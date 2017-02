Die 10 besten klassischen PC-Spiele für Android

Wir erzählen hier gerne mal davon, wie lange wir uns schon mit Computer-Spielen beschäftigen und wie gern einige von uns Mobile-Geeks-Bloggern bereits auf den 80er-Jahre-Konsolen gezockt haben. Als die PCs aufkamen, wurde das, was technisch und grafisch in Spielen möglich war, auf ein komplett neues Level gehievt. Spiele wie Doom sorgten nicht nur für angespanntes Gruseln vorm Rechner, sondern auch für Staunen.

Vergleichen wir jedoch diese Titel von früher mit dem, was heute auf unseren PCs und Spiele-Konsolen läuft, kann man unschwer erkennen, welche großen Sprünge die Technik in diesen Jahren gemacht hat. Davon profitieren wir auch, wenn wir unterwegs sind, denn unsere ständigen Begleiter – also unsere Smartphones und Tablets – sind mittlerweile deutlich stärker ausgestattet, als es unsere PCs früher waren.

Positiver Nebeneffekt dabei: Unter den unzähligen Spielen, die für mobile Devices zu haben sind, befinden sich auch viele Umsetzungen klassischer Spiele, die wir seinerzeit auf unseren Rechnern gezockt haben. 10 der besten Spiele bzw. Spielereihen, die man auf diese Weise auf dem Android-Smartphone oder -Tablet spielen kann, wollen wir euch hier nun vorstellen:

Grand Theft Auto

GTA gehört unbestritten zu diesen Klassikern, denn der Ruhm dieser Reihe besteht mittlerweile schon seit so vielen Jahren, ohne dass er ein wenig verblasst wäre – im Gegenteil: Der Hype ist größer denn je und die umfangreichen Welten eines GTA V haben nicht mehr viel mit dem Spiel zu tun, bei dem ich damals am PC – von oben auf die Stadt schauend – stundenlang meditatives Leute-Überfahren zelebriert habe.

Für weniger als fünf Euro könnt ihr euch zum Beispiel GTA 3 aufs Android-Smartphone ziehen – mehr als 1 GB zur Verfügung stehender Speicherplatz vorausgesetzt. Bereits 2011 fand diese Umsetzung ihren Weg auf Android-Smartphones. Ebenfalls für Android erhältlich: GTA: Vice City und GTA: San Andreas sowie GTA Libertine City. Zwischen fünf und sieben Euro werden pro Version fällig – investiert am besten erst mal nur in einen Titel und findet heraus, ob ihr mit der Steuerung per Touch ebenso viel Spaß habt wie am PC:

XCOM: Enemy Within

XCOM: Enemy Within ist vielleicht eines der besten Strategiespiele, die ihr für Android bekommen könnt. Das verfügbare Enemy Within ist eine Erweiterung von XCOM: Enemy Unknown, aber hier als Standalone-Version verfügbar, die nicht das Originalspiel voraussetzt.

Wer sich vom Trailer angefixt fühlt: Für XCOM: Enemy Within blättert ihr derzeit 11,01 Euro bei Google Play auf den Tisch, erhaltet aber auch ein Game, an dem jeder Spaß haben dürfte, der auf Science-Fiction und rundenbasierte Strategie-Spiele steht.

Tomb Raider 1

Tomb Raider muss man hier ja wohl nun wirklich niemandem mehr vorstellen, oder? Die gute, alte Lara Croft hat uns damals allen reihenweise die Köpfe verdreht und uns in eine Indiana-Jones-mäßige Welt der Abenteuer und Rätsel entführt.

Wer das erste Abenteuer Laras auf dem Androiden seiner Wahl zocken möchte, kann das für kleines Geld tun – lediglich 99 Cent werden dabei fällig.

Dragon’s Lair

Okay, dieses Spiel hat nun wirklich schon ein paar Jahre auf dem Buckel: Bereits 1983 erschien Dragon’s Lair und sorgte als Arcade-Titel für Furore, weil dort erstmals eine Laserdisc zum Einsatz kam und ihr quasi einen interaktiven Zeichentrickfilm gesteuert habt.

Es folgten nicht nur Nachfolger und sogar eine Zeichentrickserie, sondern auch Umsetzungen für sehr viele Systeme. Dazu gehört auch Android – für 3,99 Euro könnt ihr hier den Geist einer anderen Gaming-Zeit schnuppern. Die sehr simple Steuerung dürfte auch auf Touch-Devices übrigens niemanden überfordern.

Doom 3: BFG Edition

Doom – wieder so eine Spielereihe mit einem Namen wie Donnerhall! Bevor ihr euch jetzt nach dem Blick auf den Trailer sabbernd bei Google Play umschaut: Sorry, die meisten Android-Devices sind nicht kompatibel leider. Die Tegra-Geräte von NVIDIA vorausgesetzt, könnt ihr allerdings für 10,95 Euro zuschlagen und den Doom 3-Horror auch auf diesen Geräten in der BFG-Edition genießen.

Half-Life 2

Da wir schon dabei sind: Auch ein weiterer Meilenstein der Gaming-Geschichte – Half-Life 2 – ist nur für NVIDIA SHIELD Portable und SHIELD Tablet verfügbar, zudem nur mit Controller spielbar. Davon ab muss man auch zu Half-Life 2 nicht mehr viel erzählen – es ist nicht nur einer der bekanntesten und vor allem relevantesten Ego-Shooter, sondern generell eines der wichtigsten und vielfach preisgekrönten Spiele überhaupt.

Erfüllt ihr die Hardware-Voraussetzungen und seid eh schon Fan von Half-Life 2? Dann los – für 9,99 Euro bekommt ihr das Spiel auf Google Play.

Grim Fandango Remastered

Kommen wir jetzt zu was ganz anderem – Grim Fandango! Ihr schlüpft in diesem Grafik-Abenteuer von Lucas Arts in die Rolle des verstorbenen Manny, der im Totenreich als Reiseberater arbeitet. Klingt schräg, ist es auch!

Bereits 1998 ging dieses feine Spiel an den Start und wer es jetzt in der Android-Version für 10,89 Euro erwirbt, wird nicht nur mit einer für Touch-Geräte modifizierten Steuerung, sondern auch mit einem orchestralen Soundtrack und gegenüber dem Original aufgemotzter Grafik belohnt.

Baldur’s Gate

Wir bleiben im Jahr 1998, wechseln aber das Genre – Baldur’s Gate ist ein klassisches Rollenspiel und jeder, der seinerzeit bei AD&D die Würfel geschwungen hat, dürfte auch diese Spiele kennen. Gleich mehrere Teile sind für Android erhältlich und zwar in den überarbeiteten Enhanced-Versionen.

Mit knapp 8 Euro seid ihr jeweils dabei – für Rollenspiel-Fans ein absolutes Muss! Für die Kohle bekommt ihr neben dem eigentlichen Spiel auch diverse Erweiterungen, gegen Geld können auch noch weitere Premium-Features ergänzt werden. Ihr könnt euch allein eine Party zusammenstellen und alleine spielen, aber auch im Mehrspieler-Modus mit Freunden zocken, auch wenn diese am PC, am Mac oder am iPad sitzen und nicht vorm Android-Gerät.

The 7th Guest

Wir bleiben in den Neunzigern, gehen allerdings zurück ins Jahr 1993. Da nämlich erschien das Adventure The 7th Guest. Spannend war dabei, dass es sich dabei um eines der allerersten Spiele handelte, welches ausschließlich auf CD-ROM erschien und nicht mehr auf Disketten. Nicht für wenige war dieses Spiel ausschlaggebend dafür, seiner heimischen Hardware ein Upgrade in Form eines CD-Laufwerks zu verpassen.

Auch bei dieser Remastered-Version für Android haben wir es mit einer aufgedonnerten Fassung zu tun mit verbesserter Grafik, neuen Karten und allerlei Extras. Die bekommt ihr aktuell bei Google Play für recht schlanke 6,69 Euro.

The Bard’s Tale

Ihr steht auf 3D-Rollenspiele und habt Spaß daran, während des Zockens auch mal herzlich zu lachen? Dann kann ich euch The Bard’s Tale ans Herz legen. inXile hat tatsächlich das komplette Spiel in einer Smartphone-tauglichen Version veröffentlicht. Das bedeutet, dass ihr lieber zusehen solltet, dass ihr massig Platz auf eurem Device frei habt – 1,8 GB werden laut Hersteller zur Installation mindestens benötigt, wer die grafisch ansprechendere Version will, ist aber mit schnuckeligen 3,5 GB dabei.

Mag sein, dass nicht jeder mit dieser Art Humor zurechtkommt, aber immerhin investiert ihr für diesen Klassiker bei Google Play lediglich 1,44 Euro – das Risiko ist also nicht allzu groß.

Diese Top Ten ist natürlich eine sehr subjektive Auflistung von Spielen, die es einst zu großen PC-Erfolgen brachten. Lasst uns in den Kommentaren gern wissen, wenn ihr andere PC-Klassiker für Android gefunden habt, von denen ihr glaubt, dass sie es unbedingt wert sind, auch heute noch gespielt zu werden und zwar auf dem Smartphone oder Tablet.

Quelle: makeuseof.com