Mit der Steuerreform der Republikaner wurde die Besteuerung von Unternehmen verringert. Davon profitieren aber nur Unternehmen, die tatsächlich Gewinn machen. Tesla, weiterhin hohe Verluste schreibend, hat davon vorerst nichts und muss befürchten, dass die Konkurrenten einen Teil der Trumpschen Steuerermäßigungen auf die Preise ihrer Elektroautos umlegen.