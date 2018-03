Facebook und Daten… das ist so ein Dauerbrenner wie die Hardware-Kriege zwischen Samsung und Apple und ein Thema, welches wir wohl ebenfalls nie zu den Akten legen werden. Aber dieses mal scheint es schlechter um Mark Zuckerberg und seine Mannen zu stehen, der blaue Riese wankt!

Das Stichwort ist Cambridge Analytica — ja genau, das ist exakt die Data-Bude, die Ende 2016 behauptete, dass sie quasi im Alleingang Donald Trump zum US-Präsidenten gemacht habe. Die Basis dafür waren massig gesammelte Daten von Facebook-Nutzern und just in diesen Tagen fliegt Facebook der ganze Spaß um die Ohren.

Wie wir jetzt wissen, sind an Cambridge Analytica nicht nur die Daten geflossen, die die Nutzer der Test-Apps freiwillig preisgaben, sondern auch die Kontaktdaten sämtlicher Freunde von Nutzern. Auf diese Weise ist Cambridge Analytica an die Daten von 50 Millionen Menschen gelangt! Und nur noch mal sicherheitshalber: Wir sprechen hier nicht über ein Datenleck, Facebook ist nicht gehackt oder bestohlen worden.

Es wurden lediglich die Lücken im System genutzt, die zweifelsohne da sind und von denen uns Facebook oft und gern versichert, dass wir uns um unsere Daten keine Sorgen machen müssen. Kein Wunder also, dass dieses mal der Shitstorm um Mark Zuckerberg und seine Leute ein „etwas“ größerer ist, als wir es gewohnt sind.

Unternehmen, Regierungen, User — spätestens jetzt sind alle ganz hellhörig geworden und Facebook befindet sich in diesen Tagen in einer ernsthaften Krise. Dieses mal kann Mark Zuckerberg die Schwierigkeiten nicht einfach aussitzen oder weglächeln, dieses mal muss uns Facebook eindeutig beweisen, dass sie verstanden haben, was da schief gelaufen ist und noch wichtiger: Dass man das künftig unterbinden kann und wird.

Löscht ihr euer Profil oder nicht?

Ich beobachte dieses Spielchen jetzt seit ein paar Tagen und denke, ich werde auch nochmal was ausführlicheres dazu schreiben. Aktuell möchte ich aber zunächst einmal von euch wissen, wie ihr über den neuen und heftigen Daten-Skandal bei Facebook besteht. Längst macht das Hashtag #deletefacebook die Runde und nicht wenige Menschen künden an, dass sie Facebook verlassen werden bzw. ihr Profil dort löschen. Darunter auch Brian Acton, der seinerzeit WhatsApp mitgründete und durch den Übernahme-Deal mit Facebook selbst zu einem schwerreichen Mann wurde:

Wir müssen noch darüber reden, was Facebook machen wird und wie es so weit kommen konnte. Wir können uns über kommende Alternativen unterhalten und nicht zuletzt müssen wir uns auch Gedanken dazu machen, welche Apps wir via Facebook nutzen und welche Daten wir alle selbst preisgeben. Aber erst einmal möchte ich einen Stimmungsbericht von der Facebook-Front und deswegen frage ich euch heute danach, was bei euch Phase ist: Löscht ihr aufgrund der Geschehnisse — oder tut ihr es eben nicht?

Lasst uns in den Comments ruhig wissen, wie ihr über diesen Daten-Skandal denkt, ob ihr noch mit euch ringt, was eine Profil-Lösung angeht oder welche Alternativen euch einfallen. Aber erst einmal zu unserer Umfrage: Nehmt ihr die blaue (ich bleibe) oder rote (ich gehe) Pille?