DHL will auf 15 Minuten genau liefern – aber das Problem ist ein anderes

Es ist gestern und heute durch die Medien gegangen: Bei RP Online gab es ein Interview mit Frank Appel, seines Zeichens Chef der Deutsche Post DHL Group. Viele Themen wurden angesprochen, Appel sprach über die EU, über Nachhaltigkeit, aber auch über Zukunftspläne seines Unternehmens. Und der Punkt, auf den sich die Medien gestürzt haben, war so ziemlich überall der selbe: Die von Appel angekündigten Just-in-Time-Pakete.

Er stellt sich das so vor, dass wir eine E-Mail mit dem Liefertag und einer ungefähren Uhrzeit erhalten. 15 Minuten vor der Zustellung soll dann eine weitere Mail kommen, die uns ankündigt, dass unser Paket in besagten 15 Minuten ins Haus geschneit kommt. Das soll zunächst in verschiedenen Regionen getestet werden, ab 2020 soll das dann in Deutschland flächendeckend so funktionieren. Möglich werden soll das über das GPS-Signal und dem entsprechenden Abgleich mit der Route des Fahrers.

Wer schon mal über Free Now (vorher MyTaxi) ein Auto zu einer Adresse bestellt hat, oder schon mal eine Fahrt im Flixbus gebucht hat, kennt das natürlich längst, dass man nachvollziehen kann, wo der Fahrer gerade steckt. Ebenso kennen wir den Spaß von Online-Supermärkten, von anderen Speditionen usw. Es ist also keine Raketenwissenschaft und daher auch nachvollziehbar, dass DHL diese Möglichkeit künftig nun auch nutzen möchte.

Persönlich würde ich mir aber wünschen, dass man mir eine Karte anzeigt, auf der ich selbst nachvollziehen kann, wo der Fahrer bzw. mein Paket gerade steckt. Das halte ich für angenehmer für uns Kunden als eine Mail mit einem so äußerst schlanken Zeitfenster.

Das tatsächliche Problem bei der Zustellung ist für mich ein anderes und das wird nicht behoben, indem man 15 Minuten vor dem Eintreffen des Fahrers eine Mail verschickt. Die Mail bringt mir nämlich nichts, wenn ich gerade Einkaufen oder auf der Arbeit bin und dann erfahre, dass in 15 Minuten der DHL-Fahrer (bzw. der Fahrer des Sub-Unternehmers) da ist. Sie bringt mir auch nichts, wenn der Fahrer gar nicht erst klingelt und ich einen Zettel vorfinde, dass ich angeblich nicht angetroffen wurde. Die Mail bringt u.a. aber auch nichts für einen Fahrer, der auf der einen Seite miserabel eingearbeitet und noch miserabler bezahlt wird und auf der anderen Seite dann eine Tour zugeteilt bekommt, die man unmöglich in der angedachten Zeit absolvieren kann.

Im Interview auf die vielen Beschwerden angesprochen erzählt Frank Appel auch, dass interne Zahlen belegen, “dass die Qualität der Zustellung deutlich gestiegen ist”. Das halte ich für eine sportliche Ansage, weil ich persönlich dieses Gefühl einfach nicht habe und dieses Gefühl beruht nicht nur auf eigenen Erfahrungen, sondern auf unzähligen Geschichten aus dem Freundes- und Bekanntenkreis und dem, was man tagtäglich immer wieder von seinen Kontakten in den sozialen Netzwerken zu hören bekommt.

Genau hier muss was passieren und ohne, dass ich jetzt weiß, an welchen Stellschrauben die DHL da drehen möchte, kann ich mir nur zwei Dinge vorstellen:

Stellt einfach mehr Fahrer ein Schult und bezahlt sie vernünftig

Wir wissen alle, dass der Online-Handel weiter und weiter wachsen wird und die Zustellung zu den aktuellen Bedingungen sind einfach ein Knochenjob, bei dem ich froh bin, dass ich ihn nicht machen muss. Natürlich ärgere ich mich, wenn mir jemand einen Zettel schreibt, auf dem steht, er habe mich nicht angetroffen und ich zeitgleich wenige Meter weiter in der Bude gehockt habe. Aber die Ursache ist eben nicht der Fahrer, sondern die unfairen Arbeitsbedingungen, zu denen er seine Arbeit erledigen muss.

Wenn man die oben genannten zwei Punkte in den Griff bekommt, kann man sich weitere Schritte überlegen, die nicht allein die DHL betreffen, sondern alle Zusteller. Wie bekommt man das logistisch besser gemeistert, dass immer mehr Pakete heil und pünktlich zu gestellt werden, ohne dass wir die Innenstädte mit unzähligen Fahrzeugen dieser Zusteller verstopfen?

Vielleicht braucht es einfach mehr Packstationen, vielleicht muss man aber auch einfach dafür sorgen, dass die Struktur komplett anders gestaltet wird. Vielleicht müssen Pakete zur bis zu einem gewissen Punkt in meiner Hood geliefert werden. Dort können sie dann meinetwegen abgeholt werden, oder unabhängig vom Namen der Spedition von “Last Mile-Zustellern” verteilt werden. Zumindest hier in der City einer Großstadt erscheint es mir einfach nicht mehr schlüssig, dass ein Lieferwagen anhält, ein Paket auslädt, währenddessen den Verkehr behindert, 50 Meter weiter fährt, wieder anhält usw.

Es gibt genügend Dinge, die sich (nicht nur) bei der DHL ändern müssen. Eine Mail 15 Minuten vor der Zustellung ist nett — mehr aber auch nicht.

Artikelbild von Alex G auf Pixabay