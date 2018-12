Vor Weihnachten ist die größte Shopping-Saison überhaupt. Der Handel versucht zu dieser Zeit, sich gegenseitig mit (potenziellen) Angeboten zu übertrumpfen, diverse Anbieter versuchen die Kunden auf ihre Plattform zu ziehen. In den USA ist der Black Friday das wichtigste Shopping-Event des Jahres. An diesem Tag wurden 7,9 Milliarden US-Dollar umgesetzt, das sind fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Rechnen wir die Tage rund um den Shopping-Tag noch dazu, kommen wir sogar auf 15 Milliarden. Der Trend aus den USA schwappt längst über den großen Teich, hierzulande hat Amazon den Cyber Monday gut etabliert und der niedergelassene Handel versucht, ebenfalls auf der Welle mitzuschwimmen. Auch in China locken Händler mit potenziellen Angeboten – dort beginnt der Wahnsinn aber bereits etwas früher am 11.11. mit dem Singles Day.

So warten in dieser Zeit viele Menschen auf Pakete und Rechnungen aus dem Online-Handel – ein Umstand, den sich Spammer und Betrüger gerne zunutze machen. F-Secure legte dazu eine neue Studie vor. Sie zeigt, dass Kunden in dieser Zeit offenbar gefährdeter sind als sonst. So werden dieser Tage besonders täuschende E-Mails mit Links zum Tracking von Versanddienstleistern oder zu Rechnungen von großen Online-Verkäufern verschickt. Der Klick auf den Link kann dann aber gefährlich sein – der Kunde kann sich damit diverse Schadsoftware einfangen.

Spam ist mittlerweile zur effektivsten Variante zur Verbreitung von Schadsoftware geworden. Durch die Verbreitung von Links sollen Nutzer animiert werden, Webseiten zu besuchen auf denen die schadhafte Software dann automatisch heruntergeladen wird. Fast 70 Prozent der von F-Secure untersuchten Spam-Kampagnen hatten offenbar dieses Ziel. Hinzu kommen direkt schadhafte E-Mail-Anhänge, auf diesen Bereich fallen die restlichen 30 Prozent. Wie es scheint, haben Betrüger zu Weihnachten leichte Hand – sie nutzen dazu das generell größere Shopping-Aufkommen und bekannte große Namen wie DHL oder Amazon als praktische Vorlage. In dieser Zeit werden schadhafte Links 39-mal häufiger angeklickt.

Adam Sheehan, Behavioral Science Lead bei F-Secure, erklärt: „In der Adventszeit fällt Spam nicht so auf wie normalerweise. Die Leute sind eher bereit, die kommerziellen Botschaften der Spammer für bare Münze zu nehmen, und sind deshalb anfälliger für Mails mit schädlichen Inhalten. In unseren Simulationstests haben wir herausgefunden, dass zu den Feiertagen 39 Prozent mehr Menschen auf Phishing-Mails klicken als zu anderen Zeiten. Dieser Trend gefällt uns gar nicht.“

Eine andere neue Tendenz zeigt die Studie ebenso auf: Ransomware geht stetig zurück, stattdessen sind Kryptominer, die im Hintergrund Kryptowährungen für den Betreiber minen, auf dem Vormarsch.

Am Ende bleibt die Frage, wie sich der User hier schützen kann – schließlich sind E-Mails von Versandhäusern und Logistikpartnern in dieser Jahreszeit tatsächlich gang und gäbe. So täuschend echt viele dieser E-Mails auch sein mögen, am Ende empfiehlt sich vor allem die nähere Prüfung des Links. Diese sehen den „Originalen“ zwar oft sehr ähnlich, enthalten dann an strategischen Stellen jedoch „Tippfehler“. Ebenso empfiehlt es sich, einen Spamfilter einzusetzen und E-Mails, die dort landen, sehr genau zu prüfen.

Via F-Secure