Gleich mache ich mich auf meinen Weg zu einem Konzert nach Oberhausen. Kurze Zugfahrt, etwa 40 Minuten. Zum Glück sind liebe Freunde dabei, da vergeht die Zeit wie im Flug. Wäre ich allein unterwegs, wäre es hingegen eine recht zähe Nummer. Als O2-Kunde habe ich mich daran gewöhnt, dass mir das Netz auf dem Smartphone wegbricht, noch bevor ich “Travelling with Deutsche Bahn” sagen kann.

Das ist ein Desaster, bei dem es mich auch nicht wirklich tröstet, wenn ich erfahre, dass es den Mitreisenden im Netz von Telekom oder Vodafone auch nicht wesentlich besser geht. Überall freies WLAN, Steckdosen am Platz, funktionierende Toiletten — wir könnten jetzt fabelhaft eine Diskussion über Infrastruktur im Allgemeinen und die Deutsche Bahn im Speziellen führen. Aber ich möchte lieber über das miese Netz reden und ja — mich auch einfach mal ein wenig echauffieren.

Ich fordere ja so gerne Konstruktivität ein bei Kritik — in diesem Fall kann ich mich leider selbst nicht dran halten, weil ich schlicht nicht weiß oder erahnen kann, was die Mobilfunkanbieter im Detail tun müssen um gewährleisten zu können, dass ich auch auf einer neun-minütigen Fahrt — so lange brauche ich von einer Großstadt (Dortmund) in die nächste (Bochum) mitten im Ruhrgebiet zwischendurch mal ein Facebook-Posting lesen kann.

Oft ist es bei diesen Dingen ja auch, dass einem persönliches Übel aus dem subjektiven Blick viel zu leicht als allgemeingültig erscheint. Nur, weil ich aber in einem verspäteten Zug sitze, muss das nicht heißen, dass alle Züge in Deutschland verspätet sind. Und nur, weil ich gerade kein Netz habe, muss das nichts bedeuten mit Blick aufs ganze Land. Es ist also erst mal nur eine gefühlte Wahrheit.

Erfreulicherweise gibt es aber Studien, die einem aufzeigen können, ob man einfach nur persönlich Pech hat, oder ob eine Lage tatsächlich so ätzend ist, wie man befürchtet. In diesem Fall beziehe ich mich auf eine Studie der P3-Group, die sich mal die LTE-Netze in verschiedenen europäischen Ländern angeschaut hat.

Der Blick auf die Grafik oben zeigt ja schon, was hier gerade Phase ist. Wenn ihr Deutschland sucht — ja genau, orientiert euch lieber weiter rechts. Die deutschen Anbieter sind dunkelblau hervorgehoben und wie ihr sehen könnt, ist die Abdeckung so mies, dass sich nicht nur O2, sondern eben auch Vodafone und selbst die Telekom relativ weit rechts einsortieren müssen im Europa-Vergleich.

Wenn ihr in Artikel seit gestern mehrfach den Hinweis gelesen habt, dass Deutschland sogar hinter Albanien liegt, dann mag das vielleicht auf den ersten Blick ein wenig unfair erscheinen, weil man in so einem kleinen Land eine gewisse Infrastruktur eher auf die Reihe bekommt, aber ich meine — ernsthaft: Albanien? Nichts gegen unsere Freunde in diesem osteuropäischen Land, aber wieso bekommen wir es nicht auf die Kette, hier eine ähnliche Netzabdeckung vorweisen zu können, oder eine ähnlich hohe Datenrate?

Wenn wir auf unseren westlichen Nachbarn Niederlande blicken, können wir sehen, dass laut der Studie dort eine Netzabdeckung von 93,5 Prozent vorhanden ist, in Deutschland müssen wir uns hingegen mit 59,5 Prozent zufriedengeben. Das ist nicht knapp dahinter mit einem “geht so”-Wert, das ist einfach eine Katastrophe. Die Datenrate im europäischen Umland ist mitunter sogar doppelt so hoch wie hierzulande.

Das kann mir niemand schlüssig erklären, schon gar nicht mit Blick auf die Tatsache, dass wir eine weltweit führende Industrienation sind, die doch selbst einen höheren Anspruch haben sollte als das bloße Mithalten mit den Nachbarn.

Das wirkliche Drama dabei aus meiner Sicht: Nächstes Jahr starten wir ins 5G-Rennen. Unabhängig davon, dass wir vermutlich dort auch direkt wieder von Beginn an abgeschlagen sein werden, macht das auch die LTE-Geschichte komplizierter. Viel zu oft wird 5G nämlich als nichts anderes als ein schnelleres 4G gesehen. Es werden also die einen sagen, dass wir kein Geld mehr in 4G-Infrastruktur stecken müssen, weil ja eh 5G der heiße Scheiß ist. Andere werden hingegen sagen, dass man sich nach wie vor lieber um 4G kümmert, weil es ja noch ewig dauert, bis die Unternehmen wie Samsung, Huawei und Apple in großem Maße 5G-taugliche Smartphones liefern werden.

Dummerweise gibt es aber kein entweder-oder — wir brauchen zwingend beides. Wir brauchen es schnell und wir brauchen es flächendeckend. Bei LTE geht es bestenfalls darum, dass wir zwischendurch mal nicht oder nur mäßig erreichbar sind. Bei 5G hingegen droht uns, dass wir — um mal bei dem Bild mit der Bahn zu bleiben — sämtliche Innovations-Züge direkt vor der Nase wegfahren. Hier muss jetzt schleunigst gehandelt werden sowohl von der Regierungsseite her, aber auch von den Unternehmen, die sich auch gern vor ihrer Verantwortung drücken.

Wie gesagt, es ist ein wenig konstruktiver Beitrag, den ich hier schreibe, aber mit Blick auf solche Studien gehen mir langsam auch wirklich die Ideen und auch die Durchhalteparolen aus. Ich habe Hoffnung, dass nicht nur die Grünen durch vernünftige Forderungen auffallen, sondern auch CDU und SPD damit beginnen, Worthülsen wie “Digitalisierung” endlich mit Leben zu füllen. So, ich muss los – mein Zug fährt gleich. Wünscht mir Glück!

via ZDnet