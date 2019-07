Die besten tragbaren Powerbanks für Notebooks – 2019

Auch Notebooks kann unterwegs der Saft ausgehen, aber zum Glück gibt es einige großartige Produkte, mit denen ihr euer Notebook und euer Smartphone aufladen könnt!

Wenn ihr nach einer Laptop-Powerbank mit USB-Typ-C-Anschluss sucht, ist die Auswahl mittlerweile groß. Aber falls euer Notebook ein herkömmliches Ladekabel verwendet, haben wir hier einige Empfehlungen für euch.

Jackery Portable Power Station

85 Wh / 23.500 mAh / 85 W (100 W Spitzenleistung)

Verfügt über eine Steckdose, mit der ihr jedes beliebige Gerät aufladen könnt

Wer ein 15 Zoll MacBook Pro verwendet und das Gerät während des Ladevorgangs verwendet, kann den Akku nur zu 50 Prozent aufladen. Mit USB-Typ-C, Quick Charge 3.0 und drei 5 V / 2,4 A USB-Ports.

Kann ein 12 Zoll MacBook einmal ganz aufladen (genauer gesagt 1,3-mal) und euer 15 Zoll MacBook Pro im ausgeschalteten Zustand zu 73 Prozent aufladen.

Besitzt einen eingebauten Lüfter, der glücklicherweise relativ leise ist.

Positiv Besitzt ein tolles Design und ein mit 0,7 Kilogramm sehr geringes Gewicht.

Verfügt über einen USB-Typ-C-Port sowie einen normalen USB-Anschluss, die beide Quick Charge unterstützen.

Die Kapazität beträgt 20.800 mAh. Negativ Der USB-Typ-C-Anschluss liefert nur 15 Watt, was ausreichend für Geräte wie die Nintendo Switch ist, für Laptops müsst ihr aber die Steckdose verwenden.

Ihr müsst die Powerbank ausschalten (Einschaltknopf zwei Sekunden lang gedrückt halten), ansonsten verliert sie kontinuierlich Akkuladung.

Litionite Hurakan 41600mAh

Insgesamt gibt es drei Anschlüsse: 1 x Steckdose (für Geräte mit bis zu 120 Watt)/ 1 x USB-Port mit Quick Charge 3.0 und zwei USB-Ports mit 2.4 A.

Die Litionite Hurakan besitzt eine Kapazität von 154 Wh bzw. 41.600 mAh und ein Gewicht von 1,8 Kilogramm. Die Abmessungen betragen 23 x 9 x 9 cm.

Positiv Lässt sich in nur fünf Stunden vollständig aufladen (was vergleichsweise schnell ist)

Ihr habt die Möglichkeit, die Powerbank und eure Geräte gleichzeitig aufzuladen. Negativ Kein USB-Typ-C-Anschluss und daher nicht wirklich zukunftssicher

MAXOAK Powerbank

Die Powerbank von MAXOAK besitzt sechs Ladeanschlüsse, von denen einer 20 V / 3 A für euer Laptop liefert. Im Lieferumfang befinden sich vierzehn verschiedene Notebook-Stecker, nur Apple-Stecker sind leider nicht enthalten. Wählt einfach den passenden aus und steckt ihn in eure Tasche. Außerdem verfügt die Powerbank über einen Anschluss für Digitalkameras mit 12 V / 2,5 A, zwei USB-Ports mit 5 V / 2,1 A und zwei USB-Ports mit 5 V / 1 A – diese Aufteilung braucht man heutzutage nicht mehr, denn moderne Geräte können mittlerweile selbst entscheiden, wie viel Strom sie über den USB-Port beziehen wollen.

Die Kapazität liegt bei 50.000 mAh, was sowohl für euer Notebook als auch euer Smartphone für einige Ladezyklen ausreichen sollte. Die Abmessungen liegen bei 20,6 x 13,5 x 3,3 cm und das Gewicht beträgt knapp 1,2 Kilogramm. Die Powerbank eignet sich also auch für unterwegs und passt problemlos in den Rucksack.

Positiv Große Auswahl an Adaptern, die für die meisten Notebooks geeignet sind.

Unglaublich große Kapazität von 185 Wh / 50.000 mAh

Viele Anschlüsse (auch wenn einige davon unnütz erscheinen)

Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis Negativ Mit einem Gewicht von 1,2 Kilogramm wiegt es fast genauso viel wie ein Notebook.

Das vollständige Aufladen der Powerbank dauert knapp sieben bis acht Stunden.

Die Powerbank ist schon etwas älter, denn sie kam bereits 2015 auf den Markt – für den Preis lohnt sich der Kauf, aber einige der Features sind nicht mehr zeitgemäß.

Leider keine Magsafe-Stecker, Surface-Nutzer wie ich gucken also in die Röhre.

MAXOAK eignet sich am besten für ältere Laptops.

Wer ein älteres Notebook besitzt, kein MacBook-Nutzer ist und zum Aufladen seiner Geräte kein USB-Typ-C verwendet, für den reicht die Powerbank von MAXOAK vollkommen aus. Wer dagegen neuere Hardware besitzt und von schnelleren Anschlüssen profitieren möchte, sollte sich aber für eine andere Powerbank entscheiden.

Das waren unsere Empfehlungen für Notebook-Powerbanks. Wer ein Laptop mit USB-Typ-C-Anschluss besitzt, hat mittlerweile deutlich mehr Auswahl – aber wenn ihr eure Geräte anderweitig aufladen möchtet, könnt ihr getrost zu einer der hier genannten Powerbanks greifen.