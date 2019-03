Das Honor View 20 im Langzeit-Reise-Check: Vom Pariser Schneesturm ins verregnete Mailand

Smartphones sind unsere Best-Buddies. Wir haben sie immer dabei, sie sind unsere Personal-Assistents, unser Mobile Office, oft der Zutritt zur globalen Welt – egal, ob via Twitter, um über Phones zu debattieren. Tinder fürs Valentines-Date oder Linkedin, um einen neuen VC-Investor für eure nächste Company zu finden. Das Honor View 20 war mein Main-Driver für die letzten Wochen und ist natürlich sehr auffällig: Egal, wo ihr seid, permanent ploppt die “What kind of fancy phone is that”-Frage auf. Denn während Samsung S10, Pixel & Co. auf Understatement setzen, präsentiert sich das View 20 als Rockstar, der nach Aufmerksamkeit giert. Schon alleine weil es schrill in blau reflektiert. Wenig überraschend liefert es auch richtig ab, wenn die Bedingungen optimal sind, doch was passiert, wenn das Wetter umschlägt. Schneesturm in Paris, Dauerregen in Mailand – wir haben das Honor View 20 einem Langzeit-Wetter-Härtetest unterzogen und herausgefunden, warum die Lotch dort sitzt, wo sie sitzt.

v. Benjamin Kratsch

Das Honor View 20: Verdammt nah dran an der Königsklasse

Das Honor View 20 bietet sich schon deshalb als Reisegefährte an, weil der 4000-mAh-Akku sehr lange durchhält: Nach einem kompletten Tag hat es in der Regel noch gut 35-40 Prozent Akku. Wohlgemerkt bei durchaus intensiver Nutzung, auf Reisen macht man ja deutlich mehr Fotos und Videos als normal. Eine schöne Evolution, denn diese massiven Akkus waren vorher nur in extrem dicken Geräten, wie dem Asus ROG Gamer Phone machbar, mittlerweile hat die Branche reagiert – auch das Samsung S10 hat ja 3.500-mAh, das S10+ sogar die 4000 des View 20 – kostet aber wohlgemerkt fast das doppelte. Auch Honors AI-Technologie ist wirklich sehr gut, schon das Honor 10 schoss Instagram-würdige Fotos, die keinen Filter mehr benötigen. Die Frontkamera löst mit 25 MP bei f /2.0 auf, die Hauptkamera mit 48 MP f / 1.8. Es gibt Smartphones, die technisch gesehen hochwertigere Fotos liefern, wenn man ein direktes Shootout im Labor macht – aber sie brauchen mehr Nachbearbeitung.

Und dieser Trend bei Honor setzt sich fort. Nach gut drei Wochen mit dem Honor View 20 kann ich definitiv sagen: Honors KI-Assistent hat mir mit seiner semantischen Bildaufteilung sehr geholfen, weil es 22 Arten von Objekten mit seinen zwei NPUs (Nano-Processing-Units) kategorisiert und an Hand seiner Datenbank optimal filtert. Personen, Objekte, Landschaft und Hintergrund werden einzeln erkannt und optimiert. Vereinfacht runtergebrochen greift die NPU auf eine Datenbank von 1000 Hunden zu, wenn ihr einen Hund fotografiert und nutzt die unterschiedlichen Daten, um das optimale Bild zu kreieren. Es ist vom Prinzip her Machine Learning in der Cloud und auf dem Silikon der Neural Processing Unit, was schon ziemlich beeindruckend ist. Manchen ist das too much, weil es ein bisschen den kreativen Prozess und Skill aus der Bildbearbeitung rausnimmt. Ich mag es, gerade wenn es um den schnellen Instagram-Schnappschuss mit hohem Dynamikumfang geht. Interessant für Foodies und Gesundheitsfans: Honors AI, die jetzt nicht auf Jarvis-Niveau arbeitet, aber sich via Updates immer weiterentwickelt, erkennt den Unterschied zwischen einer Banane, einem Pfirsich und einer Orange und kann euch sagen, wie viel Fruchtzucker sie beinhalten. Das funktioniert wohlgemerkt nur mit unbearbeitet Objekten: Ihr könnt als keinen Fruchtsalat machen und euch dann die Kalorien anzeigen lassen. Aber immerhin sagt euch das System die Kalorien pro Avocado, man weiß also. wie nahrhaft die selbstgemachte Guacamole so ist. Erstaunlich gut funktioniert auch das Abschätzen von Gewicht, wobei die Kamera lediglich die Größe des Objekts scannt und das Gewicht antizipiert – im Test mit etlichem Obst und Gemüse lag das View 20 meist nur knapp 5-7 Prozent über oder unter dem gewogenen Gewicht.

Starke Low-Light-Performance auf Niveau des Mate 20

Reden wir über die Low-Light-Performance, zeigen sich massive Verbesserungen gegenüber dem 10er: Das View 20 zeichnet Objekte bei Nacht sehr scharf und liefert exzellente Fotos im Night-Modus ab. Honor arbeitet sich mit hoher Geschwindigkeit an die Königsklasse rund um Huawei P20, iPhone XS Max, Galaxy S10 und Pixel 3 ran. Das schafft es auch, weil es als eines der ersten Telefone Sonys neuen IMX 586 Sensor verwendet, der Das View 20 ist jetzt schon besser als das Mate, kommt aber eben nicht ganz an das Mate Pro ran. Gute Nachrichten auch für Instagram-Story-Enthusiasten und Video-Freunde: Das Honor 10 hatte in diesem Bereich erhebliche Probleme, Smartphones ohne Videostabilisierung sollten ein No-Go sein. Das haben die Chinesen erkannt, der HiSilicon Kirin 980 (Cortex A76 CPU + Mali-G67 GPU) macht einen deutlich besseren Job in der 4K-Videostabilisierung, allerdings nur mit 30 FPS. Hier zeigt sich dann doch der günstigere Preisbereich deutlich unter einem Galaxy S10 etwa. Wobei das View 20 bereits signifikant teurer als das 10, welches nach wie vor mein ultimativer Budget-Tipp ist. Auch weil die Honors noch 3,5-Klinkenanschlüsse hat, was Freunde hochwertiger Kopfhörer freuen wird. Nach gut drei Wochen Testzeit lässt sich definitiv sagen: Das View 20 ist ein sehr schönes, Performance-starkes Designer-Phone für Fotografen, die auf ein OLED-Display und Wireless-Charging verzichten können. Doch in diesem Feature soll es gar nicht so sehr um klassische Test-Kriterien gehen, sondern Schneestürme, Regen und wie sich die neue Lotch damit schlägt.

Hier ist ein sehr umfangreicher Shootout zwischen Mate 20 Pro und View 20, der einen exzellenten Eindruck in die Stärken und Schwächen gibt:

Die Lotch: eine Frage der Positionierung, bei jedem Wetter

Als ich bei Honor das View 20 in die Hand gedrückt bekam und Paris erkundete, tobte ein Schneesturm. Also vorher crashte ich versehentlich die Hochsicherheitszone in unserem eigenen Hotel, weil ich auf der Suche nach dem Fitnessraum scheinbar einige Security-Checkpoints umgegangen habe, die für den Besuch von Canadas Premier Justin Trudeau (der sich wohl in einem Konferenzzimmer nebenan mit der israelischen Delegation im Vorfeld des Wirtschaftsgipfels in Davos getroffen hatte) aufgebaut wurden. Jedenfalls wurde ich von fünf Sicherheitsbeamten zu meinem Zimmer eskortiert, hat man ja auch nicht jeden Tag. Zurück zum Schnee: Eine spannende Sache, weil wir ja normalerweise Smartphones unter perfekten Bedingungen testen – ja, wir filmen bei Regen, aber aus einem Zug oder Auto heraus. Und es war sehr interessant zu sehen, was Technologie heutzutage kann. Und was sie noch nicht kann, und in welche Richtung sich Sensorik noch entwickeln muss. Der heftige Schneefall in Paris führte zu einer ersten interessanten Erkenntnis, mit der ich so nicht gerechnet hätte: Die Positionierung der Notch, die jetzt eine Lotch ist (Danke an FelixBa für die Wortkreation, offiziell heißt es In-Screen-Frontkamera), also ein Loch im Display mit sehr geringem Durchmesser von von 4,5 Millimetern, hat erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise der Facescan-Technologie. Zum Vergleich hatte ich das Honor 10 dabei, welches sich bei Schneefall schwer tut, das Gesicht zu erkennen.

Warum? Weil der Schnee direkt auf die Notch-Kameras fällt. Um die Gesichtserkennung nutzen zu können, müssen wir das Telefon in einem Winkel halten, wo es keinerlei Schutz vor dem Schnee hat, wodurch der Scanner keine Präzise Abtastung vornehmen kann. Bei Schneefall ist die Gesichtserkennung beim Honor 10 überfordert, was schade ist. Weil Schnee = kalt. Kalt = Handschuhe. Handschuhe = unpraktisch, um seine Pin einzutippen. Doch ändert die Lotch des Honor View 20 daran etwas? In der Tat. Sie befindet sich links im Display, recht weit nach unten verschoben, in einer Aussparung. Ich kann das nicht empirisch belegen, vom Gefühl her schien es aber, dass Schneeflocken hier eher nicht landen können – jedenfalls funktionierte der Facescan mit der Lotch des View 20 signifikant besser. Offiziell handelt es sich dabei in erster Linie um eine Designentscheidung, weil es ein durchgehendes Displayglas ermöglicht. Hat aber eben tatsächlich praktikable Auswirkungen, die durchaus relevant sein könnten für interessierte Käufer – schließlich haben wir je nach Region in Deutschland gut zwei Monate Schnee pro Jahr. Auf jeden Fall ist die Lotch eine großartige Idee von Honor gewesen, auch weil sie uns so nah wie aktuell möglich an ein Edge-to-Edge-Display führt. Wer einen Wallpaper mit Schwarzverlauf in diesem Bereich nutzt, sieht die Lotch nicht. Alle anderen werden sie nach ein paar Stunden vergessen. Daumen hoch.

Was passiert eigentlich mit der Sensorik, wenn es regnet?

Noch so ein interessantes Experiment, was sicherlich schon andere Technikjournalisten gemacht haben, rein aus Neugierde. Ein paar Tage später war ich in Mailand, es regnete, ich hatte keinen Schirm dabei. Wie schlägt sich hier die Sensorik? Die Stärke von Sensorik, die in den meisten Smartphones relativ ähnlich funktioniert, mit einigen Abstufungen, liegt in der Präzision, wie Gesichtsknochen gemessen und die Iris erkannt wird. Es ist also kein Problem für die Kamera, in Kombination mit der Software, mich zu erkennen, wenn ich wie ein begossener Pudel in der Hotellobby eintreffe. Sie tut sich aber verdammt schwer, wenn ich draußen im Regen stehe und eigentlich nur schnell gerne ein Taxi rufen würde – Taxis in Mailand haben die Angewohnheit, immer dann nicht verfügbar zu sein, wenn es regnet – true story. Interessant: Apple hat mit seiner TrueDepth-Kamera einen Infrarot-Sensor, der für deutlich höhere Sicherheit sorgt – wer sensible Daten transportiert, sollte das bei der Wahl seines Gerätes berücksichtigen. TrueDepth verwandelt das Gesicht in ein mathematisches Modell mit 30.000 Infrarot-Punkten, die von der Neural-Engine des A11-Bionic-Chips verarbeitet werden. Das ist der Grund, warum Android-Phones schneller euer Gesicht erkennen, aber das iPhone XS schwerer zu knacken ist. Was allerdings keinen Unterschied bei Regen macht – beide Telefone, die ich dabei hatte, ließen sich bei recht starkem Regen nicht entsperren. Wird spannend zu sehen, welcher Hersteller hier in Zukunft seine Technologie nachbessert.

Das Design: Was Honor besser macht als das Samsung S10

Honor hat zwei Dinge verstanden: Wir wollen fancy Phones, also wirklich wunderschöne Telefone, die auch gerne farbig sein dürfen. Schon das Honor 10 hatte diese super edle blaue Design, das View 20 nutzt jetzt einen V-Shape auf seiner Glasrückseite. Warum ist das clever? Zum einen, weil es in unterschiedlichen Farbtönen erstrahlt, je nachdem in welchem Winkel ihr es zur Sonne oder Licht haltet. Zum anderen hat Honor hart daran gearbeitet, Fingerabdrücke nahezu unsichtbar zu machen. Ja, es gibt sie, aber der V-Shape der Nanovakuumbeschichtung sorgt dafür, dass diese kaum auffallen. Zudem nutzt Honor ein Glaspanel, welches sich sehr leicht reinigen lässt: Einmal mit einem Tuch drüber, fertig. Und das ist eine Kategorie mit der Samsung traditionell sehr hadert: Die Telefone sind die Hochwertigsten im ganzen Markt, aber gerade die schwarze Edition, die ohne Frage super edel aussieht, zieht Fingerprints nahezu magisch an. Die Creme-Weiße-Edition des S10 hat diese Probleme weniger, die Varianten in Silber, Schwarz und Blau aber umso mehr. Samsung neigt ja dazu Telefone an der Perfektion abzuliefern, seine Designer sollten sich aber dringend Gedanken darüber machen, wie man die Schmutzanfälligkeit mit smarten Tricks zumindest weniger sichtbar machen kann. Es ist doch schade, dass wir diese Designer-Phones kaufen und dann irgendein Case drüberstülpen müssen. Hier hat das Honor View 20 meiner Meinung nach dem S10 einiges voraus.

Wie ist eure Meinung? Notch, Loch oder ist euch das designtechnisch egal? Und nutzt ihr eigentlich gerne K.I.-Assistenten, die Fotos aufwerten oder legt selbst Hand an?