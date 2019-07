DHL, UPS und Co: Achtung – Amazon wird euch das Geschäft wegschnappen

Neulich war es wieder soweit: Eine liebe Freundin erkundigt sich bei mir, ob ihr Geburtstagsgeschenk an mich bei mir angekommen ist. Nein, war es leider nicht und ist es auch bis heute nicht. Allein für dieses Jahr habe ich schon wieder eine lange Liste mit Fällen vorzuweisen, in denen mich Speditions-Fahrer zur Weißglut getrieben haben.

Ware nicht ausgeliefert.

Einmal geklingelt und unmittelbar wieder abgehauen.

Ware wieder mitgenommen, ohne eine Benachrichtigung zu hinterlassen.

Benachrichtigung im Briefkasten, obwohl ich den ganzen Tag wartend in der Bude gesessen habe, ohne dass es klingelt.

Wir wollen jetzt an dieser Stelle auch gar nicht darüber diskutieren, wieso diese Menschen ihre Arbeit oftmals so nachlässig erledigen. Ich weiß von genügend Mitarbeitern dieser Speditionen, dass sie ihren Job sowohl mögen als ihn auch gewissenhaft ausführen. Aber es gibt eben auch genügend Fälle, in denen äußerst mäßig bezahlte Arbeiter so viel Pakete aufgehalst bekommen, dass es gar nicht mehr möglich ist, seinem Job vorbildlich nachzugehen.

In Zukunft wird sich das weiter und weiter verschieben, wie bei uns Waren ins Haus kommen. Immer weniger wird lokal gekauft, immer mehr via Internet. Und damit gibt es auch mehr für die Lieferanten zu tun – potenziell werden sich dann auch die Fehler weiter häufen. Wie gesagt: Ich mag über die Gründe jetzt nicht diskutieren, denke aber, dass die Unternehmen am ehesten dort ansetzen sollten, wo es um aufgestocktes Personal und verbesserte Bedingungen für die Angestellten geht.

Tatsächlich reden möchte ich aber, wieso es im Interesse von DHL, DPD, UPS usw sein sollte, die Arbeitsbedingungen auf ein neues, besseres, faireres Niveau zu hieven: Weil sonst nämlich jemand anders auf die Idee kommt und es besser macht. Das kann ein Unternehmen sein, welches sich vielleicht erst noch gründen muss und dann mit ganz frischen Ideen den Markt aufrollt. Es kann aber auch ein Unternehmen wie Amazon sein, welches zu dem Handelsriesen schlechthin gewachsen ist und zunehmend öfter seine Waren auch selbst ausliefert, statt auf Dritte zu vertrauen.

Reden wir heute auch nicht drüber, dass die Arbeitsbedingungen bei Amazon auch nicht immer so sind, dass man sie Beifall klatschend kommentieren müsste. Aber Amazon hat natürlich allein durch seine Marktmacht ganz andere Möglichkeiten als andere, auch den Versand an sich zu reißen.

Über konkrete Zahlen will da gerade Axios verfügen, die Amazon offiziell allerdings nicht bestätigt. Diese Datensätze, die von Rakuten Intelligence ermittelt wurden, stammen aus der Überwachung mehrerer Millionen Amazon-Paketnummern. Amazon spricht davon, dass die Sendungsaufteilung nicht akkurat wiedergegeben würde, nennt allerdings selbst auch keine eigenen Zahlen.

Um welche Zahlen geht es aber überhaupt? So, wie Axios berichtet, würden nämlich in den USA etwa 48 Prozent der Amazon-Sendungen von Amazon selbst befördert werden. Für die US Post bleiben den Auswertungen zufolge noch round about 33 Prozent, für UPS und Fedex bleiben nur noch 16,5 bzw. 1,5 Prozent.

Weitere Zahlen besagen, dass satte 40 Prozent der Waren, die online in den USA ausgeliefert werden, über Amazon bestellt werden. Sind die Datensätze von Rakuten einigermaßen präzise, würde das bedeuten, dass bereits 20 Prozent der insgesamt in den USA im Netz bestellten Waren von Amazon selbst ausgeliefert werden. Damit ist man mittlerweile eben nicht nur ein Handelsriese, sondern mit einem Mal auch ein Speditionsriese. Diesen Schritt hat man zumindest in den Vereinigten Staaten ziemlich flott gemacht: Aktuell ist man also bei 48 Prozent des eigenen Geschäfts, welches man selbst ausliefert, vor zwei Jahren stand Amazon da noch bei lediglich 15 Prozent. Ihr seht also, in welchem Tempo Amazon diesen Markt an sich reißt.

In Deutschland sehen die Dinge — zumindest noch — ein wenig anders aus. t3n verweist darauf, dass Amazon in unserem Land einen höheren Marktanteil hat als in den USA. Hochrechnungen aus dem Jahr 2017 gehen von etwa 50 Prozent aus, wobei wir hier davon ausgehen dürfen, dass dieser Wert seitdem angestiegen ist. Somit ist in Deutschland jedes zweite Paket, welches aufgrund einer Online-Bestellung auf die Reise geht, mittlerweile eine Amazon-Bestellung. Ihr könnt euch also selbst ausrechnen, mit welcher Wucht Amazon sich in Deutschland auch als Spedition auf den Markt werfen würde, wenn man nur annähernd so ein Tempo wie in den USA an den Tag legt.

Im t3n-Beitrag könnt ihr übrigens auch lesen, dass damit aber das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht wäre, selbst wenn in zwei Jahren in Deutschland jedes vierte online bestellte Paket über Amazon ausgeliefert würde. Redakteur Jochen G. Fuchs schreibt dort:

Ein weiterer Aspekt könnte aber für ein noch größeres Volumen sorgen: Amazon wird seinen Logistikdienst auch fremde Pakete ausliefern lassen. Der Multichannel-Versand der Händler aus dem auch als FBA bekannten „Versand durch Amazon“ wird ebenfalls vom hauseigenen Logistikdienst abgewickelt werden. Dabei lassen Händler Bestellungen beispielsweise aus dem eigenen Onlineshop auch von Amazon abfertigen. Es ist zu erwarten, dass Amazon seine Kapazitäten bei einem voll ausgebauten eigenen Paketdienst auch stärker nach außen vermarkten wird

Das würde dann die Machtverhältnisse noch einmal ein wenig zugunsten Amazon verschieben. Ich möchte jetzt deutschen oder europäischen Speditionen nicht die Innovationskraft absprechen, wie das Beispiel des Streetscooters von DHL zeigt. Allerdings traue ich Amazon eher zu, ganz neue Wege in der Logistik zu gehen, beispielsweise eben über die Lieferungen per Drohne oder per Roboter-Fahrzeug.

Wir werden vielleicht feststellen, dass sich der Markt bezüglich der Speditionen in Deutschland anders entwickelt, als das in den USA der Fall ist. Deutsche Speditionen sollten unabhängig davon aber alarmiert sein: Amazon ist gekommen, um sich auch dieses Geschäftsfeld unter den Nagel zu krallen und die heimischen Unternehmen wären gut beraten, das auch ernst zu nehmen.

Quelle: Axios via t3n