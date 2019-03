Hier sitzt er wieder, der Tech-Blogger ohne Führerschein — und schreibt darüber, dass er sich wünscht, dass die Innenstädte von Autos befreit werden oder die Autos zumindest eine deutlich geringere Rolle spielen müssen als bislang. Ja, kann man leicht sagen, wenn man eh nicht auf ein Auto angewiesen ist und in der Innenstadt wohnt — immerhin hab ich dabei nichts zu verlieren.

Aber ich versuche die Dinge natürlich bestmöglich neutral zu betrachten und selbst aus einem anderen Blickwinkel habe ich das Gefühl, dass die Zeit reif ist dafür, dass die Innenstädte ein ganz neues Gesicht bekommen. Und ja: Dieses neue Gesicht wird deutlich weniger mit Automobilen zu tun haben, als wir alle es gewohnt sind.

Allerdings ist es gerade in Deutschland schwierig, eine Lanze für irgendwelche Pläne zu brechen, die sich gegen die große Auto-Fangemeinde richten. Glaubt ihr nicht? Dann erinnert euch an die Tempolimit-Diskussion neulich. Ja, natürlich müssen wir alle irgendwie den Planeten retten — aber bitte nicht mit langsameren Spritztouren auf deutschen Autobahnen, so zumindest der Tenor nicht weniger Menschen.

Aber ich habe das Gefühl, dass dennoch derzeit ein Umdenken stattfindet und das ist ein so fundamentales Umdenken, dass sich dem niemand mehr wirklich entziehen kann. Das geht damit los, dass die ganzen großen Hersteller in Deutschland (endlich) mächtig Fahrt aufnehmen, was die Produktion von E-Fahrzeugen angeht.

Wir reden hier ständig über Sharing-Modelle und andere Services, über Smart Cities und über E-Roller. Die Themen sind also nicht nur in der Bundespolitik und in den Chefetagen der Unternehmen angekommen, sondern auch in der Mitte der Gesellschaft. Die Frage, die ich mir da jetzt nur stelle: Wird das Auto aktuell zu sehr verteufelt?

Ich bin wie gesagt dafür, dass anderen Transportmöglichkeiten in den Städten mehr Platz eingeräumt wird und dass man sich diesen Platz von den Autos holt: Also zukünftig weniger Spuren für Autos und weniger Parkplätze. Aber ich denke ebenso, dass das ein langer Prozess ist, bei dem es weder über Nacht eine komplett neue Infrastruktur geben kann, noch können die Bewohner der Städte allesamt auf alternative Verkehrsmittel ausweichen.

Da klingt es dann ein wenig harsch, wenn die Berliner Verkehrssenatorin Regine Günther einen Satz wie “Wir möchten, dass die Menschen ihr Auto abschaffen” raushaut. Ich halte das in der Sache für richtig, aber es dürfte für eine Vielzahl von Autofahrern gefährlich klingen. Viele Jahre lang war das Automobil besonders in Deutschland sowas wie das goldene Kalb, um das wir alle getanzt haben. Wir sind ein Volk von Autofahrern, dürfen auf den Autobahnen rasen und die ganze Welt schwärmt von Autos made in Germany.

Da ist es schwierig, eine solche 180-Grad-Kehrtwende zu vollziehen, wie sie teilweise gefordert wird bzw. wie sie sich für viele Autofahrer abzeichnet. Wir müssen selbstverständlich immer im Blick haben, dass sich die Mobilität gerade komplett auf den Kopf stellt und dass wir darauf hin arbeiten müssen, die Städte entsprechend neu zu gestalten. Aber wir müssen uns dafür auch die notwendige Zeit nehmen — und vor allem die Bevölkerung mitnehmen.

In Deutschland fühlen sich — teils unnötig — viel zu viele Menschen abgehängt. Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es oftmals eine gefühlte und keine tatsächliche Realität ist, allen tatsächlichen Problemen zum Trotz. Aber Menschen, die einen Hang dazu haben, so zu empfinden, werden eventuell auch jetzt beim Auto das Gefühl bekommen, dass “die da oben” nun das nächste Objekt gefunden haben, um dem Volk das Leben schwer zu machen.

Es ist also ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen und mit “wir” meine ich so ziemlich jeden, der sich zum Thema äußert: Blogger wie wir, aber eben auch die Wirtschaft, die Politik und der kleine Mann auf der Straße. Durch den geschätzten Don Dahlmann bin ich auf einen Artikel gestoßen, in welchem sich der Professor für Verkehrswissenschaften Hermann Knoflacher ziemlich eindeutig äußert.

Der Professor spricht davon, dass das Auto bzw. der Autofahrer asozial ist und ein Virus, der sich in unseren Städten ausgebreitet hat. Städte, die eben mittlerweile für Autos gebaut werden und nicht mehr für den Menschen. Ich selbst bin auch der Meinung, dass in vielen Städten tatsächlich erkennbar ist, dass dem Auto eine viel zu hohe Bedeutung beigemessen wurde. Dennoch stört mich die Tonalität, mit der jetzt so flächendeckend gegen das Auto geschossen wird. Knoflacher ist dabei nicht irgendwer, sondern hauptverantwortlich dafür, dass in Wien heute sehr viel weniger Autos durch die Innenstadt kurven als noch vor einigen Jahren. Auf die Frage, was genau das größte Problem des Verkehrs ist, erklärt er:

Die Menschen begreifen nicht, dass das Auto sie in eine völlig andere Raum-Zeit-Dimension katapultiert, die sie nicht verstanden haben. Sie fühlen sich gut, während sie die Natur zerstören, die Landschaft zerstören, die Städte zerstören, die Wirtschaft zerstören. Das sind langsame Prozesse, die viele nicht bemerken. Dazu kommt, dass das Auto Menschen mit nachhaltigen Verkehrsmitteln den Boden entzieht, indem es den öffentlichen Raum zur lebensgefährlichen und ungesunden Umwelt macht. Hermann Knoflacher, Professor für Verkehrswissenschaften

Ich glaube, dass der gute Mann ganz viele richtige Ideen hat. Das bezieht sich nicht nur aufs Verbannen der Autos, sondern vielmehr darauf, andere Möglichkeiten — das Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel sowie natürlich auch das Gehen — einfach attraktiver zu gestalten. Aber ich hab das Gefühl, dass das anders verpackt werden muss, damit man möglichst die komplette Bevölkerung mitnimmt und nicht neue Gräben gezogen werden durch eine Gesellschaft, die oft eh schon heillos zerstritten wirkt. Wir müssen das Auto — oder zumindest das primär privat genutzte Auto — über kurz oder lang loswerden, aber wir sollten jetzt nicht eine ganze Industrie und jeden Autofahrer stigmatisieren.

Was denkt ihr darüber? Ist diese Vorgehensweise, sehr schnell und konsequent Änderungen in den Städten durchzusetzen, die einzig zulässige? Oder sollte man die zweifellos notwendigen Veränderungen lieber moderater vorantreiben und vor allem auch moderater kommentieren? Schreibt es uns in die Comments.

