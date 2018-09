Es soll Stimmen geben, die felsenfest davon überzeugt sind, dass die Autoindustrie untergeht. In Deutschland ist das eine durchaus übliche Behauptung, die gerne im Rahmen des Dieselskandals, dem Festhalten am Verbrenner und dem Aufkommen der Elektro-Ära festgemacht wird. Alte Pfründe, alte Manager. Sind das nun platte Behauptungen oder wie könnte man dem rationaler und analytischer auf den Grund gehen, ohne beim üblichen Stammtisch-Niveau zu landen?

Betrachten wir am besten einen der drei deutschen Hersteller, BMW. Die sich durch ihren Fokus auf den Bau von Pkws (und Motorräder als kleiner Nebenzweig) auszeichnen. Daimler hingegen ist zusätzlich im Bereich Vans und Trucks sowie Busse unterwegs, was die Sache schwerer machen würde. Und VW ist als Konzern nahezu unübersichtlich. Bleiben wir daher beim kleinsten und zugleich im direkten Vergleich finanzschwächsten Unternehmen aus Bayern (bezogen auf Umsatz, Cash Flow und Höhe der Forschungsausgaben).

Wo kommt BMW her, wie hat sich das Unternehmen entwickelt und wo marschiert es hin? Wie groß sind die Freiheitsgrade für BMW, um variabel auf die künftigen Marktanforderungen nicht nur zu reagieren, sondern auch zu agieren? Wir sollten hierzu erstmal die Dimension des Autogeschäfts von BMW verstehen lernen.

BMW 1982

In diesem Jahr verstarb der Retter und eigentliche Erschaffer von BMW, Herbert Quandt. BMW erging es in den frühen Jahren nach dem zweiten Weltkrieg nicht allzu gut. Und beinahe wäre BMW in Daimler aufgegangen. In etwa vergleichbar mit der Story, wie Microsoft Apple rettete? Nicht ganz, aber wie Steve Jobs Apple vor der Pleite rettete. Dazu die faszinierende Wirtschaftsgeschichte von BMW anno 1959, die voller Dramatik war: Die unglaubliche Rettung von Weiß-Blau.

Wie sah aber BMWs Autowelt 1982 aus? Hierzu ein Blick in den damaligen Geschäftsbericht (Archiv). Zu der Zeit setzte BMW etwas unter 400.000 Pkws ab, ein Drittel im Inland, zwei Drittel im Ausland. Der Umsatz belief sich auf unter 10 Milliardem Deutsche Mark (in etwa 4,7 Mrd. Euro). Die 41.000 Mitarbeiter verteilten sich auf lediglich drei Inlandswerke und weitere Stellen. Die Modellpalette war im Vergleich zu heute ebenso sehr bescheiden: 3er, 5er, 6er und 7er. Das war es schon. Der stärkste Motor war in einem 745i eingebaut und kam auf 252 PS. Mehr nicht? Nein, das war für damalige Verhältnisse exorbitant. Das heute kleinste BMW-Modell, ein BMW M140i, kommt auf 340 PS.

Hierzu einige Charts:

Die bescheidene Modellpalette

Die oben genannten Geschäftszahlen im Einzelnen

Halten wir fest: BMW fand eine recht einfache Welt vor. Eine wenige Automodelle mussten an Mann und Frau gebracht werden. Der Großteil ging davon in die USA und Japan, aber auch natürlich nach Europa. Asien außer Japan war ein Nischenmarkt. Der globale Handel nahm in de 80ern und spätestens in den 90ern dann erst richtig Fahrt auf. Wovon BMW sowie die gesamte deutsche Autoindustrie erheblich profitierte.

Die Deutschland AG going global

Wir dürfen nicht vergessen, dass bis in die 90er Jahre hinein die deutsche Wirtschaft als „Deutschland AG“ bezeichnet wurde. Einige wenige Finanzinstitute bildeten eine Art kontrollierenden Hegemon. Wenn sie den Daumen senkten, war es um ein Unternehmen geschehen. Wer Vorstand in einer der Autofirmen wurde, bestimmten die großen Banken und Versicherungen. Um jedoch global zu expandieren, benötigte man mehr Geld als man eigentlich verdiente. Also? Musste man die Kontrolle und die Kapitalbeteiligungen untereinander erheblich (und steuervergünstigt, was die die deutsche Regierung in die Wege leitete) entflechten, um ausländische Investoren auf den Kapitalmärkten anzulocken. Somit war der Weg ins Ausland völlig frei. Auch bedingt durch internationale Zollabkommen sowie Standorterleichterungen. Die gesamte Expansion der deutschen Automobilindustrie wurde nicht etwa durch eine Verlagerung der Arbeitskräfte getragen, sondern durch den Aufbau von neuen Arbeitsplätzen an einer Unzahl von Standorten im Ausland, während die Personaldecke in Deutschland ungefähr auf gleichem Niveau verharrte.

BMW Modelle 1995

Ein kurzer Zwischenblick Jahre später: die Differenzierung war zu der Zeit bereits etwas fortgeschritten. Kombis gesellten sich hinzu, die immer beliebter wurden. Von SUVs war zu der Zeit noch weit und breit nichts zu sehen (heute alle X-Modelle von BMW). Halten wir das auch fest: Die immer tiefere und nischigere Ausdifferenzierung der Modellpalette wurde und ist bis heute ein wichtiges Standbein, um auf dem Markt Erfolg zu haben. Ebenso nahm die Zahl der Sonderausstattungen drastisch zu. Heute wird beispielsweise nur jeder 3 millionste Audi völlig gleichartig ausgeliefert. Zur Feier – weil dieses Ereignis so selten ist – stehen kurz die Bänder still. Behalten wir diese unglaubliche Artenvielfalt der Modellbasisvarianten im Kopf. Ebenso die starke Expansion auf Auslandsmärkten. Die wir gleich bei BMW 2017 beschauen können.

BMW 2017

Willkomen im Heute. Die BMW-Welt ist ungleich größer geworden. Sowohl vom Absatz, Umsatz, Investitionssummen, Anzahl der Standorte und Märkte. Auch die Modellpalette ist mittlerweile nahezu unüberschaubar: 1er, 2er, 3er, 4er, 5er, 6er, 7er, 8er, X1, X2, X3, X4, X5, X6, i3, i8 in unterschiedlichsten Varianten. Dazukommen 15 Modellvarianten der M-Perfomance und M-Reihe. Und BMW feuert jedes Jahr eine selbst für Autojournalisten kaum im Kopf zu behaltende Anzahl neuer Modelle heraus (anbei ein Schaubild für den 2018er Releaseplan).

Wisst ihr noch? Oben sprachen wir von drei Werken. Heute? 31 Standorte in 14 Ländern, davon 19 Werke von BMW: 13 Autowerke, 2 Bike-Werke, 3 Komponentenwerke und 1 Versorgungsunternehmen. 5 Joint Ventures, 4 Partnerwerke und 3 Auftragswerke. 16 Forschungs- und Entwicklungsstandorte. Sowie 43 Vertriebsstandorte. Bäm! Weitere Eckdaten?

Umsatz: 88,58 Mrd Euro

Absatz: 2.463.526 Pkws (296.000 Inland und 2.167.700 Ausland)

Mitarbeiter: 130.000.

Diese Chart zeigt die Marktanteile für das erste Halbjahr 2018 auf:

BMW hat den heutigen Nr. 1 Welt-Absatzmarkt China (der deutlich vor den USA liegt: 25 Mio. vs 17 Mio.) als Premiumanbieter für sich erobert. Neben Daimler und Audi. Alle anderen Premiummarken haben dort nahezu nichts zu melden. Zumal auch weltweit alle drei Anbieter – Audi, BMW, Mercedes – auf rund 80% Marktanteil im Premiumsektor kommen. Dem Premiumsektor wird rund um den Globus ein exzellentes Wachstum bescheinigt. Aus der BMW Investorenpräsie 2018 (.pdf):

Halten wir das auch fest: Der deutsche Premium-Cluster – der geographisch auf lächerliche 300 Kilomter eingrenzbar ist – ist ein wahres Pfund. Jeder Kunde weltweit denkt nicht zuerst an Mercedes, sondern an BMW. Oder an Audi. A german car. Fällt der eine mal ab, glänzt der andere. Jeder der drei profitiert unmittelbar von den anderen beiden Mitwettbewerbern. Und die Kundschaft wird zahlreicher. Was will man mehr als Automanager? Allerbeste Zukunftsaussichten.

Die Dimension des bisherigen Erfolgs muss man sich nur einmal vor Augen halten:

BMW 1982 zu 2017 im Vergleich

19fache Umsatzsteigerung (nominell)

6,5fache PKW-Verkauf

2,3fache Inlandsverkauf

8,8 fache Auslandsverkauf

3fache Mitarbeiterschaft

10fache an Werksstandorten

Personalkostenanteil um 44% gesenkt.

Einfach auf der Zunge zergehen lassen, wie gewaltig diese Sprünge sind. Mit lediglich 3facher Mannschaft fast sieben Mal soviele PKWs produzieren und verkaufen. Der „Trick“ mit den Personalkosten liegt wie oben erwähnt im Ausland: Die Lohnkosten sind schlichtweg um ein Vielfaches geringer. Die Standorte sind demnach weltweit verteilt:

Sind die Personalkostenanteile (zum Umsatz) bei Daimler und VW großartig unterschiedlich?

Sie liegen recht nahe beieinander. VW hat eine erbittert starke Gewerkschaft, so dass die Personalkosten dort etwas höher liegen.

Daimler vs BMW

Letztlich ist es schön zu sehen, dass BMW eine tolle Erfolgsgeschichte hingelegt hat, aber wie haben sie sich zum eigentlichen Primus geschlagen in all den Jahren, gemessen in PKW-Einheiten? Von 1995 an bis 2013 hat BMW (blaue Linie) Daimlers PKW-Sparte (schwarze Linie) hinter sich gelassen. Das hat sich erst wieder in den letzten Jahren ghedreht und Mercedes hat sich die Absatzkrone zurückgeholt. Die Absatzdaten in Mio. Einheiten und in Prozentveränderungen Jahr-zu-Jahr (auch tabellarisch oberhalb gelistet).

Beide hatten ihre Krisenzeiten: BMW hatte mit Rover ein Fiasko erlebt. Daimler leistete sich mit Chrysler einen „fatal error“. Warum wollten beide schneller wachsen? Alte Regel: Größe entscheidet im globalen Wettkampf. Wen Manager demnach von Synergien sprechen, ist das hier ein leibhaftiger Beweis, warum das keine Einbahnstraße ist. Wer nicht aufpasst, vergeudet seine wertvollen und knappen Ressourcen. Und das tut richtig weg, wirkt sich auf Jahre aus. Halte wir das auch fest: Auch wenn die Hersteller unglaublich hohe Umsätze schreiben, ist das keine Garantie für Erfolg noch kann man sich beliebig viele Fehler erlauben. Daimler benötigte 15 Jahre, um BMW wieder einzuholen. Die Bajuvaren hatten mit dem hohen Invest in den i3 (Marktstart des Elektroautos 2013) ihren Mut und ihren Mojo verloren. Das Abenteuer wird auf rund 2 Milliarden Euro geschätzt und war für BMW in riesiger Misserfolg. Obgleich BMW dadurch für eine kurze Zeit als innovativste Firma im globalen Autosektor galt.

Zwischenfazit

BMW darf ohne Weiteres eine superbe Leistung bescheinigt werden. Sie haben sich im Reigen der Autokonzerne exzellent geschlagen und sind eine der begehrtesten Premiummarke rund um den Globus entwickelt sowie etabliert. Bis dato.

Die neue Welt wird völlig anders aussehen allerdings. Verbrenner, Hybride, Elektrautos, Robocars, Mobilitätsservices heißen die Schlachtfelder. Wo muss BMW investieren? Wo deinvestieren? Von wie viel Geld reden wir denn überhaupt, das BMW zur Verfügung steht?

Teil 2: Wo will BMW hin und wo liegt das Dilemma?

Hierzu ein Cliffhanger als Chart ohne Erläuterung