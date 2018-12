Demo zur Legalisierung aller Elektrokleinstfahrzeuge am 13.12.

Ja, ich weiß: Ausgerechnet der Typ, der vom Umfang her mehr zum Thema SUVs als zum Thema Elektrokleinstfahrzeuge (eKF) zu passen scheint, schreibt hier jetzt wiederholt über E-Scooter und andere elektrische Gefährte, die für die letzte Meile prädestiniert sind. Das hat allerdings auch einen guten Grund: Das Umdenken bei der Mobilität ist existentiell wichtig, wenn wir unsere Städte auf ein modernes Niveau hieven wollen. Deswegen gilt es, so oft und so eindringlich wie möglich immer wieder darauf hinzuweisen, welche Schritte gemacht werden müssen auf diesem Weg. Elektrisch angetriebene Busse sind dabei ebenso Teil des Konzepts wie auch Car-Sharing-Modelle und generell weniger auf private PKW ausgelegte Innenstädte.

Wir haben es also mit einem sehr komplexen Umbau unserer Innenstädte zu tun, zu dem wir am besten schon gestern an vielen wichtigen Stellschrauben gedreht haben sollten. Ein ganz wichtiger Baustein sind bei diesem Umbau zweifellos die Elektrokleinstfahrzeuge und erst gestern schrieb ich darüber, dass sich sowohl Fußgänger- als auch Radfahrer-Vereinigungen an ihnen stoßen.

Entgegen dem, was beispielsweise von der Fußgänger-Interessenvertretung “FUSS” behauptet wird, kann ich nicht erkennen, dass die eKF bislang tatsächlich eine große Lobby haben, auf die sie vertrauen können. Aber auch auf diesem Sektor tun sich jetzt mehrere Nutzer und Hersteller dieser Elektrokleinstfahrzeuge zusammen und zwar in der Interessengruppe Electric Empire.

Wer hier regelmäßig mitliest, der weiß ja, dass wir auf der einen Seite ungeduldig darauf warten, dass das Verkehrsministerium eKF bundesweit legalisiert, auf der anderen Seite aber auch eine Überregulierung befürchten. Electric Empire sieht dieses Problem auch, befürchtet darüber hinaus aber, dass die kommende Verordnung lediglich E-Scooter berücksichtigt und alle anderen Fahrzeuge dieser Produktklasse eben wieder unter den Tisch fallen.

Für die letzte Meile — also den Weg vom öffentlichen Verkehrsmittel zum Büro bzw. zu den eigenen vier Wänden — könnten all die anderen Gerätschaften wie beispielsweise Elektro-Skateboards aber mitentscheidend sein, um tatsächlich ein Umdenken zu ermöglichen auf dem Weg in die Zukunft der Mobilität. In der Pressemitteilung der Gruppe heißt es heute:

Elektrokleinstfahrzeuge werden überall in Europa erfolgreich im Verkehrsmix und als Ergänzung für die sog. letzte Meile im ÖPNV eingesetzt. In Deutschland ist dies bisher nur illegal möglich. Nicht nur Nutzer, die diese Geräte schon heute in jeglicher Form trotz drohender Strafanzeige im öffentlichen Straßenverkehr fahren, warten hier auf eine sinnvolle Lösung. Auch deutsche Firmen im Bereich der Elektromobilität haben dadurch im globalen Wettbewerb einen erheblichen Nachteil. Der aktuelle Entwurf geht daher weit an der Realität und deren Anforderungen vorbei.

Darauf möchte Electric Empire nun im Rahmen einer Demonstration aufmerksam machen, die am Donnerstag, den 13. Dezember in Berlin stattfinden wird.

Deutschlandweit haben sich engagierte Nutzer, Hersteller, Anbieter und Politiker für eine Demonstrationsfahrt „Legalisierung aller Elektrokleinstfahrzeuge“ zusammengeschlossen und wollen im Rahmen dieser Demo auf das Thema aufmerksam machen. Die Forderungen der Gruppierung klingen für mein Empfinden absolut schlüssig und gehören allesamt im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur neu besprochen. Hier ist der komplette Katalog der Forderungen im Überblick:

Keinen nationalen Alleingang in der Regulierung, sondern eine Orientierung an vorhandenen europäischen Lösungen für eKF:

Andere EU-Länder wie Frankreich, Finnland, Belgien und Dänemark gestatten den Betrieb von elektrischen Scootern, Einrädern und Skateboards mit 20km/h Höchstgeschwindigkeit zulassungsfrei, ansonsten werden eKF mit Fahrrädern/Pedelecs rechtlich gleichgestellt.

Versicherungsschutz für eKF-Nutzer über eine normale Haftpflichtversicherung

Keine Typprüfung/Zulassungspflicht für eKF:

Bei solch einem nationalen Alleingang würden Hersteller keine Anpassungen bzw. Typzulassungen ihrer Modelle für den relativ kleinen deutschen Markt durchführen. Somit wären kaum zulassungsfähige Produkte erhältlich. Zudem werden Do-It-Yourself-Lösungen, Umbauten und Kits extrem stark beschränkt. Generell würden technische Innovationen durch den bürokratischen Aufwand der Zulassung verhindert.

Wir favorisieren mittelfristig die Anhebung auf 25 km/h in EU-weiter Abstimmung zur Harmonisierung der Geschwindigkeiten von Pedelecs und eKF, was den derzeitigen Regelungen in Österreich und den USA entspricht.

Schaffung einer zusätzlichen zulassungspflichtigen Klasse für eKF bis 45km/h, ähnlich den S-Pedelecs.

Ein einheitliches Regelwerk für alle eKF anstatt eines Stückwerks von Einzelregelungen, welches ständig an technische Neuheiten angepasst werden muss.

Wieder ist es der Fußgängerverband FUSS, der dagegen mobil machen möchte. Für 12 Uhr ist geplant, sich den rollenden Demonstranten in den Weg zu stellen — und zwar mit Schwimmnudeln. Unter dem Motto “Mit Schwimmnudeln gegen Knochenbrecher” will man verhindern, dass künftig auch auf den Bürgersteigen der Nation eKF geduldet werden müssen.

Ich kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man nicht riskieren will, dass Senioren, Kinder und Menschen mit Seh- oder Hör-Beeinträchtigungen vor große Probleme durch herumbrausende eKF-Nutzer gestellt werden. Andererseits sind Sätze wie “Zum ersten Mal sollen Motorfahrzeuge auf den Gehwegen fahren dürfen. Wenn das einmal erlaubt ist, fährt hier künftig jeder” grober Unsinn.

Ebenfalls Quatsch ist es, wenn Roland Stimpel, seines Zeichens Sprecher des Fußgängerverbandes FUSS, behauptet, dass Fußgänger “nicht von Spielzeugen für Hipster und gehfaule Touristen gefährdet werden” dürfen. Klar müssen Fußgänger auf dem Bürgersteig sicher sein, keine Frage. Wer aber die Elektrokleinstfahrzeuge als “Spielzeug für Hipster” abtut und jeden Nutzer als gehfaul beschimpft, verkennt die Lage.

Allein dafür lohnt es sich schon, die Demonstration zu unterstützen, weil es hier ja nicht um Protest geht oder darum, Fronten weiter zu verhärten. Stattdessen geht es darum, den Dialog mit der Politik zu suchen und auch die Bürger dafür zu sensibilisieren, welche wichtige Rolle den eKF künftig zukommen wird. Ich drücke Electric Empire und allen Beteiligten die Daumen, dass a) die Demonstration ein voller Erfolg wird und auch die Gespräche mit dem BMVI auf fruchtbaren Boden fallen.

Quelle: Electric Empire und Tagesspiegel