Älteren Diesel-Fahrzeugen geht es ab 2019 auch im Ruhrgebiet an die Wäsche, hat heute das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht entschieden. Grund genug, unsere alte “Sub 300”-Rubrik wieder auszubuddeln, in der wir in maximal 300 Worten ab-ranten. Worum geht es genau?

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt und kann sich jetzt über einen juristischen Erfolg freuen: Für Essen hat das Gericht die Einrichtung einer Diesel-Fahrverbotszone angeordnet, die Teile der A40 mit einschließt — faktisch die verkehrstechnische Hauptschlagader des Ruhrgebiets. Die “Blaue Umweltzone” soll dabei in 18 von 50 Stadtteilen der Stadt gelten. Ebenfalls betroffen sind ältere Diesel in Gelsenkirchen, dort würde das Verbot für die ebenfalls viel befahrene Kurt-Schumacher-Straße (Stichwort: Veltins-Arena) gelten.

Euer Ernst?

Es soll tatsächlich Fahrverbote auf genau der Straße geben, die durch den kompletten Pott und mitten durch die 600.000-Einwohner-Metropole Essen führt? Wie clever kann das sein, wenn man schon weiß, wie überlastet der Verkehr da heute schon ist? Ich bin — wie ihr wisst — sehr dafür, dass Schritt für Schritt die Autos aus den Innenstädten verschwinden und Benziner über kurz oder lang aus dem Verkehr gezogen werden, aber doch bitte nicht um jeden Preis!

Rob hat das vor einigen Wochen noch für Frankfurt aufgebröselt, wie viele Menschen das betrifft, fürs Ruhrgebiet würde das nochmals dramatischer aussehen. Ja, es ist wichtig, dass wir Umweltthemen ganz oben auf die Agenda jeglicher Politik setzen, aber es muss dann auch einen tatsächlichen Mehrwert haben. Solange im Job deutlich höhere Werte zulässig sind als auf der Straße und die stinkenden Diesel anstelle der A40 längere (die Umwelt mehr belastende) Umwege in Kauf nehmen müssen, schießen wir uns mit so einer Politik gleich mal in beide Knie. Erst recht, wenn man nicht weiß, wie man diese Verbote überwachen soll und sich dann für eine automatisierte Massenüberwachung mit Kameras entscheiden sollte.

