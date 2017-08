Das Internet der Dinge geht mir langsam auf den Sack

Natürlich ist vieles an der Vernetzung praktisch, gar keine Frage, aber immer öfter wird es auch übertrieben. Manchmal stelle ich mir vor, wie Produktentwickler von egal welchem Produkt beisammen sitzen und sich nur überlegen, wie man ein Produkt irgendwie „smart“ und „vernetzt“ machen kann. Egal ob es sinnvoll ist oder einen Mehrwert bringt, wichtig ist nur irgendeine Art von Vernetzung und „Intelligenz“.

Es ist großartig, dass die Heizung automatisch ausgeschaltet wird, wenn ich ein Fenster öffne und es ist unfassbar bequem, dass ich mein Licht mit dem Smartphone oder auf per Sprachbefehl einschalten kann, wenn ich nachts heim komme und nicht im Dunkeln nach dem Lichtschalter tasten muss.

Aber müssen der Fenstersensor und die Heizungssteuerung deswegen unbedingt am Internet hängen? Muss eine Waage wirklich online sein, um mir morgens zu sagen, wie das Wetter wird? Und muss Sexspielzeug tatsächlich über das Netz steuerbar sein oder sogar Kameras haben und Videostreams senden? Das Motto vieler Hersteller scheint zu sein: Hauptsache irgendwie ans Netz hängen, es wird dann schon gekauft werden.

Daten, Daten und noch mehr Daten

Die schöne vernetzte Welt mit intelligenten Geräten, die unser Leben so viel einfacher machen, funktioniert nur dann so richtig, wenn auch entsprechend Daten gesammelt werden. Das ist durchaus logisch und ich gehöre nun nicht zu den radikalen Datenschützern, die jegliches Sammeln und Auswerten von Daten aus Prinzip ablehnen. Aber die Menge an Daten, die an allen Ecken gesammelt wird, ist für den einzelnen Nutzer doch nicht mehr überschaubar – selbst wenn man alle Nutzungsvereinbarungen und Datenschutzerklärungen liest.

Wer weiß schon welche Daten das schicke neue Smart-TV sammelt, für welchen Zweck und an wen die Daten in welcher Form zur Auswertung gehen? Dazu noch die Heizungssteuerung, das Beleuchtungssystem, die Smart-Meter, die Rauchmelder… wer hat denn auch nur einen Überblick darüber, welche Apps auf dem Smartphone welche Daten sammeln, auswerten und weitergeben?

Es gab in diesem Land mal massive Proteste gegen die Volkszählung. Es wurde befürchtet, der Staat würde hier seine Bürger gläsern machen. Da wehrte man sich gegen die Frage, wie viele Menschen im Haushalt leben – und heute stellen wir uns Geräte in die Wohnung, die Daten sammeln, mit deren Hilfe man sogar ziemlich genau sagen kann, wann wie viele und welche Personen zu einen bestimmten Zeitpunkt dort sind.

Sind diese ganzen Daten mal da draußen, dann bleiben sie dort. Wandern weiter, werden mit weiteren Daten verknüpft… Und während wir lustig weitere Datenberge produzieren, die irgendwo gelagert und gesammelt werden, diskutiert die Politik weiter über den Datenschutz. Neue Gesetze dürften hier tendenziell zu spät kommen, aber man kann sich auf die Schultern klopfen, weil man ja irgendwie was gegen die bösen Cookies unternommen und das Speichern bestimmter Daten in der Dropbox verboten hat. Oder so ähnlich.

Bei den Anbietern entsprechender Systeme hat der Datenschutz oder zumindest Transparenz beim Thema Daten nicht unbedingt hohe Priorität. Klar, Alexa, Google Home und Siri schicken erst dann Audiodaten nach Hause, nachdem sie per Kommando aktiviert wurden und lauschen nicht ständig. Aber schaut euch doch mal auf den Websites der Unternehmen nach einer einfachen Übersicht um, die zeigt, welche Daten gesammelt werden, wie lange sie in welcher Form gespeichert werden und zu welchen Zwecken sie ausgewertet werden. Da sieht es eher düster aus. Und da sind wir noch nicht einmal bei irgendwelchen billigen No-Name-Geräten…

Ich sagte schon, ich bin nicht gegen Datensammlung und –auswertung per se, schließlich braucht es Daten, damit die ganze Technik nicht nur vernetzt, sondern auch „smart“ ist. Aber ist so ein bisschen mehr Transparenz wirklich zu viel verlangt? Und auf der anderen Seite: Warum zum Teufel scheint es so vielen Menschen komplett egal zu sein, wer welche Daten sammelt, solange sie dafür irgendeine Gegenleistung bekommen: Punkte, ein paar gesparte Euro oder eben Komfort. Da ist es dann auch egal, wenn der Fernseher schaut, wie viele Menschen wie lange wirklich zuschauen, wenn es dafür doch so tolle TV-Tipps gibt.

Sicherheit

Auch ein wunderbares Thema ist die Sicherheit. Hat noch jemand einen Überblick darüber, wie viele Sicherheitslücken in IoT-Devices in den letzten Monaten so ausgenutzt wurden? Botnetze auf Basis von Routern, Kameras, die von Dritten angezapft werden konnten, Würmer, die sich über smarte Lampen verbreiten, lahmgelegte Heizungen, smarte Türschlösser, die sich nicht mehr öffnen liessen oder sich für quasi jeden öffneten… die Reihe ist lang und ich würde darauf wetten, dass hier noch viele weitere Ereignisse folgen werden.

Aber selbst Lücken, die nicht – zumindest nicht in größerem Umfang – ausgenutzt werden, machen regelmäßig Schlagzeilen. Und sei es nur, weil es teils nur noch durch absolute Unfähigkeit der verantwortlichen Entwickler zu erklären ist, was da teilweise zusammengestümpert wird.

Wenn man sich nun also Geräte mit so einem niedrigen Standard in Sachen Sicherheit ins heimische Netzwerk stellt und diesen Geräten Zugang zum Internet gibt, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn dann plötzlich seltsame Dinge passieren. Aber selbst wenn man nur Geräte nutzt, die von Anbietern stammen, die das Thema Sicherheit ernst nehmen, alleine die Zahl an Geräten, die wir uns da nach und nach ins Haus stellen, stellt eine Herausforderung dar. Es werden ja immer mehr Geräte, die da miteinander kommunizieren.

Hand hoch: Wer macht sich wirklich Gedanken, um das Thema Sicherheit bei diesen Devices? Wer passt die Berechtigungen für jedes einzelne Gerät im heimischen Netzwerk auf dem Router individuell an? Wohl kaum jemand. Die ganzen Geräte machen sich ja dank UPnP selbst ihre benötigten Ports auf, zumindest hoffentlich nur die benötigten Ports. Und ganz ehrlich: Wer besitzt das nötige Wissen um das eigene Heimnetzwerk abzusichern?

Und wer mit dem nötigen Wissen hat die Zeit, die von diesen Devices versendeten Daten zu prüfen? Wie viele Geräte hat wohl im Schnitt jeder bei sich daheim stehen, bei denen er keinerlei Ahnung hat, was die eigentlich genau machen und warum die darauf bestehen, auf das Internet zugreifen zu dürfen?

Kombinieren wir nun eine immer größere Verbreitung vernetzter Geräte – laut Gartner über 6,4 Milliarden Ende 2016 und 5,5 Millionen neue täglich – mit Herstellern, die sich teilweise anscheinend gar nicht um das Thema Sicherheit kümmern (wollen oder können) und Anwendern, die zu einem nicht unerheblichen Teil eben nur Anwender sind, was erhalten wir dann? Eine spannende Spielwiese für technisch versierte Menschen.

Bequem? Manchmal. Aber ganz sicher teuer.

Aber es ist doch so bequem, da muss man schon ein paar Abstriche machen. Wer will denn noch Lichtschalter bedienen, wenn Alexa schon beim zweiten Mal versteht, in welchem Zimmer man das Licht anmachen möchte? Und so ein smartes Türschloss ist doch auch prima, wenn man mal den Code vergessen hat, dank der ganzen Anleitungen im Netz, ist es im Nullkommanichts geknackt, das geht viel schneller als ein Schlüsseldienst. Es ist einfach großartig, wie die ganze Geräte alle miteinander kombiniert werden können, also wenn sie gerade kompatibel sind.

Klar, Updates sind manchmal ein bisschen kompliziert. Da muss man schon mal mit dem Security-Update für das Apple TV etwas warten, bis die Firmware für die Thermostate aktualisiert wurde, schließlich will man ja nicht frieren. Wenn dann auch die App für die Lampen aktualisiert wurde, dann muss man nur noch das gehackte Apple TV zurücksetzen und schon kann man das Update installieren und alle Geräte neu koppeln. Ja, ich übertreibe absichtlich etwas.

Aber ganz ohne Übertreibung: Welchen Nutzen hat eine „smarte“ Steckdose, die manchmal erst beim zweiten oder dritten Versuch reagiert und dafür alle paar Wochen einen Reset möchte, weil sie sich sonst nicht mehr schalten lässt? So unkomfortabel sind Dosen mit ganz gewöhnlichen Schaltern nun nicht und die fünf Schritte durch das Wohnzimmer bringen einen auch nicht um.

Es ist faszinierend, wie viele Unzulänglichkeiten sich Anwender von ihrem „intelligenten Zuhause“ gefallen lassen. Egal ob es Kleinigkeiten sind, die nicht rund laufen oder Umstände beim Einkauf von Zubehör. Reichte früher die Info, welche Lampenfassung man hat, muss man sich der Besitzer eines „Smart Home“ heute noch überlegen, ob er sein Zuhause lieber von Apple, Google oder Amazon steuern lassen will. Oder gar mehrere Assistenten gleichzeitig?

Das geht ins Geld

Wirklich bequem wäre das alles doch erst, wenn es herstellerübergreifende Standards gäbe, die von allen Anbietern unterstützt werden. In dem Zusammenhang könnte man sich auch auf einheitliche Sicherheitsstandards einigen, also wenn man denn schon so einen Standard schaffen würde. Dann bliebe nur noch das finanzielle Problem. Zählt doch mal die Steckdosen in eurer Wohnung. Alleine in meiner kleinen Drei-Zimmer-Bude sind es 26 Steckdosen in den Wänden. So eine „smarte Steckdose“ zum Beispiel von Osram gibt es ab 25 Euro, eine Elgato Eve Energy liegt schon bei 45 Euro.

Also alleine für das Upgrade aller Steckdosen wären bei mir zwischen 650 und 1.170 Euro fällig. Dabei habe ich noch nicht berücksichtigt, dass an manchen Dosen über Steckdosenleisten mehrere Geräte hängen und so richtig flexibel wird der Spaß ja nur, wenn man wirklich jede Dose einzeln schalten kann. Da kommen schnell rund 2.000 Euro zusammen. Und dann die Lampen, sind zum Glück nicht ganz so viele, aber so nach und nach kommt da was zusammen.

Ich habe aus Interesse mal durchgerechnet, was es mich kosten würde, die ganze Wohnung „smart“ zu machen und nicht nur Teile, wie bisher. Insgesamt müsste ich da mal eben knapp 4.000 Euro in die Hand nehmen für die Grundlagen: Steckdosen, Lampen und Thermostate. Dazu dann noch Sensoren an Türen und Fenster. Und entsprechende Boxen, damit die Musik über das Netz in allen Räumen laufen kann. Nicht zu vergessen die neuen, smarten Rauchmelder, die nicht nur lärmen wenn es qualmt, sondern mit auch eine Nachricht auf das Handy schicken. Da ist man ganz schnell im fünfstelligen Bereich und hat dabei noch nicht mal die alte Waschmaschine gegen ein neues „smartes“ Modell ausgetauscht usw.

Klar, mit smarter Elektronik kann man viel Strom sparen, das ist also alles auch irgendwie eine Investition, ich fürchte aber, dass die Lebensdauer der meisten Geräte zu kurz ist, um genügend Strom zu sparen. Und sei es, dass die Lebensdauer vom Hersteller dadurch begrenzt wird, dass es einfach keine Updates für die Software mehr gibt. Ich fürchte sogar, dass ich es im Leben nicht schaffen könnte, so viel Strom zu verbrauchen wie ich sparen müsste, um über die Energieeinsparung die Kosten wieder rein zu holen. Es sei denn natürlich, der Strom würde ganz schnell sehr viel teurer… Aber wenn viele schon bei 6,880 ct/kWh Aufschlag für erneuerbare Energien die Krise bekommen, wie reagieren die dann auf 1 Euro/kWh als „Smart Home Amortisierungsaufschlag“?

Es bleibt Zukunftsmusik

Ja, irgendwann werden wir alle in smarten Wohnungen und Häusern wohnen. Kaum jemand wird noch eine Waage im Badezimmer haben, weil die Waage schon in der Duschwanne integriert ist und man so morgens nicht nur gewogen wird, die Dusche identifiziert dabei auch gleich den Mitbewohner, erfasst das Gewicht und stellt die Wassertemperatur entsprechend ein. Dabei läuft dann nach persönlicher Vorliebe entweder Musik zum Mitsingen oder auf dem Display in der Duschwand werden die aktuellen Nachrichten gezeigt werden.

Es wird alles ganz toll, automatisch und die von uns geschaffene Umgebung wird lernen, sich so zu verhalten, wie wir es gerade wünschen. Das wird irgendwann ganz toll sein, ganz sicher. Aber wir sind, egal was uns Hersteller gerne erzählen, noch ziemlich weit davon entfernt. Das „intelligente Zuhause“ ist alleine schon aus Kostengründen noch ein Stück weiter in der Zukunft als selbstfahrende Autos.

Irgendwann. Wenn es herstellerübergreifende Standards für die Kommunikation und den Datenaustausch zwischen den Geräten gibt und die Hersteller ein Geschäftsmodell gefunden haben, das es nicht mehr nötig macht, den Kunden alle ein bis zwei Jahre neue Hardware zu verkaufen. Bis dahin wird garantiert noch sehr viel Geld für Technik ausgegeben, die in wenigen Jahren obsolet ist, die nicht mehr gepflegt werden wird und aufgrund fehlender Updates auf den Elektromüll wandert, obwohl es doch eigentlich nur ein bisschen Software bräuchte…

Möglich ist heute schon vieles und das ist auch alles spannend, aber aktuell sinnvoll ist leider nur ein Bruchteil von dem, was möglich ist und angeboten wird. Mit der ganzen neuen Technik kann man natürlich viel Spaß haben und es ist faszinierend, sich anzuschauen und vor allem auszuprobieren, was alles machbar ist – aber dann und wann sollte man vielleicht trotzdem die Frage nach dem Sinn stellen, bevor man etliche Euro in zukünftigen Elektromüll investiert.