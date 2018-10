Die ist doch krank – Alexa schlägt Medikamente vor

Es geht um die Vorherrschaft im Wohnzimmer – oder in der Küche oder gar im Auto. Amazon, Apple, Google und Microsoft kämpfen um die Führung beim Thema Sprachassistenten. Während Apple in Deutschland angeblich den Marktführer liefert, dringt Microsoft vor allem in den Business-Markt vor. Amazon versucht jetzt, dem Nutzer einen neuen Service zu bieten und so auch noch Werbung auszuliefern.

Der Assistent soll den Gesundheitszustand seines Nutzers erkennen – und im Zweifel gleich anbieten, die passenden Medikamente zu bestellen. Wo? Natürlich über den eigenen Marktplatz. So lässt sich ein vermeintlich positiv gemeinter Service auch gleich mit entsprechendem Umsatz verknüpfen.

Der Konzern hat diesbezüglich jetzt das passende Patent zugesprochen bekommen. Amazon erkennt die Stimme und die Stimmlage und kann anschließend auf den Gesundheitszustand schließen. Dabei geht es nicht nur darum, vielleicht Husten, Schnupfen oder Halsschmerzen zu erkennen – Amazon will außerdem Emotionen erkennen. So sollen auch depressive Nutzer identifiziert werden können. Das Patent titelt dabei unter dem Namen Voice-based Determination of physical and emotional Characteristics of Users. Der Antrag darauf wurde im März letzten Jahres gestellt.

Das Patent beschreibt dabei, dass “körperliche Zustände wie Halsschmerzen oder Husten zumindest teilweise durch eine Spracheingabe des Benutzers bestimmt werden” könnten. Soweit klar, die Stimme klingt dann anders als die des gesunden Nutzers. Das soll aber auch für Gefühlslagen gelten – “emotionale Zustände wie ein erregter emotionaler Zustand oder ein trauriger emotionaler Zustand”.

Natürlich möchte der Konzern die Daten gleich monetär verwerten und die passenden Medikamente vorschlagen. So könnte – die passenden Lieferservices vorausgesetzt – bereits eine Stunde nach dem Vorschlag Hilfe in Form von Medikamenten eintreffen.

Damit versucht der Konzern, getarnt unter dem Deckmantel der Hilfe, eine rote Linie zu überschreiten. Bisher wurde der Assistent noch nicht dazu genutzt (sehr gezielt) Werbung an den Nutzer auszuspielen oder Produkte vorzuschlagen. In diesem neuen Patent geht der Konzern sehr unverhohlen mit dem wahren Ziel um und beschreibt auch, dass der Browserverlauf und die Einkaufshistorie zur Auswahl der passenden Präparate herangezogen werden sollen.

Bei der Erkennung von Emotionen wird es dann erst so richtig bedenklich. Amazon muss dazu erst einmal den Normalzustand des Nutzers erkennen und abspeichern, um dann auch Abweichungen erkennen zu können. Fragen nach dem Datenschutz beantwortet das Patent dabei nicht.

Aktuell ist zwar noch unklar, ob Amazon dieses Patent auch in einem realen Produkt einsetzen wird, es ist aber dennoch ein interessanter Blick in eine mögliche Zukunft. Ob nun Dystopie oder Utopie überlasse ich an dieser Stelle euch als Leser. Ich persönlich finde das Szenario eher erschreckend. Auch wenn alle Sprachassistenten in den letzten Jahren massiv dazugelernt haben – ihre Dummheit im Hinblick auf besonders einfache Fragen und Anwendungen nervt mich mehr denn je. Oft sind drei Anläufe notwendig, um die Lampen in meiner Wohnung auszuschalten. Dabei ist es egal ob ich zuerst „Alexa“, „Ok Google“ oder „Hey Siri“ sage, die Assistenten scheitern in beliebiger Reihenfolge und meist hilft mir erst der dritte Anbieter. Die Vorstellung, dass dieser Assistent dann in der Lage sein soll, meinen Gesundheitszustand zu erkennen, erscheint mir sehr weit entfernt.

Auf der anderen Seite spüre ich dann doch, langsam, den Phantom-Aluhut auf meinem Kopf. Bin ich hier sonst eher aufgeschlossen, wird es spätestens bei der Anlage eines psychologischen Profils unangenehm für mich. Ob mir Amazon dann bald auch neue Zigaretten vorschlägt, wenn Alexa 20-mal das Feuerzeug gehört hat? Oder Alkohol, da ich immer viel zu ernst bin? Oder ein Wörterbuch, weil mein Sprachschatz zu gering ist? Alles absurde Ideen – zugegeben, aber waren das Hustenmittel oder Psychopharmaka vor dieser Meldung nicht auch noch?

Künstliche Intelligenz für alle war auch in unserem Fernweh Podcast bereits ein Thema.