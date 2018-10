Gestern kamen die Parteivertreter im Koalitionsausschuss zusammen und wollten eine Lösung für unser Diesel-Debakel. Schon im Vorfeld sollte uns aber eigentlich klar sein, dass es mehr darum ging, dass man in dramatischen Wahlkampfzeiten doch hauptsächlich eine wirklich unschöne Kuh vom Eis schaffen wollte.

Heute hat man dann also die Ergebnisse vorgetragen und zeigt sich standesgemäß sehr stolz und begeistert vom selbst Geleisteten — und liefert dann tatsächlich genau das ab, was man erwarten durfte bzw. besser gesagt: was man befürchten musste. Lasst uns erst einmal darüber reden, was beschlossen wurde bzw. was angeregt wurde:

“Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten”

Die Koalition hat sich auf ein Maßnahmenpaket verständigen können, welches sowohl die Mobilität des Einzelnen in den betroffenen Städten sichern soll, als auch natürlich den Schadstoffausstoß der Diesel-Autos reduzieren soll.

Damit Fahrzeuge der Schadstoffklassen Euro 4 und 5 in die Gebiete mit Verkehrsbeschränkungen hineinfahren dürfen und damit von Fahrverboten verschont bleiben, hat man sich zwei konkrete Maßnahmen überlegt, die für Fahrzeughalter von Diesel-Karren gelten, die jedoch in den besonders betroffenen Städten oder in deren Nähe leben und arbeiten müssen.

Möglichkeit 1: Umtausch-Aktion

Möglichkeit 2: PKW Hardware-Nachrüstung

Im Text der Regierung heißt es dazu:

Die Bundesregierung unterstützt auch die Länder und die betroffenen Städte dabei, die Grenzwerte baldmöglichst einzuhalten und alle Maßnahmen auszuschöpfen, die zur Reduzierung von Stickoxiden führen, ohne die Mobilität einzuschränken. So werden speziell in diesen Städten weitere Fördermaßnahmen umgesetzt und Hardware-Nachrüstung bei schweren Kommunalfahrzeugen sowie bei Handwerker- und Lieferfahrzeugen gefördert. Insgesamt eine Milliarde Euro stellt der Bund für die betroffenen Kommunen bereit. Finanziert werden damit unter anderem moderne Luftreinhaltepläne und kommunale Maßnahmen, wie die Schaffung intelligenter Infrastrukturen, die Umrüstung von Diesel-Bussen und von Taxen, die Digitalisierung und ganz zuvorderst der Ausbau der Elektromobilität.

In der Tat fließen also Steuergelder für diese Maßnahmen, davon profitieren aber lediglich “schwere Kommunalfahrzeuge sowie bei Handwerker- und Lieferfahrzeuge”. Diese könnten bis zu 80 Prozent der Umrüstkosten vom Staat erhalten. Klitzekleiner Haken an der Nummer mit der Umrüstung: Niemand weiß, was genau diese Umrüstung kosten wird, somit wissen die Handwerker auch nicht, was für ein Loch der Eigenanteil von 20 Prozent in die eigene Kasse reißen kann. Außerdem gibt es überhaupt keinen Hinweis darauf, ab wann solche Umrüst-Sets verfügbar sein können.

Das gilt natürlich auch für alle anderen Dieselfahrer, für die eine Neuanschaffung eines moderneren Diesels nicht in Frage kommt. Auch die müssen nämlich bei der Nachrüstung ihrer Euro4- oder Euro5-Gurke erst noch abwarten, wann genau diese Sets verfügbar sind, wer sie bezahlt und auch, wer sie dann schließlich einbaut.

Logisch, dass wir hier mit ein bisschen Pech noch eine Wartezeit von mehreren Monaten einkalkulieren dürfen. Wem das hilft? In erster Linie meines Erachtens den Landesregierungen, in denen derzeit Wahlkampf betrieben wird. Dort kann man jetzt verkünden, dass man was gegen die Diesel-Krise unternommen hat und alles weitere auf den Weg gebracht wurde. Das ist, wenn ihr mich fragt, genauso vorhersehbar wie armselig alles in allem.

Wir dürfen nämlich nicht vergessen, dass wir es hier mit einem Beschlusspapier der Regierung zu tun haben, nicht mit Beschlüssen der Industrie. Hier wird sich erst noch zeigen müssen, wer von den Herstellern bereit ist, einen bestimmten Anteil oder gar alles an Kosten zu übernehmen, die bei der Nachrüstung anfallen.

Wie die Süddeutsche berichtet, hat sich BMW bereits gegen diese Hardware-Lösungen positioniert, ebenso Opel. Es ist also die eine Sache, als Koalition zu beschließen, wie man es gerne hätte und eine komplett andere, ob die Industrie dann auch entsprechend mitzieht. Es ist jämmerlich, dass hier den Herstellern nicht einfach die Pistole auf die Brust gesetzt wird.

Im Gegenteil: Stattdessen gibt es eben auch für VW und die anderen Hersteller die Möglichkeit, die Diesel-Besitzer mit “attraktiven Umstiegsprämien oder Rabatten” zu überzeugen. Dazu schrieb ich ja gestern bereits, dass das für mich einfach nur ein staatlich initiiertes Konjunkturprogramm ist. Im vollen Wortlaut sagte ich gestern:

Ernsthaft? Jahrelang wird der Diesel-Fahrer von Teilen der Industrie nach Strich und Faden verarscht und die Lösung soll sein, dass die Regierung ein Konjunkturprogramm für exakt diese Teile der Industrie auflegt? Der kleine Mann, der ganz sicher ein Auge drauf haben muss, wofür er bei größeren Ausgaben sein Geld investiert, ist über den Tisch gezogen worden, indem Hersteller wie VW eine Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der Autos versprechen, die die Fahrzeuge dann nachweislich nicht halten. Da tue ich mich definitiv schwer mit dem Gedanken, dass die Lösung sein soll: “Hey, verkauft doch eure alten Gurken, kauft beim gleichen Hersteller eine neue Karre – kriegste auch ein bisschen günstiger”.

Haargenau so hat es die Koalition also jetzt beschlossen und die Doofen sind all die Diesel-Besitzer, die jetzt in die Tasche greifen müssen, um sich eine neue Karre an Land zu ziehen — und auch die Angestellten der Autoindustrie selbst, denn hier schneidet man sich ins eigene Fleisch, wenn man glaubt, dass ein “weiter so” auf diesem Markt langfristig ein probates Mittel sein kann.

Zu guter letzt wollen wir nicht unerwähnt lassen, dass es hier auch keine flächendeckende Lösung gibt, sondern einen Fokus auf die besonders gefährdeten Städte. Gut für jeden, der nicht in einer auf der Liste stehenden Städte lebt oder arbeitet, denn da ist es nach wie vor erst mal egal, was man in die Luft pustet.

Zu den 14 Städten, die besonders hohen Belastungen ausgesetzt sind und die ich euch gestern bereits aufzählte, kommen noch diejenigen hinzu, die mit einem Fahrverbot rechnen müssen, beispielsweise Frankfurt. Alles in allem könnten bestenfalls knapp 70 Städte bundesweit profitieren, wobei auch die Menschen berücksichtigt werden, die in so einer Stadt ihren Firmensitz haben,, die beruflich in diese Städte pendeln müssen etc.

Ändert aber alles nichts daran, dass hier eine halbgare Lösung präsentiert wurde, bei der viel zu offensichtlich erkennbar ist, dass die Regierung lediglich für Ruhe sorgen wollte und dabei möglichst auch die Industrie zufriedenstellt. Auf die Nachrüstungen werden wir ewig warten müssen und was die tollen Umtauschrabatte angeht: Nachlässe bieten die Hersteller doch sowieso schon längst an — faktisch machen sie also genau so weiter wie bislang, nur dass sie es jetzt als die tolle, von der Regierung erarbeitete Maßnahme bewerben können, mit der der Diesel-Freund wieder ein möglichst sauberes Auto fahren kann.

Eine besondere Pointe noch zum Schluss: Beschlossen wurde heute auch noch, dass die Grenzwerte erhöht werden. In Zukunft sollen nämlich Autos der Schadstoffklassen Euro 4 und Euro 5 in Zonen mit Fahrverboten fahren dürfen, sofern sie weniger als 270 Milligramm Stickoxid pro Kilometer ausstoßen. Die Grenze für Euro-5-Fahrzeuge liegt bislang bei 180 Milligramm, bei Euro-4-Fahrzeugen sind es aktuell 250 Milligramm. Das umgeht dann eben die Fahrverbote für die betroffenen Fahrzeuge, wie das der Natur weiterhelfen soll, erschließt sich mir aber noch nicht ganz.

Ich hab das Gefühl, dass wir nicht das letzte Mal über dieses Thema diskutieren, denn viel zu wenig wurde tatsächlich festgezurrt. Stattdessen wurde vielmehr angeregt, ohne die Industrie wirklich unter Druck zu setzen. Die Regierung gewinnt Zeit — der Diesel-Fahrer erst mal nichts.